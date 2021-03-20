Очередь на вакцинацию была с самого утра Фото: Кирилл САДЫКОВ

По данным минздрава Челябинской области, новые случаи коронавируса продолжают появляться, и каждые сутки их больше сотни. Всего с начала пандемии зафиксировано 55 160 заболевших COVID-19, а за прошедшие сутки вирус нашли еще у 140 южноуральцев. При этом выздоровел 241 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 48 287 жителей региона. В больничных палатах под наблюдением специалистов остается 4 581 пациент.

Инфографика: коронавирус74.рф

Не обошлось и без летальных исходов. За прошедшие сутки в регионе умерли еще 9 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 7 из них скончались от самого вируса, а у остальных ковид был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

ВАКЦИНАЦИЯ В ТРК

20 марта в челябинском ТРК «Алмаз» прошла первая вакцинация от коронавируса. Ранее здесь можно было лишь сдать анализ ПЦР, а теперь у всех желающих появилась возможность привиться. Желающих оказалось очень много, всего с 10:00 до 16:00 вакцину получили 195 человек. Не исключено, что теперь прививки будут ставить каждые выходные. Увидеть, как проходила вакцинация вы можете в нашем фоторепортаже.

ГОДОВЩИНА КОРОНАВИРУСА В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Ровно год назад в Челябинской области зафиксировали первый случай коронавируса. Потом начались масочный режим, закрытие заведений, карантин, самоизоляция, удаленка, ажиотаж на туалетную бумагу и многое другое. Мы решили сравнить, как выглядели улицы Челябинска в те дни, когда заболевшие только-только появлялись, и как они выглядят сейчас, когда ковидом в регионе переболели почти 50 тыс. человек. Подробности в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru