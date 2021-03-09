Шоу Mirror of Enigma пройдет в Челябинске 3 апреля

— Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему… Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного, — говорил Платон.

Шоу Mirror of Enigma — это аутентичное живое исполнение авторских произведений и любимых хитов DepecheMode, DuranDuran, Enigma, LimpBizkit, TheBeatles, Rammstein, мистика григорианского хорала и непередаваемая красота мрачных легенд европейской готики.

Mirror of Enigma уже покорило сердца зрителей миллионом различных эмоций и чувств, увлекая в загадочные глубины волшебного Зеркала! 3 апреля оно покорит и ваше сердце.

Забронировать и купить билет.

Когда: 3 апреля 2021 года. Начало в 19.00.

Где: Конгресс-холл Центра Международной торговли (г.Челябинск, пр.Ленина, 35).

Возрастное ограничение: 16+.