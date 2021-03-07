Откуда в селе Челябинской области взялся пятиарочный мост из Санкт-Петербурга

Мост построили еще до революции. Фото: Федор Жижилев.

Пятиарочный белый мост в селе Багаряк Челябинской области — словно маленькая частица Санкт-Петербурга в деревенском антураже. Его построили еще до революции, когда село было богатым и видным. Теперь краеведы просят включить его в реестр объектов культурного наследия, чтобы сохранить свидетеля многих события.

Сего Багаряк до революции было достаточно богатым и видным — центром Багарякской волости. Здесь жили богатые торговцы, здесь проходил старый Сибирский путь, соединяющий крупные регионы Урала. Через Багаряк челябинские, каслинские, кыштымские купцы везли товары на знаменитую Ирбитскую ярмарку — одну из самых крупных в дореволюционной России. Только вот переходить речку Багаряк жителям приходилось вброд — моста-то не было.

Предполагается, что проект моста разработал академик архитектуры Юлия Осиповича Дютель. С 1881 по 1905 годы Дютель работал на Урале. Сначала в Ирбите, затем городским архитектором Тюмени, а потом в Екатеринбурге.

Сам Дютель родился в немецкой купеческой семье в Санкт-Петербурге. Был вольнослушателем Императорской Академии художеств, продолжил свое образование в Европе, пять лет работая в Испании над созданием художественных копий дворцов Альгамбры. Затем вернулся в Санкт-Петербург, а потом перебрался на Урал, став единственным в дореволюционной истории Екатеринбурга академиком архитектуры на этом посту. Биография проектировщика объясняет, откуда в Багаряке взялся дух Северной столицы и мост «как в Санкт-Петербурге».

Белый мост напоминает Санкт-Петербургские мосты Фото: Юлия РЕУТОВА

Построили мост меньше, чем за два года: осенью отвели русло, а в следующем году летом смонтировали конструкцию. Пятиарочного красавца возводили всем миром, но главную лепту внесли, конечно, местные крестьяне. Сотнями подвод доставляли камень. Его вручную шлифовали и отделывали, укладывали в многометровое основание. Утверждается, что в строительстве использовали старинные технологии — в известковый раствор добавляли сырые яйца для прочности.

Каменный арочный мост через реку Багаряк начали строить в 1897 году вместе с трактом от станции Баженово Тюменской железнодорожной ветки до станции Маук на Челябинской железной дороге. К 1 сентября 1899 года были закончены работы по строительству моста. Мост оборудовали железными обережами в каменных столбах на продольных предохранительных брустверах из камня.

Этот снимок сделан ориентировочно в 1910 году.

Мост был необходим селу для придания статуса.

Одновременно с Багарякским мостом поблизости были построены еще два аналогичных моста: одноарочный через реку Исеть и двухарочный через реку Синару в селе Юго-Конево.

Мост обошелся по тем временам довольно дорого — в 11 тысяч рублей, для сравнения Юго-Коневский — в 3,5 тысячи.

— Незабываемое впечатление от встречи с Багаряком оставляет каменный арочный мост, своеобразно начинающий архитектурную композицию этого оригинального центра (села). Местоположение центра привлекательно еще и тем, что с этого косогора открываются картины, полные прелести и великого разнообразия. То засмотришься на серебристые прибрежные ивы и островки осоки на отмелях, то на заречные избы, толпой сбегающие к берегу, то на поля и перелески с лиловым волнистым горизонтом. Но чаще всего взгляд останавливается на трепетной ленточки реки, перепоясанной мостом, — писала Заслуженный архитектор России Мария Мочалова в своей книге «На полуденную сторону: о народных традициях в южноуральском зодчестве».

На опорах сделаны каменные ледорезы. Фото: Федор Жижилев

Более чем за сто лет вода не изменила своего русла, а мост продолжает стоять. Но уже в его теле появились трещины, которые без должного внимания и заботы могут дать о себе знать. Краеведы Юрий Латышев и Федор Жижилев уверены, что включение объекта в список культурного наследия поможет сохранить величественное сооружение еще на долгие годы.

Живописная река Багаряк не меняет своего русла более ста лет. Фото: Юлия РЕУТОВА

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