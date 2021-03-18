«Решила стать блондинкой»: девушка из Челябинска отрастила метровую косу и поделилась секретами ухода

Максимальная длина волос Дарьи была 120 см. Фото: из архива героя публикации

Косу до пояса (натуральную, не нарощенную!) сейчас встретишь редко, а длиннее — шансов еще меньше. В волосах уже нет того значения и магии, как раньше. И мужчины больше не выбирают жен по толщине косы, как в Древней Руси. Но длинноволосые красавицы не перевелись! Мы отыскали три Рапунцель в Челябинске и постепенно будем знакомить их с вами.

Дарье Куракиной из Челябинска 28 лет, она с детства отращивает волосы. Считает такую прическу женственной и красивой. К тому же, рядом всегда был наглядный пример — мама Даши тоже в молодости ходила с длинными, густыми волосами.

— Ах, это прекрасное ощущение, когда идешь по улице и чувствуешь, как волосы колышутся по спине, и ловишь восхищенные взгляды, — говорит Дарья.

За роскошную шевелюру и необычную внешность Дарью любят фотографы, зовут ее моделью на творческие съемки. А парикмахеры приглашают на креативные прически для портфолио. Да и в обычной жизни девушка не обделена вниманием.

Максимальная длина волос была 120 см, сейчас — 95. После рождения малыша пряди начали редеть, и девушка даже задумалась укоротить их. Но в итоге поняла, ножницы — крайняя мера и попробовала реабилитировать локоны, обратившись к доктору. Лечение укрепило волосы, и мысль обрезать их Дарью больше не посещала.

Фотографы сами приглашают Дарью на фотосессии. Фото: из архива героя публикации

На такой длине можно разгуляться с укладками и прическами. Фото: из архива героя публикации

БЫТЬ РАЗНОЙ

Дарья любит экспериментировать с цветом волос.

— Натуральный цвет для меня скучный. В 16 лет покрасила в черный, далее в красный, синий, рыжий. Года три назад решила стать блондинкой, долго искала мастера, многие отказывались обесцвечивать волосы после окрашивания хной, но это оказалось осуществимым. Процесс был долгим, так как за один раз вывести цвет было нереально, — рассказывает красавица.

Волосы были и рыжими, и белыми, и других цветов. Фото: из архива героя публикации

Эксперименты с такой длиной волос обходятся в немаленькую сумму — окрашивание в один тон стоит 4 тысячи, это без стрижки и других процедур. Для сравнения, цена самого простого окрашивания на среднюю длину — 1500-1800 руб.

Девушка признается, что эксперименты сказались на качестве ее волос: они стали путаться, ломаться. И пока Дарья поставила креатив с прической на паузу, восстанавливает пряди.

— В основном пользуюсь профессиональными средствами. Использую холодный ботокс, питание маслами, масками, бальзамами, увлажняющие самодельные спреи, масло для кончиков волос. Мою голову раз в три дня, закатываю волосы в полотенце на минут 15, даю им время высохнуть самим, — говорит героиня.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ ВОЛОС ОТ РАПУНЦЕЛЬ

В быту у длинноволосой Дарьи уже свои лайфхаки. Например, чтобы волосы не валялись на полу по всей квартире, она расчесывается над ванной. А для сна сейчас подыскивает шелковую шапочку. Ну а самая удобная прическа для нее — коса.

— Что отрастить длинные волосы, в первую очередь нужно справляться со стрессом, также важны режим, питание. Относитесь к своим волосам с любовью. Заботьтесь о них, будьте к ним чуткими, расчесывайтесь аккуратно, пользуйтесь увлажняющим спреем, — советует Дарья. И делится эффективными рецептами домашних спреев для красоты волос.

Некоторые средства для ухода за волосами девушка делает сама. Фото: из архива героя публикации

Рецепт №1. Спрей с ромашкой, лавандой и вербеной

Ингредиенты:

* отвар ромашки 150 г ( или 100, в зависимости от баночки, которая у вас есть);

* 5 капель эфирного масла лаванды;

* 5 капель эфирного масла вербены.

Приготовление:

Все хорошо перемешать и перелить в удобный флакон с распылителем. Распределять его по длине волос. Смывать такой спрей не нужно.

По словам Дарьи, чтобы отрастить красивые волосы, нужно следить за питанием. Также важны режим дня и правильный уход. Фото: из архива героя публикации

Рецепт №2. Льняной спрей

Ингредиенты:

* 3 столовых ложки льна;

* 150 гм дистиллированной воды;

* баночка с насадкой спрея.

Приготовление:

Залейте лен водой и оставьте на 5 часов. После чего перемешайте воду и оставьте осесть семена. Когда заметите, что вода стала вязкой, немного склизкой — масса готова. Заливайте ее в баночку аккуратно, через сито, чтобы не попали семена. Спрей увлажнит волосы, придаст им упругость, плотность, объем, блеск. Не бойтесь наносить его обильно, он быстро впитывается. Не нужно смывать, хранить в холодильнике.

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