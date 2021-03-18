«Одни прикармливают, другие боятся»: челябинский парк одолевают стаи бродячих собак

Жалобы поступают в парк круглый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

После шокирующей истории с отстрелом щенков в челябинском городском бору вскрылась другая проблема: стаи собак, бегающих по городскому бору. Горожане, конечно, не поддерживают расстрел, но просят все ответственные службы принять меры.

— Гулял с собакой неподалеку от того места. В какой-то момент нас окружила стая собак — штук 100, не меньше. Стоят и смотрят. А у меня щенок породы акита, четыре месяц всего, глупый еще. Увидел их и захотел с ними поиграть. Я испугался: сейчас как кинутся! Максимально укоротил поводок и быстрей пошли домой, — рассказал читатель «Комсомольской правды» Максим.

Многочисленные жалобы приходят в администрацию парка Гагарина и службы отлова.

— Мы писали письма и звонили в организацию, которая занимается отловом. Писали каждый божий день. Вот каждый день! Потому, что к нам приходили в администрацию люди и жаловались. Реакции никакой не было. Собак очень много и они подбегают к людям, — прокомментировала журналисту КП-Челябинск руководитель культурно-творческого отдела парка Ольга Сырейщикова. — Мы не имеем права никакие действия предпринимать. Мы не имеем права их ловить, отстреливать. Мы можем только позвонить и вызвать.

Между тем, в парке считают, что в сложившейся ситуации есть вина и самих отдыхающих. Сердобольные горожане приносят собакам еду.

— Одни посетители прикармливают, а другие боятся. Как только перестанут прикармливать собак в местах, где гуляют семьи с детьми, собак здесь не будет. Их прикармливают как раз в том месте, где был расстрел — в районе Мелькомбината и Родника. Те же бабушки, которые прикормили их хот-догами, будут жаловаться, что у нас куча собак. А собаки привыкли, что у них здесь ресторан в парке. А когда они ничего не получают, начинается агрессия.

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области объяснили, что за отлов бездомных собак в городе отвечает подрядчик. Журналист КП-Челябинск направил запрос в мэрию.

Через 21 день после отлова собак выпускают обратно с бирками на ухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно федеральному законодательству, отстреливать животных нельзя. Их должны стерилизовать/кастрировать, привить, обработать, подлечить (если нужно) и через 21 день выпустить туда, откуда забрали (если животное не проявляет агрессию). при этом на уши собак крепят цветные бирки.

— Усыплять можно только по медицинским показаниям. Так, за прошлый год, отловили 2 313 животных, их них 2 189 собак. Из них 159 передали новым хозяевам, в основном это щенки. 26 остались в приютах. Это либо агрессивные, либо нуждающиеся в уходе (у кого-то, например, лапки нет). И только троих усыпили, — уточнили в минсельхозе.

Напомним, в понедельник, 15 марта, волонтеры сообщили об обнаружении трупов шести бездомных щенков в парке Гагарина. Их расстреляли из пневматики. На следующий день — еще троих. Как рассказала КП-Челябинск общественный инспектор по работе с бездомными животными Виктория Пикуля, мужчину, который предположительно расстрелял собак, уже не раз видели с оружием. Кстати, в самом парке уточнили, что ЧП произошло за пределами их территории — в городском бору.

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