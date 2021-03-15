Год на передовой: как чувствует себя система здравоохранения Челябинской области

Гость эфира радио "Комсомольская правда" - первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Фото: Василий ВОРОНИН

10 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции. Через 11 дней в Челябинской области был диагностирован первый случай ковида.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 54 328 случаев заболевания. Каким был год для системы здравоохранения Южного Урала? Благодаря чему мы выстояли и стабилизировали ситуацию? Насколько важно прививаться?

Об этом и многом другом в программе «Тема дня» эфира радио «Комсомольская правда» рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

ОПЕРЕЖАЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

— Оглядываясь в март 2020-го можно ли сказать, что приобретен колоссальный опыт?

— Год был тяжелым, очень тяжелым. И с точки зрения морально-психологических историй, потому что было много нервов, горя, паники. Много было трудностей, связанных с пиковыми значениями заболевших весной и зимой. Но есть ощущение выполненного долга, когда было сделано все возможное, а порой — даже больше. Когда и мы готовы были, и койки развернуты к моменту роста пандемии. И мы научились это делать в три дня, как, например, в ноябре 2020 года, когда поняли, что рост заболевания идет в геометрической прогрессии и разворачивали больницы под ковидные госпитали в течение трех дней. Сутками работали, но это получалось.

Раньше федерального уровня по поручению губернатора приняли решение о бесплатном обеспечении амбулаторных пациентов лекарственными препаратами. И нас спасло то, что тогда мы успели закупить большое количество препаратов. Потом дали федеральные деньги, но уже невозможно было ничего купить, и областные запасы помогли. И в самые сложные периоды на всех госпитальных базах были дорогостоящие препараты, и мы боролись за каждую упаковку, каждую ампулу, использовали личные знакомства — и Алексей Леонидович [Текслер], и я.

Сколько студентов нам помогли, став волонтерами, когда мы кинули клич! 1800 ребят вышли в поликлиники, ординаторы ходили по участкам, кто-то сидел на заполнении системы «Барс», и это тоже было необходимо. 70 учащихся Аргаяшского медицинского колледжа в самые пиковые дни вышли на челябинскую станцию скорой помощи. Разговаривала на днях с директором одного из медицинских колледжей, и она сказала, что для детей те горячие дни стали не только моментом испытаний. Они укрепились в правильном выборе профессии, приобрели уверенность. Получили колоссальный опыт, потому читаю, что это поколение будущих врачей, прошедшее пандемию, будет замечательным. Они получили боевое крещение, и стали сильнее.

ПОЧЕМУ У ВРАЧЕЙ ПРИБАВИЛОСЬ РАБОТЫ

— Регион развернул сначала более двух тысяч коек для борьбы с ковидом, в пик из было порядка девяти тысяч. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, сколько коек осталось?

— У нас сейчас 2800 коек, в том числе, 60 — для долечивания. Мы фактически вернулись к нормативным расчетам, определенным к моменту начала пандемии — 0,5 койки на основное население и по одной койке на население городов-миллионников.

Год назад мы должны были подготовить 2400 коек, но Алексей Леонидович поручил сделать чуть больше, и мы задание выполнили. И вот как тогда мы из оперативно разворачивали, также сейчас оперативно сворачиваем, возобновляя в полном объеме оказание плановой и оперативной медицинской помощи. Как только мы увидели снижение [уровня заболеваемости], в течение месяца закрыли 2/3 госпитальных баз. И это сразу сказалось и на показателях общей смертности: мы фиксируем снижение, прежде всего, от болезней системы кровообращения. Общались с главным врачом федерального цента сердечно-сосудистой хирургии: как только вернулось к привычному режиму работы первичное звено, у кардиологов сразу прибавилось работы.

По национальному проекту "Здравоохранение" регион получает новые автомобили скорой помощи и передвижные диагностические комплексы. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Мы закрыли почти все базы долечивания: люди наблюдаются амбулаторно. Базы долечивания были необходимы в тот этап, когда были пиковые значения и еще невозможно было подхватить ситуацию на амбулаторном звене; когда шел поток новых пациентов, потому нужно было освобождать новые койки, долечивать. Сейчас такой необходимости нет. Для реабилитации остался пока один санаторий — на озере Смолино.

