Главу Троицка в Челябинской области арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий

Александр Виноградов пробудет в СИЗО несколько месяцев. Фото: vk.com / Администрация города Троицка Челябинской области

Сегодня, 12 марта, мэра Троицка Александра Виноградова по решению суда отправили в СИЗО на 2 месяца. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, разбирательства связаны с незаконной передачей имущественных объектов от одной компании к другой.

— По версии следствия, Виноградов в 2019 году с превышением должностных полномочий инициировал незаконную передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, — сообщили в ведомстве.

Оперативным сопровождением по уголовному делу Виноградова занимаются сотрудники регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

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