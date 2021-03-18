Программа лояльности SKODA Бонус: будьте постоянны и платите меньше

Обcлуживание в официальном сервисе ŠKODA автоцентре «Чешский дом» — это выгодно вместе с программой лояльности ŠKODА Бонус.

Проводите регламентное техническое обслуживание своего автомобиля в дилерском центре ŠKODA, накапливайте бонусные баллы и оплачивайте ими до 50% суммы чека будущих обслуживаний.

Чтобы присоединится к программе лояльности нужно:

1. Зарегистрироваться в Личном кабинете ŠKODA и добавить информацию о своем автомобиле в гараж.

2. Обслужить свой автомобиль в «Чешском доме» и затем копить бонусные баллы за каждое регламентное техническое обслуживание.

3. Накопленные бонусные баллы можно использовать для создания сертификатов и выгоды до 50% на приобретение оригинальных деталей или аксессуаров в официальном сервисном центре ŠKODA автоцентре «Чешский дом».

Подробная информация на сайте.

Записывайтесь на сервис заранее по телефону: (351) 211-43-00.

Автоцентр «Чешский дом» г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1.

che-dom.ru

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