Мы обсуждали вопрос развития физиотерапевтических служб в территориях. Дозакупим оборудование, потому что физиотерапия с точки зрения легочных патологий очень эффективна. Нужно усиливать это направление, особенно в отделанных территориях, где физиотерапевтическое лечение люди получали бы на базе ФАПов, компенсируя, прежде всего, те изменения в легких, которые наступили после перенесенного ковида.

На вручении премий губернатора медицинским работникам, внесших значительный вклад в борьбу с COVID-19, я сказала о том, что сейчас всем нам нужно с удвоенной силой работать на диспансеризацию, на наблюдение тех, кто имеет хронические заболевания и особенно тех, кто перенес ковид. Его отдаленные последствия, к сожалению, не столь безоблачны как кажется, предстоит длительный период реабилитации. Мы сейчас наблюдаем всех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, чтобы избежать летальных исходов.

Ну, и, конечно, пандемия подтолкнула нас к так называемой дистанционной медицине. Я думаю, несколько территорий войдут у нас в пилотный проект с браслетами по дистанционному измерению артериального давления, уровня сахара, чтобы в режиме 24/7 мы видели пациентов и контролировали их состояние. Это как раз то будущее, которое позволит улучшить качество жизни и предотвратить последствия имеющихся хронических заболеваний.

КОНКУРС В МЕДИЦИНСКИЙ — БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ

— На награждении медицинских работников премией губернатора вы назвали приглашенных на церемонию соборцами. Сколько у нас медиков встало под знамена борьбы с ковидом?

— Я думаю, они встали все. Так или иначе, встали врачи, медицинские сестры, обслуживающий персонал. На госпитальных базах были нужны инженеры, если случались неполадки, повара, буфетчицы, кастелянши. Напряженно работали водители машин скорой и неотложной помощи. На самом деле, это была ситуация сканера системы здравоохранения, человеческих качеств. Система оказалась полностью дееспособной, прежде всего, с точки зрения человеческого ресурса. На награждении ко мне подошла одна из медицинских сестер и попросила сфотографироваться: «Я еду к маме в Снежинск, я ее не видела полгода». Человек полгода работал в «красной зоне», полгода жил на передовой.

— Была идея установки памятника героям-медикам. Как развивается история?

— Объявлен конкурс на эскизный проект. Хотелось бы, чтобы памятник стал точкой притяжения, прежде всего, будущих специалистов.

Ситуация с пандемией коронавируса к лучшему изменила отношение к медицине. Мы к медикам стали относиться более уважительно, трепетно, и это совершенно правильно. Нельзя все время критиковать и хаять. Та дань уважения, почтения, которую сейчас имеют медицинские работники, совершенно логична. Только так мы решим вопрос, в том числе, и медицинских кадров. Потому что очень часто молодежь уходит из профессии потому, что боится где-то ошибиться. Особенно выезжая в малый город, где он один хирург и нет старшего товарища, который подстрахует. Сегодня нередко встречаются случаи судебных разбирательств, пациентского экстремизма. Они тоже ребят пугают. Престиж профессии, который стал одним из итогов пандемии, дорогого стоит. У нас просто сумасшедший конкурс был в медицинский университет. И это — по всей стране. Мне кажется, что выросший престиж врача, уважение, почет в обществе позволят решить многие проблемы с кадрами.

В августе 2020 года симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал в два концерта. Зрителями стали медики, соцработники и волонтеры - бойцы передовой борьбы с ковидом. Фото: пресс-служба губернатора.

— В этот непростой период было в несколько раз увеличено количество премий губернатора для тех, кто борется с ковидом. Это была дань уважения, и вящая необходимость.

