Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
История современности

Откуда в селе Челябинской области взялся пятиарочный мост из Санкт-Петербурга

Белый красавец соединяет берега маленькой речки уже более ста лет
Юлия РЕУТОВАЮлия РЕУТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Мост построили еще до революции. Фото: Федор Жижилев.

Мост построили еще до революции. Фото: Федор Жижилев.

Пятиарочный белый мост в селе Багаряк Челябинской области — словно маленькая частица Санкт-Петербурга в деревенском антураже. Его построили еще до революции, когда село было богатым и видным. Теперь краеведы просят включить его в реестр объектов культурного наследия, чтобы сохранить свидетеля многих события.

Сего Багаряк до революции было достаточно богатым и видным — центром Багарякской волости. Здесь жили богатые торговцы, здесь проходил старый Сибирский путь, соединяющий крупные регионы Урала. Через Багаряк челябинские, каслинские, кыштымские купцы везли товары на знаменитую Ирбитскую ярмарку — одну из самых крупных в дореволюционной России. Только вот переходить речку Багаряк жителям приходилось вброд — моста-то не было.

Предполагается, что проект моста разработал академик архитектуры Юлия Осиповича Дютель. С 1881 по 1905 годы Дютель работал на Урале. Сначала в Ирбите, затем городским архитектором Тюмени, а потом в Екатеринбурге.

Сам Дютель родился в немецкой купеческой семье в Санкт-Петербурге. Был вольнослушателем Императорской Академии художеств, продолжил свое образование в Европе, пять лет работая в Испании над созданием художественных копий дворцов Альгамбры. Затем вернулся в Санкт-Петербург, а потом перебрался на Урал, став единственным в дореволюционной истории Екатеринбурга академиком архитектуры на этом посту. Биография проектировщика объясняет, откуда в Багаряке взялся дух Северной столицы и мост «как в Санкт-Петербурге».

Белый мост напоминает Санкт-Петербургские мосты

Белый мост напоминает Санкт-Петербургские мосты

Фото: Юлия РЕУТОВА

Построили мост меньше, чем за два года: осенью отвели русло, а в следующем году летом смонтировали конструкцию. Пятиарочного красавца возводили всем миром, но главную лепту внесли, конечно, местные крестьяне. Сотнями подвод доставляли камень. Его вручную шлифовали и отделывали, укладывали в многометровое основание. Утверждается, что в строительстве использовали старинные технологии — в известковый раствор добавляли сырые яйца для прочности.

Каменный арочный мост через реку Багаряк начали строить в 1897 году вместе с трактом от станции Баженово Тюменской железнодорожной ветки до станции Маук на Челябинской железной дороге. К 1 сентября 1899 года были закончены работы по строительству моста. Мост оборудовали железными обережами в каменных столбах на продольных предохранительных брустверах из камня.

Этот снимок сделан ориентировочно в 1910 году.

Этот снимок сделан ориентировочно в 1910 году.

Мост был необходим селу для придания статуса.

Мост был необходим селу для придания статуса.

Одновременно с Багарякским мостом поблизости были построены еще два аналогичных моста: одноарочный через реку Исеть и двухарочный через реку Синару в селе Юго-Конево.

Мост обошелся по тем временам довольно дорого — в 11 тысяч рублей, для сравнения Юго-Коневский — в 3,5 тысячи.

— Незабываемое впечатление от встречи с Багаряком оставляет каменный арочный мост, своеобразно начинающий архитектурную композицию этого оригинального центра (села). Местоположение центра привлекательно еще и тем, что с этого косогора открываются картины, полные прелести и великого разнообразия. То засмотришься на серебристые прибрежные ивы и островки осоки на отмелях, то на заречные избы, толпой сбегающие к берегу, то на поля и перелески с лиловым волнистым горизонтом. Но чаще всего взгляд останавливается на трепетной ленточки реки, перепоясанной мостом, — писала Заслуженный архитектор России Мария Мочалова в своей книге «На полуденную сторону: о народных традициях в южноуральском зодчестве».

На опорах сделаны каменные ледорезы. Фото: Федор Жижилев

На опорах сделаны каменные ледорезы. Фото: Федор Жижилев

Более чем за сто лет вода не изменила своего русла, а мост продолжает стоять. Но уже в его теле появились трещины, которые без должного внимания и заботы могут дать о себе знать. Краеведы Юрий Латышев и Федор Жижилев уверены, что включение объекта в список культурного наследия поможет сохранить величественное сооружение еще на долгие годы.

Живописная река Багаряк не меняет своего русла более ста лет.

Живописная река Багаряк не меняет своего русла более ста лет.

Фото: Юлия РЕУТОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Наука: Клуб любознательныхЧто посмотреть на Южном Урале