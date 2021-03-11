Спасатели километр несли раненого в ДТП до машины «скорой» по заметенной дороге в Челябинской области

Машины столкнулись лоб в лоб на заметенной дороге. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

На заметенной дороге в Карталинском районе лоб в лоб cтолкнулись отечественная «десятка» и Renault Kaptur. Спасателями пришлось нести тяжелораненого водителя на руках.

ЧП произошло накануне вечером. По словам очевидцев, машины буквально «позли» по дороге из-за переметов. Но столкновения все равно не удалось избежать. Мужики из ехавших мимо машин вытащили водителя «десятки»: он получил множество травм, переломов, открылось кровотечение. Очевидцы вызвали на помощь скорую. Но добраться до места аварии медики не смогли — все перемело.

Пришлось оставить машину в километре и по сугробам добираться до истекающего кровью пострадавшего. Фельдшер поселка Сухореченский оказала ему первую помощь. Но мужчина потерял много крови, его нужно было срочно везти в больницу.

Водителя «десятки» вызволили из машины очевидцы. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Пока медик спасала пострадавшего, на место аварии сквозь снег пробирались спасатели Локомотивного отряда. Местами их «Соболь» застревал, спасателям приходилось вручную лопатами расчищать дорогу.

— Прибыв на место происшествия, спасатели произвели разведку места ДТП, отключили сильно искрившие аккумуляторы в разбитых автомобилях и на носилках, через переметы эвакуировали раненного до машины скорой помощи, которая из-за сугробов остановилась в километре, — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Сугробы намело огромные. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели втроем несли раненого. Двое тащили, один следил за состоянием, отвлекал разговорами, чтобы пострадавший не терял сознание. Потом менялись. Ноги спасателей вязли в снегу, — местами сугробы были выше двух метров, сильный ветер пронизывал насквозь. Мело сильно, не переставая, видимость была практически нулевой.

Однако, доставив раненого, спасатели... вернулись на место аварии. Пока они спасали водителя, на дороге образовался затор: в снежный плен попали 10 машин. Вместе с водителями они откапывали автомобили, расчищали дорогу, пока из поселка не подоспел трактор.

Дорогу в итоге расчистил трактор, который приехал из поселка. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Ни один автомобиль не остался на дороге. Всех развернули в Карталы пережидать непогоду в безопасном месте.

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