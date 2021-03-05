Такой шанс упустили: челябинский «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе

Исход игры решился в овертайме Фото: Рустем АХУНОВ

В первом матче серии челябинцы одержали победу со счетом 3:1, и повели в серии до четырех побед. Во втором матче с «Салаватом Юлаевым», который сегодня, 5 марта завершился в Уфе хозяева, разумеется, решили взять реванш. Снимками с матча поделились наши коллеги КП-Уфа.

Но «Трактор» был другого мнения — на 12-й минуте Виталий Кравцов открыл счет и вывел черно-белых вперед. Однако во втором периоде уфимцы отыграли и вышли вперед: у «Салавата Юлаева» отличились Тему Хартикайнен и Владислав Картаев. Кстати, воспитанник челябинского хоккея, нынче выступающий за уфимский клуб отличается уже во втором подряд матче серии. За три минуты третьего периода Ник Бэйлен замкнул передачу на «пятачок» и сравнят счет — 2:2.

Второй раз подряд 74-й номер «Трактора» Виталий Кравцов открыл счет в матче Фото: Рустем АХУНОВ

После перерыва у челябинцев пошли удаления Фото: Рустем АХУНОВ

Во втором матче плей-офф черно-белые выглядели уставшими Фото: Рустем АХУНОВ

Игра перешла в овертайм, и незадолго до его завершения Тему Хартикайнен забрасывает свою вторую шайбу в этом поединке и ставит победную точку в этом матче. 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» и счет в серии с «Трактором» сравнивается — 1:1.

Третий матч 1/4 финала Восточной конференции КХЛ пройдет уже в Челябинске 7 марта (начало в 17.00).

В третьем периоде казалось, что итог игры предопределен, но защитник Ник Бэйлен (номер 55) сравнял счет Фото: Рустем АХУНОВ

Голкипер Иван Федотов многократно выручал свою команду Фото: Рустем АХУНОВ

Удаление Александра Кадейкина (номер 78) дало шанс челябинцам, но они не смоли им воспользоваться Фото: Рустем АХУНОВ

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