Засудили или буллит по правилам? Хоккейный эксперт о штрафном броске в ворота челябинского «Трактора»

Анвар Гатиятулин горячо спорил с судьями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 11 марта, в столице Башкортостана черно-белые уступили уфимцам в пятом матче серии (2:3) и по итогам первого раунда плей-офф (до четырех побед) проиграли «Салавату Юлаеву» 1-4. Много вопросов у болельщиков вызвал эпизод, когда арбитры наказали голкипера Ивана Федотова, посчитав, что тот умышленно сдвинул ворота. В итоге при счете 2:2 уфимцы реализовали штрафной буллит, добившись победы и в матче, и в серии.

Хоккейный эксперт и экс-директор черно-белых Марк Винницкий посчитал, что судьи по правилам назначили штрафной бросок.

— По ТВ видно одно, а на площадке — другое. Судьи определили умышленный сдвиг ворота. Это было похоже именно на умышленное движение со стороны Федотова. Вратарь должен чувствовать свое положение в рамке ворот. Все по правилам. Но чисто по-человечески можно было и не наказывать «Трактора». Это как-то не «по-игроцки», не по-хоккейному. В таких случаях говорят — наказание на усмотрение судей. Арбитры взяли на себя ответственность за судьбу команды. По сути, перечеркнули все усилия команды в сезоне... А в целом «Трактор» провел хороший сезон, но в плей-офф выглядел не так убедительно. Но к решающим сериям и соперники подходят иначе и играют по другому.

СПРАВКА КП

Правило 554б.

а) На Игрока или вратаря, преднамеренно сдвигающего или приподнимающего ворота с их установленной позиции, должен быть наложен Малый штраф (2 мин.).

б) Если это действие совершается защищающимся Игроком или вратарем в своей зоне защиты в течение последних двух минут матча или в любое время дополнительного периода, то Главный судья должен предоставить не нарушившей правило команде право выполнить Штрафной бросок (ШБ).

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин:

— Комментировать особо нечего. Хочу поблагодарить команду за сезон, за самоотдачу. Сегодня у нас была одна игра и ребята ее провели как последнюю. Она последней, в принципе, и получилась. Ни к кому претензий предъявить не можем. Только слова благодарности. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, на протяжении всего сезона поддерживающих нас и дома и на выезде. За что им огромное спасибо.

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