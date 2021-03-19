Театр «Омнибус» — общедоступный, для всех

Постановка театра «Омнибус» «Ущелье крылатых коней» — драматическая легенда, основанная на подлинных фактах истории города Златоуста, о создателе уникального искусства — гравюры на стали — Иване Бушуеве.

Старейшему на Южном Урале Златоустовскому государственному драматическому театру «Омнибус» в прошлом году исполнилось 100 лет, но из-за пандемии празднование юбилея театр вынужден перенести на 2 апреля 2021 года. После ограничений театр снова открыл двери и радует зрителей прекрасным репертуаром. В нашем материале — немного об истории и сегодняшнем дне «Омнибуса».

В прошлом году театру исполнилось 100 лет. В текущем репертуаре «Омнибуса» больше 30 спектаклей.

ИЗ ИСТОРИИ

Первые театральные коллективы появились в Златоусте еще в XIX веке. Но это были любительские объединения либо гастролирующие труппы. И только в 1920 году в городе формируется постоянная труппа из 27 профессиональных и любительских актеров. 31 октября комедией Островского «Лес» театр открыл свой первый сезон. Представление состоялось в помещении бывшего оптового склада купца Соколова, приспособленного для показа кинофильмов и сценических постановок. За первый сезон было осуществлено более 10 постановок. Труппа играла четыре раза в неделю, а в январе 1921 года начала выезжать со своими спектаклями на заводы Южного Урала. В феврале 1928 года состоялось открытие рабочего театра со зрительным залом на 1300 мест. В театре были балет и симфонический оркестр... В июне-июле 1941 года часть актеров ушли на фронт, многие разъехались по другим театрам. Театральная жизнь в годы войны была продолжена эвакуированным из Орла Областным драматическим театром им. И.С. Тургенева и оставшимися актерами Златоустовского театра. В 50 — 60-е годы театр стал центром культурной жизни города. В 1968 году премьерой «Поэма о топоре» по пьесе Погодина театр (тогда он носил имя 10-летия Октября) открыл свой 48-й сезон в светлом, красивом и удобном помещении, оснащенном по последнему слову театральной техники. А ранее, в 1959 году, впервые был поставлен спектакль по пьесе местного автора Г. Даниленко «Павел Аносов», посвященный известному металлургу, нашему земляку, вписавшему славные страницы в историю Златоуста...

Сцена из театрального урока-спектакля «Приглашение в театр» И. Кручининой.

РАДУЕТ ПОСТАНОВКАМИ

Театр радовал спектаклями не только златоустовцев, но и выезжал с гастролями, география которых очень широка. Это, прежде всего, города горнозаводского края: Куса, Миасс, Сатка, Чебаркуль и другие. А еще Чимкент, Джамбул, Актюбинск, Уральск, Шевченко, Кустанай, Петрозаводск, Сыктывкар, Москва, Ялта, Самара.

С 1982 года театр возглавляет Александр Сергеевич Романов, заслуженный работник культуры РФ, председатель Челябинского областного отделения СТД РФ, почетный гражданин города Златоуста. Под его руководством в начале 90-х театр был снова закрыт на реконструкцию, после чего приобрел современный вид. Сменил он и свое название — стал называться «Омнибус», что в переводе с латинского означает «общедоступный, для всех». В 1991 году спектаклю «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова в постановке М. Полякова была присуждена Государственная премия РФ в области театрального искусства. Вместе с режиссером Государственной премии РФ были удостоены актеры — Любовь Вишневская и Юрий Пронин. В это период театр много гастролирует, принимает участие в различных театральных фестивалях. В 1994 году театр выезжает на фестиваль в город Мец (Франция), показывает свои спектакли в Москве. С 1997 года главным режиссером театра является Б.С. Горбачевский, заслуженный деятель искусств РФ.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ДОШКОЛЬНИКОВ

С начала 90-х годов театр находит свою форму работы с детским зрителем: театральные уроки-спектакли. Они помогают расширить рамки школьного урока средствами театрального искусства и растить грамотного, подготовленного зрителя. Сегодня в репертуаре театра 13 таких театральных уроков-спектаклей. Эта уникальная программа сегодня является дополнением к национальному проекту «Образование». Программа театра поддерживалась и поддерживается главой Златоустовского городского округа, Собранием депутатов ЗГО, муниципальным управлением образования. В ноябре 2019 года на сценах «Омнибуса» прошел Первый открытый областной фестиваль театральных уроков-спектаклей «Приглашение в театр», в котором приняли участие 11 театров Челябинской области. Фестиваль будет проводиться один раз в два года и расширит границы до регионального. Театральные уроки-спектакли были хорошо приняты зрителями и критикой на II Международном театральном фестивале-лаборатории спектаклей малых форм «CHELoВЕК ТЕТРА» (г. Челябинск), на X Всероссийском фестивале театров малых городов России «Надежды России» (г. Вышний Волочек), стали частью уникального проекта Совета Европы «Европейские дни наследия-2020».

С 2008 года в театре проводится городской детско-юношеский театральный конкурс «Я люблю театр» в номинациях «актерское мастерство», «литературное творчество», «банк педагогических идей». Это итог интереснейшего творческого общения (просмотр спектаклей, экскурсии, конференции, встречи) за театральный сезон. В апреле проходит гала-концерт с награждением победителей.

С 2014 года для дошкольников и младших школьников в театре реализуется новая художественная программа, основанная на классическом сказочном материале «Приглашение в мир сказки».

