«Это была девчачья прихоть»: пациентка челябинского медцентра умерла после пластической операции

Юлия Бакиева решила сделать пластическую операцию после свадьбы Фото: предоставлено родственниками.

46-летняя жительница Сургута Юлия Бакиева умерла после пластической операции, сделанной в челябинском медцентре. Женщине сделали подтяжку ягодиц с коррекцией живота и талии. Через пару дней ей стало плохо.

— У Юли двое детей и оба раза делали кесарево. В 2016 году ей уже делали косметическую пластику шва в медцентре «МЕДЕОР», в отделении на Увильдах. Прошло четыре года, она решила сделать вокруг шрама липосакцию потому, что накапливается жир. Хотя она много лет ходила в спортзал, — рассказал супруг погибшей Гани Бакиев.

Лечь под нож Юлия решила после свадьбы. Год назад они расписались с Гани.

— Вот такая девчачья прихоть, я ее отговаривал. Говорил, что для меня это не критично, — сетует он.

По его словам, в этот раз Юлия хотела сделать коррекцию груди, но в медцентре ее отговорили, предложив сделать липофилинг ягодиц и липосакцию вокруг шрама. Собрав все необходимые справки, женщина отправилась в Челябинск.

Супруг отговаривал Юлию от операции Фото: предоставлено родственниками.

Со слов родственников, на следующий день после операции у Юлии поднялась высокая температура, которую сбивали лекарствами, затем началась одышка. Врачи подумали, что коронавирус, но тест показал отрицательный результат.

После операцию женщину доставили в ГКБ №6 Челябинска. Рентген показал появление воздуха в плевральной полости легкого неестественным путем (по-научному пневмоторакс). Лишний воздух убрали, однако и это не помогло. Женщина умерла в реанимации. Помимо повреждения легкого у нее было заражение.

Заключение судмедэкспертов звучит так:

— Непосредственной причиной смерти Бакиевой следует считать обширные некрозы поджелудочно-жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодичных областей, бедер; множественные серомы передней стенки живота с геморрагическим содержанием — как осложнение оперативного вмешательства "Липосакция, липолифтинг в области живота, грудной клетки, поясничной области", проведенной у пациентки с ожирением».

Заключение судмедэкспертизы Фото: предоставлено родственниками.

Брат погибшей Тимур — медик по образованию, внимательно изучил всю документацию и озвучил свою версию:

— Врачи совершили две ошибки. Первую сделал анастезиолог. Когда вводили трубку, повредили трахею и в плевральную полость попал воздух. После того, как воздух выпустили, она начала дышать и возможно все бы обошлось. Но потом начали усугубляться другие процессы. У нее обнаружили множественные некрозы в тех местах, где брали пункцию жировой ткани. То есть, произошло отторжение и организм не справился.

Эти фотографии сделаны 2-3 года назад. Юлия любила ходить в спортзал Фото: предоставлено родственниками.

Родственники хотели разойтись с клиникой «полюбовно»: Юлию уже не вернуть, а двоих детей надо поднимать. Просили денежную компенсацию. У женщины остались дочь 24 лет и сын 16 лет. Сейчас подросток живет с отцом, а девушка живет одна. Со слов родственников, в медцентре настаивают: Бакиева уехала от них живой.

— Родственники направили претензию в медцентр. Они намерены взыскать 3 млн рублей. На практике в подобных случаях удается взыскать от 500 тыс. до 1 млн, — рассказала адвокат потерпевших Елена Цыпина.

Как уточнил следователь следственного отдела по Тракторозаводскому району Челябинска Геннадий Юмагулов, сейчас идет проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

— Идет проверка Росздравнадзора и там будет точно понятно либо халатность, либо ненадлежащее оказание медицинской помощи. Пока что дело будет возбуждено по факту. А после проведения последующих экспертиз установят, в чьих действиях состоял дефект. Скорее всего, будет предъявлено обвинение конкретному лицу, — рассказал Геннадий Юмагулов.

На момент публикации материала получить комментарий от медцентра не удалось. Мы направили запрос на электронную почту с просьбой прокомментировать ситуацию.

Обновлено.

Официальный комментарий медцентра «МЕДЕОР»:

— По данному случаю ООО МЦ «МЕДЕОР» выражает искренние соболезнования. Дело по факту смерти пациентки находится в производстве территориального следственного отдела. Все необходимые документы были предоставлены медицинской организацией следователям. По состоянию на 17 марта 2021 г. доследственная проверка не окончена. Результаты судебно-медицинской экспертизы ООО МЦ «МЕДЕОР» не известны. Учитывая данные обстоятельства, делать какие-либо выводы преждевременно.

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