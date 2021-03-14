В Челябинской области фура с отказавшими тормозами раздавила легковушку

Иномарку буквально сплющило. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Страшная авария произошла вечером в субботу, 13 марта, на трассе М-5 в Челябинской области. У огромной фуры на спуске около города Сим отказали тормоза, и она буквально вдавила ехавшую впереди Kia Sorento в другой грузовик.

Водитель Kia Sorento скончался на месте. Фото: ГУ МВД по Челябинской области, Поисково-спасательная служба Челябинской области

— Авария произошла в 17:50 на 1591 километре автодороги Москва-Челябинск. У МАЗ-6425 с полуприцепом ЧМЗАП, за рулем которого находился 41-летний водитель, на спуске отказали тормоза. Он столкнулся с движущимся впереди Kia Sorento. Иномарка от удара столкнулась с машиной Scania с прицепом Тонар, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Доставали погибшего водителя МЧС и спасатели. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В итоге погибшего на месте 39-летнего водителя Kia Sorento, зажатого между фурами, доставали МЧС (11 человек) и спасатели (три человека).

Иномарку в буквальном смысле смяло. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

— На помощь выехала дежурная смена Усть-Катавского отряда ПСС области. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники деблокировали тело погибшего водителя и передали его сотрудникам полиции, — сообщили в поисково-спасательной службе региона. — Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Водитель Scania не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Водитель МАЗ тоже получил травмы. Скорая помощь на месте оказала ему первую медицинскую помощь, а затем увезла в ближайшую больницу.

Из-за аварии на трассе М-5 образовалась большая пробка. Как пишут жители, застрявшие в ней, движение начало восстанавливаться ближе к полуночи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru