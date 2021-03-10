Ты платишь за левую, а я за правую: челябинские супруги судятся из-за кредита, взятого на увеличение груди

Бывшая супруга не собирается делить кредит по увеличению груди со своим мужем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычная для суда ситуация произошла в Челябинске. Во время бракоразводного процесса мужчина потребовал от своей жены разделить кредит, взятый им на операцию по увеличению ее груди. Однако сама дама, которая, к слову, все-таки легла под хирургический нож, заявляет, что не имеет никакого отношения к этому долгу и даже не одобряла его. О том, что теперь бывшая семейная пара судится, рассказал адвокат Александр Щербинин, представляющий интересы супруга.

— В суде рассматривается дело по разделу имущества и совместных долгов между супругами, одним из которых является кредит на увеличение груди. Данный кредитный договор был оформлен на мужа. Сейчас он требует разделить этот долг в равных долях со своей женой, — рассказал КП-Челябинск Александр Щербинин.

Адвокат также подчеркнул, что у челябинца есть шансы выиграть дело. Но для этого ему нужно предоставить в суд документы и прочую информацию, связанную с операцией. И уже на основе предоставленных данных он должен будет доказать, что деньги были потрачены на семейные нужды или взяты при согласии супруги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru