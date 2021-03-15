Чешский дом ждет челябинцев на тест-драйв популярных моделей SKODA

Когда выбираешь автомобиль, то наверняка понимаешь, что важен не только внешний вид автомобилям — он должен еще удовлетворять запросы как по комфорту, так и по ходовым характеристикам.

В данном случае не обойтись без тестовой поездки, которую можно без проблем пройти в автосалоне «Чешский дом». Пробная поездка совершенно бесплатна, менеджер отдела продаж наглядно сможет показать работу опций и рассказать о всех преимуществах автомобиля.

ŠKODA — семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, созданы с заботой и вниманием, в том числе к самым маленьким пассажирам. Именно поэтому оценить качество и комфорт моделей марки ŠKODA смогут не только взрослые, но и дети.

В официальных Дилерских центрах ŠKODA можно протестировать любую модель марки вместе с детьми: просто сообщите о своем желании заранее, и автоцентр «Чешский дом» предоставит подходящее автокресло.

Оцените и другие оригинальные аксессуары из линейки ŠKODA: термоэлектрический холодильник, который помогает сохранять детское питание свежим в долгих путешествиях, бокс для лыж для любителей активного отдыха, ремень безопасности для собак, специальные сетки, которые позволяют поддерживать багажник в чистом и аккуратном состоянии и максимально эффективно использовать пространство, и многое другое.

Записаться на тест-драйв всей семьей можно через предлагаемую онлайн-форму на сайте или по телефону: (351) 211-34-00.

«Чешский дом» ждет вас на тест-драйв по адресу: г.Челябинск, Братьев Кашириных, 126/1.

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