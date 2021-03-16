Засыпали снегом, чтобы не шокировать: в челябинском парке мужчина расстрелял щенков

Полиция проводит проверку. Фото: Потеряшка|*|Помощь животным(Челябинск)/vk.com

Вчера, 15 марта, парке Гагарина в Челябинске волонтеры обнаружили трупы шести бездомных щенков, которых расстреляли из пневматики. На этом страшные находки не закончились. Сегодня те, кто подкармливал собак на протяжении многих лет, нашли еще троих убитых щенков. Как рассказала КП-Челябинск общественный инспектор по работе с бездомными животными Виктория Пикуля, мужчину, который предположительно расстрелял собак, уже не раз видели с оружием.

— Вы не представляете, какой это кошмар, — рассказывает Виктория Пикуля. — Убитые щенки разбросаны по всей территории парка. Здесь же гуляют дети, молодые мамы, пожилые люди. А волонтеры? Одна из них — бабушка — уже два года подкармливает бездомных собак, а теперь увидела такое зрелище.

По словам Виктории, мужчину, который предположительно расстрелял щенков, видели прохожие.

— Мужчина-волонтер увидел его, когда тот снимал кобуру с оружия. Спросил: «Что ты делаешь?». Он ответил: «Я хочу стрелять». Самый обычный с виду мужчина. Но, на мой взгляд, это какое-то отклонение. Даже если на вас нападают, что вы делаете? Правильно, вызываете полицию, а не достаете оружие. Причем не сразу, а хладнокровно ходите и отстреливаете животных, — эмоционально рассказывает Виктория.

Она добавила, что похожий инцидент был осенью — тогда тоже находили трупы собак, но не в таком количестве, и опять видели этого мужчину. На этот раз волонтеры вызвали полицию и составили заявление в полицию. В управлении МВД города журналисту КП-Челябинск сообщили, что сообщение зарегистрировано, проводится проверка.

Убитые щенки до сих пор лежат в парке. Их временно засыпали снегом, чтобы не шокировать горожан. Волонтеры заявили: не знают, что с ними делать.

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