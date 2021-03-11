В марте цены на продукты в Челябинске вырастут. В ЦБ объяснили почему

Елена Федина рассказала почему дорожают и дешевеют продукты в Челябинской области. Фото: пресс-служба регионального ЦБ

Растущие цены на продукты и услуги — боль всех жителей Челябинской области. Чего только стоят платежки за отопление в первые месяцы года и заоблачная стоимость яиц. Из-за чего растут цены и почему их нельзя «заморозить» — об инфляции в регионе КП-Челябинск рассказала управляющий отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

— Елена Николаевна, рост цен на товары и услуги называют инфляцией. В официальных сообщениях Банк России заявляет о том, что инфляцию удается сдерживать и что она находится вблизи 4%, но ведь цены в магазинах растут ...

— Инфляция — это и есть показатель, который показывает устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Для расчета инфляции Росстат анализирует изменение цен не только на продукты питания и непродовольственные товары, продающиеся в магазинах, но и на услуги. Регулярно Росстат отслеживает цены на более чем 500 товаров и услуг, которые больше всего востребованы населением.

Люди же в первую очередь замечают изменение стоимости на то, что покупают чаще. Хотя одни товары могут дорожать сильнее, а другие не так активно и могут даже дешеветь. Наглядный пример: в январе 2021 года в Челябинской области мясные консервы стоили на 7,3% дороже, чем годом ранее, мясо птицы — на 3,9%, колбасные изделия — на 1,3%, а мясо индейки даже немного подешевело — на 0,1%.

Нельзя забывать, что уровень инфляции может заметно отличаться в разных частях нашей страны, так как на динамику цен влияют не только общероссийские, но и специфические для каждого региона факторы. Например, годовая инфляция в Челябинской области в январе 2021 года сложилась на более низком уровне (4,5%), чем в Уральском федеральном округе (4,6%) и по России в целом (5,2%). Отчасти это связано с повышенной самообеспеченностью региона основными продуктами питания, сохранением высокой конкуренции на товарных рынках в области.

— Южноуральцы в феврале-марте жалуются значительный рост цен. Будут ли продукты дорожать еще?

— В январе 2021 года годовая инфляция в России составила 5,2% (в декабре — 4,9%). Повышение годовых темпов прироста цен в начале года в нашей стране было связано с постепенным восстановлением спроса населения на товары и услуги, ростом цен на продовольствие в мире, а также отражением в ценах произошедшего в прошлом году ослабления рубля. По оценкам Банка России, наибольших значений годовая инфляция достигнет в феврале-марте этого года, а затем начнет плавно снижаться. Причем с марта значимую роль в динамике годовой инфляции будет также играть статистический эффект: она будет замедляться еще и за счет повышенных показателей инфляции в соответствующих периодах прошлого года. По прогнозу Банка России, по итогам 2021 года инфляция составит 3,7-4,2% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

— Расскажите, что больше всего повлияло на рост цен на продукты в Челябинской области в январе?

— Годовая инфляция в Челябинской области в январе 2021 года по сравнению с прошлым месяцем почти не изменилась и, повторюсь, составила 4,5%. За месяц прирост цен на продовольственные товары снизился до 6,8%, в основном под влиянием изменения стоимости тепличных овощей, картофеля и отдельных видов фруктов.

Почему это произошло. Во-первых, в начале года были введены льготные условия на железнодорожную перевозку плодовоовощной продукции из стран ближнего зарубежья и внутри страны. Во-вторых, в регионе стали больше продавать свежих томатов после отмены ограничений Россельхознадзора на их ввоз. А учитывая собственное производство томатов, рост цен на них замедлился существеннее, чем в целом по стране.

Не так активно росли цены почти на все виды молочной продукции. Причина — в увеличении производства местными компаниями из-за строительства и модернизации молочных ферм в Челябинской области.

Второй месяц подряд снижались цены на подсолнечное масло и сахар из-за мер, которые предприняло Правительство России.

В январе 2021 года в Челябинской области мясные консервы стоили на 7,3% дороже, чем годом ранее Фото: Олег Укладов

— Это продукты, подорожание которых замедлилось. А на что цена стала расти быстрее?

