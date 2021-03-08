«Имею право не хотеть детей»: челябинские феминистки в честь 8 Марта вышли на одиночные пикеты

Девушки подняли темы, которые для них важнее цветов. Фото: Настя Сомна / Vk.com

В Челябинске феминистки в честь 8 Марта провели серью одиночных пикетов. В течение трех дней в разных точках города они с плакатами против домашнего насилия, за равенство полов и свободу выбора.

Как рассказала КП-Челябинск организатор акции Анастасия Сомна, на пикеты в Челябинске прошли 4, 5 и 7 марта. Девушки вышли на улицы с плакатами, чтобы показать, что 8 Марта — это день женской солидарности в борьбе за свои права, день стойкости и силы.

Пикеты девушки провели в разных точках Челябинска. Фото: Настя Сомна / Vk.com

— Женщины годами страдали и жертвовали всем ради комфорта, в котором мы сейчас живем, — отметила Анастасия. — Их закрывали в психбольницах, избивали, высмеивали и всячески притесняли, но несмотря ни на что, они не сдавались. Еще совсем недавно нам нельзя было самостоятельно распоряжаться своей жизнью: работать без мужского разрешения, голосовать, получать образование, водить машины, занимать определенные должности и строить карьеру, делать аборт, и это еще не полный список.

Они подняли важные для них темы. Фото: Настя Сомна / Vk.com

Девушки считают, что до сих пор женщины не стали в полной мере равны мужчинам. Женщин до сих пор осуждают за нежелание иметь детей или семью, стремление к карьерному росту, обвиняют в недостаточной женственности.

Выступили за свободу... Фото: Настя Сомна / Vk.com

... и равенство. Фото: Настя Сомна / Vk.com

Участницы акции хотят сами решать, с кем им быть, что делать с жизнью и телом.

И против сексизма. Фото: Настя Сомна / Vk.com

— Хочу, чтобы полиция защитила меня, если мой парень, муж или сожитель нападет на меня, — добавляет Анастасия. — Я хочу чтобы мою вежливость не принимали за приглашение в постель.

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