Кстати, в 2004 году Златоуст отпраздновал 250-летний юбилей, а театр «Омнибус» открыл свой 85-й сезон премьерой еще одного спектакля о нашем городе по пьесе К. Скворцова «Ущелье крылатых коней» в постановке Б. Горбачевского. Пьеса была написана более 30 лет назад и посвящена Ивану Бушуеву, одному из основателей знаменитой гравюры на стали. Это седьмой спектакль в репертуаре театра на местную тему.

Директор театра Александр Сергеевич Романов.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

В XXI век театр вступил на новом этапе своего развития. Сегодня в творческой копилке театра участие в более чем 20 фестивалях, где театр показал свои самые интересные спектакли: М. Горький — «Васса Железнова», А. Стриндберг — «Фрекен Юлия», В. Асланова — «Дамское танго», А.П. Чехов — «Чайка», А.Н. — Островский «Доходное место», А.П. Чехов — «Свадебная феерия», К. Скворцов — «Ущелье крылатых коней», Ж.-Б. Мольер — «Тартюф», М. Зощенко — «Любовь, интриги и портфель», А.В. Сухово-Кобылин — «Кречинский». Все спектакли поставлены главным режиссером театра, заслуженным деятелем искусств России Б.С. Горбачевским, художниками М.В. Колмогорцевой, Е.Б. Камиловской, В.А. Александровым, заслуженным художником России Б.А. Лысиковым. И всегда коллектив привозил с фестивалей дипломы, благодарственные письма. Высших дипломов Гран-при были удостоены спектакли: «Васса Железнова» М. Горького на третьем Всероссийском фестивале Театров малых городов России (Москва, 2001), «Чайка» А.П. Чехова решением критиков и журналистов Челябинска по итогам сезона 2002 — 2003, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера и «Любовь, интриги и портфель» М. Зощенко по итогам областных фестивалей профессиональных театров «Сцена-2008» и «Сцена-2009». Из недавних достижений — драма «На большой дороге» А.П. Чехова была с успехом показана в Ялте в 2017 году на XXXVI международной научно-практической конференции «Чеховские чтения в Ялте». Дипломом «За лучший актерский ансамбль» спектакль был отмечен в 2018-м на областном фестивале профессиональных театров «Сцена-2018» и в 2019 году на X Всероссийском фестивале театров малых городов России «Надежды России» в городе Вышний Волочек.

Главный режиссер театра Борис Сергеевич Горбачевский.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

С 2017 года при поддержке партии «Единая Россия» Златоустовский театр стал участником успешно реализуемого федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в направлении «Театры малых городов». Проект позволил увеличить выпуск новых спектаклей и значительно укрепить материально-техническую базу театра: приобрести современное звуковое, световое оборудование, видеопроекционную систему, автотранспорт.

В 2020 году в условиях пандемии связь со зрителем не прервалась. На театральном сайте выложена золотая коллекция спектаклей как для взрослого, так и для детского зрителя. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне театр включился и во всероссийский проект «Окна Победы», и в областной проект «Стена памяти», в котором артисты озвучивали истории ветеранов войны. В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, также состоялась премьера театрализованного представления «Салют, Победа!».

В ТЕАТР НА ТЕАТРАЛЬНОМ ТРАМВАЕ

В непростой эпидемиологической ситуации на совещании у заместителя главы ЗГО по социальным вопросам Натальи Ширковой было принято совместное разумное решение, поддержанное главой округа Максимом Пекарским, по доставке детей в «Омнибус». Теперь школьники добираются в театр и обратно на специально выделенном для этих целей театральном трамвае. Во время поездки экскурсовод из городского краеведческого музея знакомит юных златоустовцев с историей родного города.

ДЛЯ СПРАВКИ

В театре сложилась высокопрофессиональная творческая труппа, способная на интересные многоплановые спектакли. В текущем репертуаре театра больше 30 спектаклей (классическая и современная драматургия): драмы, комедии, притчи, сказки и театральные уроки-спектакли. Репертуар рассчитан на разновозрастную категорию: 15 спектаклей для взрослых, девять спектаклей для детей, 13 театральных уроков-спектаклей для школьников.

За эти годы сложился творческий тандем директора Александра Сергеевича Романова и главного режиссера Бориса Сергеевича Горбачевского, основанный на глубоком уважении и доверии, что позволяет театру держаться на высоком профессиональном уровне. В 2009 году руководители театра за вклад в развитие театрального искусства стали лауреатами Всероссийской театральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова». В 2011 году театр удостоен премии Правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации.

Официальный сайт Златоустовского государственного драматического театра omnibuszlat.ru.

С 2008 года в театре проводится городской детско-юношеский театральный конкурс «Я люблю театр».

КСТАТИ

У театра сложились надежные дружественные отношения с предприятиями города, которые принимают участие в творческой жизни «Омнибуса», помогают решать хозяйственные вопросы. Среди таких надежных партнеров — ООО завод «Стройтехника» (генеральный директор Белов Виктор Николаевич и 1-й заместитель Трубченинов Александр Васильевич). Сотрудники завода — постоянные зрители театра. Еще один давний творческий партнер «Омнибуса» — ООО «Златоустовская оружейная фабрика» (генеральный директор Валерий Александрович Томея). С 2006 года перед открытием театрального сезона артистам театра вручается учрежденная предприятием премия за лучшие мужские и женские роли первого и второго планов, а также учрежденная в городе премия «Бенефис» в области театрального искусства.

Мы благодарим также за большую поддержку в развитии театрального искусства области губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, Законодательное собрание Челябинской области и Союз театральных деятелей России.

Фото Н. Заботина и В. Накорякова.