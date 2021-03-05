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Спорт

Такой шанс упустили: челябинский «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе

Черно-белые вытащили игру в основное время, но не смогли воспользоваться удалением хозяев
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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Исход игры решился в овертайме

Исход игры решился в овертайме

Фото: Рустем АХУНОВ

В первом матче серии челябинцы одержали победу со счетом 3:1, и повели в серии до четырех побед. Во втором матче с «Салаватом Юлаевым», который сегодня, 5 марта завершился в Уфе хозяева, разумеется, решили взять реванш. Снимками с матча поделились наши коллеги КП-Уфа.

Но «Трактор» был другого мнения — на 12-й минуте Виталий Кравцов открыл счет и вывел черно-белых вперед. Однако во втором периоде уфимцы отыграли и вышли вперед: у «Салавата Юлаева» отличились Тему Хартикайнен и Владислав Картаев. Кстати, воспитанник челябинского хоккея, нынче выступающий за уфимский клуб отличается уже во втором подряд матче серии. За три минуты третьего периода Ник Бэйлен замкнул передачу на «пятачок» и сравнят счет — 2:2.

Второй раз подряд 74-й номер «Трактора» Виталий Кравцов открыл счет в матче

Второй раз подряд 74-й номер «Трактора» Виталий Кравцов открыл счет в матче

Фото: Рустем АХУНОВ

После перерыва у челябинцев пошли удаления

После перерыва у челябинцев пошли удаления

Фото: Рустем АХУНОВ

Во втором матче плей-офф черно-белые выглядели уставшими

Во втором матче плей-офф черно-белые выглядели уставшими

Фото: Рустем АХУНОВ

Игра перешла в овертайм, и незадолго до его завершения Тему Хартикайнен забрасывает свою вторую шайбу в этом поединке и ставит победную точку в этом матче. 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» и счет в серии с «Трактором» сравнивается — 1:1.

Третий матч 1/4 финала Восточной конференции КХЛ пройдет уже в Челябинске 7 марта (начало в 17.00).

В третьем периоде казалось, что итог игры предопределен, но защитник Ник Бэйлен (номер 55) сравнял счет

В третьем периоде казалось, что итог игры предопределен, но защитник Ник Бэйлен (номер 55) сравнял счет

Фото: Рустем АХУНОВ

Голкипер Иван Федотов многократно выручал свою команду

Голкипер Иван Федотов многократно выручал свою команду

Фото: Рустем АХУНОВ

Удаление Александра Кадейкина (номер 78) дало шанс челябинцам, но они не смоли им воспользоваться

Удаление Александра Кадейкина (номер 78) дало шанс челябинцам, но они не смоли им воспользоваться

Фото: Рустем АХУНОВ

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«Трактор» в сезоне 2020/2021