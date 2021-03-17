Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 18 марта 2021: падение уровня безработицы из-за ковида и смерть после операции

Прошел год с тех пор, как врачи Челябинской области лечат больных коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области постепенно стабилизируется. По словам губернатора региона Алексея Текслера, большая часть переоборудованных ковидных больниц вернулась к прежнему профилю работы.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области за сутки зарегистрировали 136 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 54 741.

Из больниц за сутки выписали 197 человек, всего с начала пандемии — 47 596. Умерли 11 человек: восемь от коронавируса, трое — от сопутствующих заболеваний.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинской области постепенно восстанавливается рынок труда. В пик коронавирусного кризиса, весной-летом прошлого года, в регионе было почти 93 тыс. безработных. Сейчас на учете в центрах занятости значится в два раза меньше — 45,7 тыс. человек. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на аппаратном совещании в среду, 17 марта.

К доковидному уровню по безработице в Челябинской области должны вернуться до 1 октября 2021 года. Как сообщает ГУ по труду и занятости региона, это около 43 тыс. человек.

Министр Здравоохранения Челябинской области Юрии Семёнов собирается стать донором плазмы для заболевших коронавируом. Он уже переболел этой болезнью несколько месяцев назад.

«Один заход у меня уже был, я пытался сдать плазму, ковидом я переболел. При первои сдаче у меня был высокии титр антител и были противопоказания для сдачи. Тому, кому переливали плазму во время болезни в ближаи шее время плазму сдавать нельзя, должно прои ти 5-6 месяцев. Сеи час это моя вторая попытка. Если выяснится, что у меня достаточное количество антител, то я сдам плазму. Для того, чтобы ее кому-нибудь перелили. Так как, когда я болел, чью-то плазму перелили мне, и огромное спасибо этому человеку».

Министр здравоохранения Юрий Семенов планирует стать донором плазмы. Фото: пресс-служба регионального Минздрава

Кстати, в апреле в Малой Сосновке сдаются еще три корпуса областного инфекционного центра. В эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» первый заместитель губернатора Ирина Гехт объяснила, как новые площади будут использовать после победы над коронавирусом.

46-летняя жительница Сургута Юлия Бакиева сделала себе подтяжку ягодиц с коррекцией живота и талии в челябинском медцентре. Однако через пару дней ей стало плохо. Врачи подумали, что это был коронавирус, но результат теста был отрицательный.

Из медцентра Бакиеву доставили в ГКБ №6 Челябинска. Рентген показал появление воздуха в плевральной полости легкого неестественным путем (по-научному пневмоторакс). Лишний воздух убрали. На время ей стало легче, но затем состояние снова ухудшилось. Вскоре женщина умерла в реанимации. После этого судмедэксперт обнаружил у женщины заражение легких. Теперь семья Бакиевой требует от медклинки компенсацию за случившееся.

Юлия Бакиева решила сделать пластическую операцию после свадьбы Фото: предоставлено родственниками.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 марта 2021 года.

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