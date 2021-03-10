Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ты платишь за левую, а я за правую: челябинские супруги судятся из-за кредита, взятого на увеличение груди

Разбираемся, у кого есть шансы выиграть это дело
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий
Бывшая супруга не собирается делить кредит по увеличению груди со своим мужем

Бывшая супруга не собирается делить кредит по увеличению груди со своим мужем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычная для суда ситуация произошла в Челябинске. Во время бракоразводного процесса мужчина потребовал от своей жены разделить кредит, взятый им на операцию по увеличению ее груди. Однако сама дама, которая, к слову, все-таки легла под хирургический нож, заявляет, что не имеет никакого отношения к этому долгу и даже не одобряла его. О том, что теперь бывшая семейная пара судится, рассказал адвокат Александр Щербинин, представляющий интересы супруга.

— В суде рассматривается дело по разделу имущества и совместных долгов между супругами, одним из которых является кредит на увеличение груди. Данный кредитный договор был оформлен на мужа. Сейчас он требует разделить этот долг в равных долях со своей женой, — рассказал КП-Челябинск Александр Щербинин.

Адвокат также подчеркнул, что у челябинца есть шансы выиграть дело. Но для этого ему нужно предоставить в суд документы и прочую информацию, связанную с операцией. И уже на основе предоставленных данных он должен будет доказать, что деньги были потрачены на семейные нужды или взяты при согласии супруги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Интересное