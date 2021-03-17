В центре Челябинска появилась инсталляция в виде надписи «Я дома»

Торжественное открытие арт-объекта запланировано в апреле
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В центре Челябинска на набережной реки Миасс за Торговым центром установили инсталляцию в виде надписи «Я дома». Автором этой работы является инициативная группа из жителей города.
— Смысл этой инсталляции заключается в том, что каждый житель планеты находится дома не только в рамках своей квартиры, своих стен, но также и за ее пределами. Важно быть гостеприимным, чистоплотным и открытым, где бы ты не находился. Мы хотели донести, чтобы в каждом уголке мира люди относились к тому месту, где находятся, как к своему дому, — рассказала КП-Челябинск одна из организаторов проекта Александра Визгалова.
Подрядчик уже сдал арт-объект
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Объектом для вдохновения, по словам организаторов, послужила надпись «Счастье не за горами» в Перми. Изначально даже была идея ее и взять, однако от этого отказались.
— Мы решили придумать что-то оригинальное, имеющее в себе глубокий смысл, так как слово «счастье» заезженное. Перебрали кучу идей и в конце концов остановились на надписи «Я дома». Затем мы согласовали задумку с главным архитектором Павлом Крутолаповым, — добавила Александра.
Надпись «Счастье не за горами» в Перми
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Обшивка надписи выполнена из полимерных досок. Причем сами буквы были сделаны таким образом, чтобы на них можно было посидеть. На реализацию проекта ушло около 600 тыс. рублей. В эту сумму вошли не только строительство и закупка материалов, но и юридические услуги.
Эскизы арт-объекта. Фото: vk.com / Благоустройство Челябинска|Общественные проекты
Фото: vk.com / Благоустройство Челябинска|Общественные проекты
Фото: vk.com / Благоустройство Челябинска|Общественные проекты
Кстати, подрядчик уже сдал арт-объект. Торжественное открытие, по словам организаторов, запланировано в апреле.
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