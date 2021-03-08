«Не рожала — не женщина»: почему красным днем надо сделать День матери, а не 8 марта

День женщин отмечается ежегодно, в отличие от Дня мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня мало, кто точно может сказать, за какие права боролись женщины, благодаря которым появился праздник 8 Марта. А чего хочет теперь прекрасная половина человечества? Этот вопрос тает в облаке подаренных цветов и фразах о красоте и женской заботливости. Журналист КП-Челябинск поделился мнением, почему в современной истории нужно либо отмечать Всемирный день мужчин 19 ноября, либо поздравлять женщин только в День матери.

— Все, что будет сказано ниже, не рекомендуется к прочтению ярым феминисткам и людям, считающим, что переснятый «Щелкунчик» — нормальное такое кинцо.

Только рожая, женщина может понять ту боль, которую испытывает мужчина, когда его праздник не делают выходным днем. Каждый год в России отмечается 8 Марта, и каждый раз его смысл уходит все дальше. Он превратился в «опачки, выходной, можно гульнуть» и подношение «раффаэлок» с тюльпанами за 129 рублей для своей мадемуазели потому, что она… родилась женщиной. А что с мужчинами?

23 ФЕВРАЛЯ — НЕ ДЕНЬ МУЖЧИН

Первый вопрос, который у меня возникает: почему ежегодно отмечается Международный день женщин, а дня мужчин как будто бы и нет? Вы, конечно, возразите, якобы 23 февраля — это он и есть, но давайте по порядку. Во-первых, говоря о том, что День защитника Отечества — это «день мужчин», вы как бы намекаете, что мы ДОЛЖНЫ схватить в зубы автомат и не позволять Обэме приближаться к нашей матушке, а то он и так все лампочки выкрутил в подъезде.

Я понимаю, что об этом говорит еще и закон (его нужно соблюдать, но ведь можно быть морально несогласным), однако погоны у нас могут носить и женщины. Это что получается, праздник уже какой-то не совсем мужской. А если еще прибавить сюда мнения «не служил — не мужик», так праздник получается и вовсе профессиональным. Как, например, день врача, но его же мы не отмечаем всей страной.

Зато 23 февраля вылезают те, кого просто на год отправили в казарму, где они мели плац, шагали по нему, оборонялись от табуреток, и все: «Это мой праздник, да я родину защищал руками и ногами, как Акинфеев! Спите спокойно, россияне, сейчас мне только Катюха моя пивка в честь праздника нальет, и дальше опять буду на страже!» Не все такие, конечно, но часть празднующих — да.

ДИСКРИМИНИРУЮТ НЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИН

А день мужчин, между прочим, существует, и отмечается он 19 ноября. Правда, в России особо и не вспоминается, мужчина ведь не факт, что отец, так и зачем праздник делать? Тем более, Новый год скоро, ждать носков осталось недолго.

«Но 8 марта — это другое! Это день солидарности с женщинами, которые боролись за равные права, историю знать нужно…» Так и 19 ноября — Всемирный день мужчин — создан для того, чтобы привлечь внимание к дискриминации мужчин.

Я сам однажды столкнулся с сексизмом в свою сторону, когда был студентом и хотел устроиться флористом в цветочный магазин. Звоню по объявлению, спрашиваю про вакансию, а мне отвечают, что я ж мужчина! А им нужны только девушки. В Инстаграме рассказывать об этом не стал, а то у женщин и так зарплата ниже, из-за декрета их никуда не берут, да и профессий гораздо меньше... В общем, я прослезился и подумал, что так мне мужику и надо.

ПРАЗДНОВАТЬ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН — НУЖНО

К чему я это все… Я не против праздников, но раз уж мы так любим поздравлять всех женщин с 8 Марта, давайте сделаем красным днем и 19 ноября? Разве это не будет шагом к равенству полов, которое и кроется в сути этих двух праздников? Или что, мужчина полезен, только если он отец или идет на войну?

Либо не отмечать Международный день женщин, а в ответ Дню защитника Отечества сделать красным День матери. В Таджикистане, например, 8 Марта так и называется с 2009 года. Если вы переживаете, что без поздравлений останутся маленькие девочки — отнюдь. Вы же поздравляете мальчиков 23 февраля со словами «будущий защитник», вот и девочкам будете говорить «будущая мама».

От редакции: Мы представили вам только одно мнение на историю праздника и нынешнюю философию Международного женского дня. Прекрасно понимаем, что точек зрения может быть много, поэтому смело делитесь своими комментариями.

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