— Продолжают дорожать мясные продукты. В основном вызвано увеличением издержек производителей на корма для животных (из-за значительного подорожания зерна, в том числе кормовых сортов) и ветпрепараты (из-за произошедшего ранее ослабления рубля). В условиях роста мировых цен на пшеницу и снижения объемов сбора зерновых в регионе повысились годовые темпы прироста цен на макароны и крупы.

— А как изменилась ситуация с непродовольственными товарами: бензином, ювелирными изделиями, медицинскими товарами?

— Незначительное повышение годового темпа прироста цен на непродовольственные товары (до 4,4% в январе при 4,3% в декабре) в основном было связано с влиянием разовых факторов на отдельных товарных рынках. В частности, повышение акцизов и рост оптовых цен стали причиной увеличения темпов удорожания автомобильного бензина. При этом повышение цен осталось умеренным: за год бензин подорожал всего на 2%. Более того, по оценкам Минэнерго России, с учетом планов нефтепереработчиков по объемам поставок на внутренний рынок, розничные цены на нефтепродукты в 2021 году вырастут в пределах инфляции.

В связи с произошедшим в предыдущем году ростом биржевых цен на драгоценные металлы в январе более заметно, чем в декабре, дорожали ювелирные изделия. При этом данная тенденция может быть ограничена стабилизацией мировых цен на золото в текущем году.

Вместе с улучшением эпидемической ситуации в регионе начал постепенно сокращаться спрос на медицинские товары, а также моющие и чистящие средства, что привело к снижению годовых темпов прироста цен на них.

Рост цен на услуги в январе по сравнению с декабрем практически не изменился (годовые темпы прироста цен увеличились на 0,1 п.п., до 1,9%) и в годовом выражении не превышал инфляцию на товарных рынках.

— Как Банк России влияет на рост цен?

— Основной инструмент, при помощи которого Банк России влияет на уровень инфляции, — это ключевая ставка. На нее ориентируются ставки банков по кредитам и депозитам. Например, повышение ключевой ставки приводит к тому, что заемные средства для конечных заемщиков становятся дороже, а вклады выгоднее. Это сдерживает кредитование и потребительский спрос. В результате рост цен на товары и услуги постепенно замедляется. Отмечу, что изменение ключевой ставки оказывает влияние на рост цен не сразу, а в течение нескольких кварталов.

Поэтому при принятии решений по ключевой ставке, Банк России проводит углубленный анализ экономики (с учетом ситуации в регионах). Инфляция вблизи 4% годовых ЦБ считает оптимальным для нашей страны. На заседании Совета директоров Банка России 12 февраля 2021 года было принято решение сохранить ключевую ставку на минимальном за все время ее существования уровне — 4,25% годовых.

— Почему нельзя просто «заморозить» цены? Особенно на социально-значимые продукты, например, на сахар, масло, хлеб? Как это удалось сделать в конце прошлого года, когда цены на эти продукты резко подскочили.

— Действительно, на фоне действия предпринятых Правительством России мер по ограничению роста цен на отдельные продукты питания, цены на подсолнечное масло и сахар в регионе снижаются уже второй месяц подряд.

Однако введение данных мер было вынужденным, под действием внешних факторов, и носит временный характер. Давайте порассуждаем: если цены заморозить, во-первых, исчезнет конкуренция между товаропроизводителями. Во-вторых, в условиях неизменных цен у предприятий не будет стимулов для развития производства, повышения качества производимой продукции. Ведь если затраты предприятия превысят установленный уровень цен, ему будет не выгодно производить такую продукцию, и она начнет исчезать с прилавков.

В конечном итоге нарушится баланс между спросом и предложением, и мы опять столкнемся с сокращением предложения товаров со всеми вытекающими последствиями в виде теневого рынка, спекулянтов, снижения качества производимой продукции и т.д. Решить эту проблему может только возврат к свободному ценообразованию и стимулирование конкуренции. Когда много товара на рынке и много его производителей, цены справедливо определит спрос покупателей. Если он слабый, то либо цены снизятся, либо лишние производители сами уйдут с рынка. Там же, где конкуренция мала, а спрос высок, цены будут завышаться.

Цель Банка России — поддержание ценовой стабильности, то есть устойчиво низкой инфляции вблизи 4%. Предсказуемый рост цен позволяет населению планировать свой бюджет и формировать сбережения, а бизнесу — строить долгосрочную стратегию развития, включая реализацию инвестиционных проектов.

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