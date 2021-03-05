Такой шанс упустили: челябинский «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе

Исход игры решился в овертайме
Фото: Рустем АХУНОВ
В первом матче серии челябинцы одержали победу со счетом 3:1, и повели в серии до четырех побед. Во втором матче с «Салаватом Юлаевым», который сегодня, 5 марта завершился в Уфе хозяева, разумеется, решили взять реванш. Снимками с матча поделились наши коллеги КП-Уфа.
Но «Трактор» был другого мнения — на 12-й минуте Виталий Кравцов открыл счет и вывел черно-белых вперед. Однако во втором периоде уфимцы отыграли и вышли вперед: у «Салавата Юлаева» отличились Тему Хартикайнен и Владислав Картаев. Кстати, воспитанник челябинского хоккея, нынче выступающий за уфимский клуб отличается уже во втором подряд матче серии. За три минуты третьего периода Ник Бэйлен замкнул передачу на «пятачок» и сравнят счет — 2:2.
Второй раз подряд 74-й номер «Трактора» Виталий Кравцов открыл счет в матче
Фото: Рустем АХУНОВ
После перерыва у челябинцев пошли удаления
Фото: Рустем АХУНОВ
Во втором матче плей-офф черно-белые выглядели уставшими
Фото: Рустем АХУНОВ
Игра перешла в овертайм, и незадолго до его завершения Тему Хартикайнен забрасывает свою вторую шайбу в этом поединке и ставит победную точку в этом матче. 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» и счет в серии с «Трактором» сравнивается — 1:1.
Третий матч 1/4 финала Восточной конференции КХЛ пройдет уже в Челябинске 7 марта (начало в 17.00).
В третьем периоде казалось, что итог игры предопределен, но защитник Ник Бэйлен (номер 55) сравнял счет
Фото: Рустем АХУНОВ
Голкипер Иван Федотов многократно выручал свою команду
Фото: Рустем АХУНОВ
Удаление Александра Кадейкина (номер 78) дало шанс челябинцам, но они не смоли им воспользоваться
Фото: Рустем АХУНОВ
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