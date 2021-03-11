Автобус с фанатами челябинского «Трактора» развернули на трассе М-5 из-за метели

На предыдущих матчах в Уфе «ультрасы» обеспечили мощную поддержку черно-белых Фото: Рустем АХУНОВ

Из-за сильной метели и ограничения движения на трассе М-5 фанаты «Трактора» не смогут попасть на сегодняшний матч в Уфе. Под Чебаркулем автобус «ультрасов» остановили сотрудники ГИБДД и посоветовали «ни в коем случае не ехать дальше», показав на фото, какие пробки образовались в горно-заводской части.

— Деваться некуда, развернулись. Смысл ехать? Мы и так приезжаем на матчи за 1,5-2 часа, — рассказал журналисту КП-Челябинск лидер «Сектора А» Артем Воробьев.

Фото: sector_a_traktor/instagram.com

Тем не менее, поддержка у «Трактора» все же будет. Вся надежда на тех, кто поехал на поезде, жителей горно-заводской части, а также челябинцев, живущих в Уфе.

Фотокорреспондент КП-Челябинск Валерий Звонарев также выехал в столицу Башкирии, чтобы сделать репортаж.

— Стоим под Симом. Пробка уже 1,5 часа ни туда, ни сюда. Вроде до Сима стоят. Сейчас немного начали пропускать. Надеюсь, успеем добраться, — рассказал Валерий Звонарев.

Пробки в горно-заводской части Челябинской области. Скрин: Яндекс.Пробки

Матч «Салават Юлаев»-«Трактор» начнется в 19:00.

Накануне ГИБДД опубликовали видео, как в пробке стоит фирменный автобус «Трактора». В пресс-службе хоккейного клуба уточнили, что хоккеисты добрались на самолета.

— Автобус ехал пустой и встречал команду в аэропорту. На нем спортсмены будут передвигаться по городу, — прокомментировал пресс-атташе клуба Антон Балахнин.

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