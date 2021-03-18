Потеряла мимику после рака мозга: жительница Челябинской области стала героиней шоу «Я стесняюсь своего тела»

У Олеси Шаталиной после операции по удалению опухоли мозга парализовало правую сторону лица. Был задет нерв. Фото: пресс-служба телеканала «Ю»

32-летняя Олеся Шаталина из Магнитогорска Челябинской области стала героиней реалити «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю». Девушка пережила удаление опухоли мозга. Врачи спасли ей жизнь, но задели лицевой нерв. Итог — паралич правой стороны лица. За исправление ситуации взяли хирурги телепроекта. КП-Челябинск узнала у героини выпуска, удалось ли им вернуть ей улыбку и мимику, и верила ли она в успех операции.

— О съемках шоу узнала от мамы, — рассказала КП-Челябинск Олеся Шаталина. — Она скинула мне ссылку на выпуск, в съемках которого тоже принимала девочка из Магнитогорска. Эта ссылка долго у меня висела, но потом я набралась смелости и решила отправить заявку на участие. Если честно, даже не верила, что меня пригласят. Писала «на отвали», скинула первую попавшуюся фотографию, какая у меня была на работе — все равно же не возьмут. Но через день мне позвонили.

Сначала девушка даже трубку не брала с незнакомого московского номера. Сбрасывала. Тогда ей написали СМС-сообщение, что с ней хотят связаться по поводу съемок в шоу.

Оказалось, что одной заявки на участие недостаточно. Так как реалити медицинское, участники перед съемками проходят обследование.

Девушка уже не верила, что ее проблему можно решить, но волей случая попала в телепроект. Фото: пресс-служба телеканала «Ю»

— Важно было понять, смогут ли они мне помочь, показать какой-то результат в рамках проекта, сроки которого должны были вписаться в определенные временные рамки, — продолжает Олеся Шаталина.

Жизнь жительницы Магнитогорска после участия в передаче сильно поменялась. Говорит, что ей помогли решить проблему, с которой Олеся уже смирилась. Хирурги провели сложнейшую 10-часовую операцию по пересадке нерва.

— Операцию мне сделал хороший врач, о котором я даже не знала, — отмечает Олеся Шаталина. — Думала, что мне уже ничего не смогут сделать. Немножко время, конечно, упущено было, потому что надо было это все раньше делать, сразу после трепанации (где-то через полгода). А в моем случае прошло уже два года. Но все что смогли, врачи сделали. Я очень довольна результатом. Но на этом не остановлюсь, будем доктором продолжать работу.

Олесе предстоит еще несколько операций, но уже не в рамках проекта.

— Я очень счастлива и довольна, — добавила девушка. — Все хорошо.

Съемки передачи проходили в октябре 2020 года в Москве и Челябинской области.

СПРАВКА КП

«Я стесняюсь своего тела» — жизнеутверждающее медицинское реалити, в котором людям предоставляется возможность начать жизнь заново. География проекта простирается по всей России. В новом сезоне к команде врачей проекта, андролога Евгения Грекова и хирурга Ксении Бутовой, присоединилась эндокринолог Ольга Деревянко. Вместе с одними из лучших врачей страны они сделают все возможное, чтобы помочь каждому участнику программы.

Эфир по будням в 21:00 на телеканале «Ю». История Олеси Шаталиной — в четвертом выпуске реалити.