— Это безусловно. И еще: когда были введены федеральные выплаты, мы понимали, что часть категорий остается вне этих выплат, губернатором было принято решение об областных выплатах. Это было около 20 тысяч человек, в том числе, например, водители неотложки, работники лабораторий. Они также стояли не передовой, когда, например, в ноябре-декабре неотложка работала максимально загруженной, как и служба скорой помощи. И объемы средств были колоссальные — около 400 млн. руб. в месяц, которые шли на дополнительные областные выплаты.

Что касается премий губернатора, их стандартное количество — 50. Столько вручается работникам образования, сферы социальной защиты. И когда встал вопрос о премировании медиков в пандемию, главврачи развели руками: они не знали, кого представить, потому что, на самом деле, героями были все. И тогда еще на 100 премий было увеличено их количество. И дипломы лауреатов премии мы вручили, наконец, очно, в торжественной обстановке, со словами благодарности со стороны губернатора. А деньги были перечислены еще в прошлом году.

Премии губернатора - лучшим медикам региона. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

На церемонии меня приятно порадовала атмосфера. В прошлом году, когда вручали премии, чувствовалась общая озабоченность, будто некая ноша была у нас всех за плечами. В этом раз — все нарядные, красивые, с укладками, улыбающиеся. Видно, что немного выдохнули. Хотя, конечно, расслабляться еще рано, и обстановка остается достаточно напряженной. Но передышка важна. Системе стало чуть легче, мы это ощущаем по количеству вновь выявленных, по числу госпитализаций.

КАК СВЯЗАНЫ ГРАЖДАНСКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ИММУННАЯ ПРОСЛОЙКА

— Сейчас идет кампания по вакцинации против COVID-19. Многие говорят: я подожду, когда будет запущено промышленное производство третьего отечественного препарата…

— Если мы не хотим захлебнуться в третьей волне пандемии, важно проявить сознательность и привиться от ковида. Промышленное производство очередного препарата может быть запущено не скоро. А всплеск эпидемии возможен, например, в осенний период, когда отпуска, когда большое скопление людей в аэропортах, на вокзалах. Эта обстановка — идеальная среда для микса инфекций, штаммов. Очень важно вакцинироваться сейчас, чтобы обезопасить себя и близких и дать возможность работать системе здравоохранения работать в плановом режиме и бороться с другими недугами.

— Тем более, что записаться на вакцинацию просто — на портале государственных услуг или очно, придя в районную поликлинику. Для того, чтобы сформировать «иммунную прослойку», сколько жителей нашей области должно привиться от коронавирусной инфекции?

— 60 % взрослого населения должно быть вакцинировано. В нашем случае, это 1 млн 613 тыс человек. У нас сегодня вакцинировано 100 тысяч человек. И это связано с тем, что только сейчас настраивается промышленное производство вакцины. И если в январе-феврале произведено 7 млн доз вакцины «Спутник V», то в ближайшие месяцы этот объем вырастет до 30 млн доз. Соответственно, вырастут и поставки в регионы. И возможность вакцинироваться появится у большего количества наших граждан. Сейчас же мы в приоритете рекомендуем привиться людям пожилого возраста (старше 60 лет); людям, имеющим хронические заболевания. При этом, прививаться можно даже при сахарном диабете. Люди нормально переносят эту вакцину. Важно привить диабетиков, потому что течение коронавируса на фоне болезни очень тяжелое.

Вакцинироваться от ковида - значит, защитить себя и своих близких и дать шанс системе здравоохранения работать в привычном ритме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из 100 тысяч привитых у нас 46 % — это люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания. Они для нас всегда были в приоритете на этом этапе. Хотя и студенты активно вакцинируются. Например, бойцы стройотрядов, которых ждет высокий сезон работы летом — и на стройках, и проводниками на железной дороге, и вожатыми. Это и их безопасность, и безопасность окружающих. Потому, по мере поступления вакцины, мы будем расширять категории вакцинируемых. Возможности системы по вакцинации, чтобы осуществить до сентября весь объем вакцинации имеются: прививать можно до 15 тыс. человек в сутки.

