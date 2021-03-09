Многодетная мать умерла в Сочи, где готовили к операции ее дочь-инвалида

Нужна крупная сумма, чтобы доставить тело из Сочи в Нязепетровск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поездка в Сочи закончилась трагедией для семьи из Нязепетровска. Многодетная мама приехала в город-курорт с восьмилетней дочкой-инвалидом. Привезла ребенка на лечение в санаторий. Внезапно женщине стало плохо — обострился диабет. Дочка вызвала скорую, но спасти женщину медикам не удалось.

Сейчас девочка — в Сочи. Требуется крупная сумма для транспортировки тела домой — 80 тысяч, а также на билет отцу, чтобы он смог забрать девочку. Но таких денег у семьи нет.

ЗЕМЛЯКИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

Родительский комитет школы, где учится девочка, не оставил семью в беде. Родители организовали сбор средств в соцсетях.

— Пока удалось собрать почти 20 тысяч. А для транспортировки тела нужно 80. Сбор продолжается, — рассказала КП-Челябинск представительница родительского комитета. Ее сын учится с пострадавшей девочкой.

ДЕВОЧКЕ ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ

Как женщине рассказали родственники погибшей, после отдыха в санатории ребенку должны были сделать операцию.

— Мама на счет этого все хлопотала, бегала, — говорит собеседница КП. — Девочка находится в органах опеки в Сочи. Как сказал папа, она была в больнице, сейчас ему дали адрес, он должен поехать сегодня вечером, чтобы забрать хотя бы девочку. Но тут, видите, ему надо доказать, что он папа. Когда дочка родилась, они не были в браке. Мама лежала в больнице, сделала свидетельство о рождении, в него папа не вписан. Вот так еще получается.

В семье трое детей, девочка, которая находится в Сочи, — средняя. У нее двое братьев, старший — совершеннолетний.

В администрации Нязепетровска КП-Челябинск сообщили, что знают о беде и уже связались с семьей.

— С семьей и родственниками сейчас работают социальные службы, оказывается вся необходимая поддержка, — рассказала заместитель главы Нязепетровского района по социальным вопросам Наталья Акишева.

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