Мы разрабатываем дорожные карты кампании по категориям, чтобы в максимально короткие сроки выполнить большой объем работы.

ПРИНИМАТЬ БОЛЬНЫХ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

— Совершенно вовремя губернатором было принято решение по строительству областного инфекционного центра в Малой Сосновке, многопрофильного, оснащенного самым современным оборудованием. И опыт Челябинской области сейчас перенимают другие регионы страны. Сейчас возводятся еще три корпуса. В какой стадии сейчас строительство?

— Начались отделочные работы. Мы планируем к 1 апреля их завершить. Решение о строительстве инфекционного центра мы принимали в августе 2020 года, когда ничего не предвещало новой беды и новой волны. И решение было абсолютно правильным и точно в срок, потому что 400 инфекционных коек, которые появились в ноябре, стали спасением в тот момент. Отличие нашего проекта в том, что мы сразу планировать многопрофильный медицинский центр, который бы взял на себя потоки пациентов со всей области.

Областной инфекционный центр в Малой Сосновке - проект, предложенный губернатором Алексеем Текслером. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Всегда самые дешевые тарифы оплаты медицинской помощи — инфекционные болезни. Всегда с точки зрения экономики здравоохранения «инфекционка» себя не окупала, потому была в некоем загоне в составе многопрофильных больниц. И, конечно, это направление хуже оснащалось.

Наш новый областной инфекционный центр в Малой Сосновке экипирован самым лучшим оборудованием. В его составе есть уникальная диагностическая лаборатория, которая выполняет спектр анализов, определяющих любую инфекцию и стадию ее развития. Мы планировали, что корпуса-лучи центра — это профили: гепатит, ВИЧ, пневмонии.

— И наш опыт перенимают другие регионы?

— Да, к нам приезжал Оренбург. Сейчас подрядчики из Уфы, которые возводили инфекционный центр в Малой Сосновке, работают в Оренбурге. К нам обращался Ростов, Иваново, Осетия. Все регионы поняли важность строительства современных инфекционных центров. Все поняли, что инфекции — это тот спутник в жизни, который с нами теперь всерьез и надолго в том или ином варианте.

РЕМОНТЫ, СТРОЙКИ, ПОКУПКИ

— Очень многие медики желают работать в новых современных условиях. Я разговаривала с теми, кто перешел в областной инфекционный центр. Все как один говорили: подкупают комфортные и безопасные условия работы. И, наверное, строительство и модернизация учреждений здравоохранения — это еще один пункт в решении важного кадрового вопроса. В этом году в регионе начинается масштабная пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения. Какой объем финансовых средств планируется вложить в исполнение этой задачи?

— В 2021 году мы получаем 2 млрд 600 млн рублей, с областным софинансированием. 1 млрд 029 млн — это стройки и капитальный ремонты. Мы планируем капитально отремонтировать 118 объектов здравоохранения — ФАПы, поликлиники, больницы. Мы разработали для учреждений здравоохранения единый дизайн-стиль: очень хочется, чтобы по всей области была одна цветовая гамма, проектные решения, регистратуры. Все эти рекомендации сегодня волонтерами студентами-архитекторами предложены и мы их обсуждаем.

У нас будет построено 12 ФАПов, и я не говорю о тех ФАПах, которые возведут за счет областного бюджета.

Мы купим 1400 единиц современного медицинского оборудования. Всю территорию области мы закроем новыми маммографами, рентгенографами, аппаратами УЗИ и эндоскопии, чего тоже не было очень давно, а это — вопрос диагностики и раннего выявления заболеваний.

Мы в процессе, задачи большие, и мы готовы их решать.

КСТАТИ

В этом году в Челябинской области отремонтируют 118 больниц и ФАПов, приобретут 1000 единиц современного оборудования.

Запланировано строительство новых объектов в Карталах, Нязепетровске, Симе, Красноармейском и проектирование современных многопрофильных корпусов больниц в Магнитогорске и Златоусте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru