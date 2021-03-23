Представители вузов и ссузов рассказали, к чему готовиться абитуриентам в 2021 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До старта приемной кампании 2021 года в Челябинской области остались считанные месяцы. На круглом столе, организованном «Комсомольской правдой», мы узнали у представителей крупнейших вузов и колледжей региона, какие изменения в правилах приема ждут абитуриентов, сколько направлений подготовки можно указать в заявлении, и попросили назвать топ самых дорогих и самые доступных специальностей для поступления. Читайте обо всех нюансах поступления в вуз.

Как изменятся правила поступления в вуз в 2021 году?

Согласно правилам приема в учебные заведения, в этом году подать заявления для участия в конкурсе на бюджетные места поступающие могут в пять вузов России. Эта норма сохранилась, а дальше произошли изменения. Теперь минимальное количество направлений для поступления — три, максимальное — 10.

Южно-Уральский государственный университет выбрал максимум. Как объяснила заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина, такое решение приняли, чтобы у детей было больше возможностей поступить на бюджет. Но в вузе просят абитуриентов и их родителей, выбирая вузы и направления подготовки, реально понимать: в заявление можно внести только те направления, по которым сданы экзамены в формате ЕГЭ.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет определил для себя семь направлений подготовки. По словам ответственного секретаря приемной комиссии ЮУрГГПУ Ирины Петрухиной, абитуриент имеет право подать на все, но при наличии сданного ЕГЭ. Исключение — факультеты высшей школы физической культуры, а также народного художественного творчества на заочном отделении. Поступающим сюда необходимо будет сдать в качестве вступительных испытаний соответственно спортивные нормативы и пройти творческий конкурс.

— Еще одна особенность, которую мы предусмотрели на основании нового порядка, — это выбор, — продолжает Ирина Петрухина. — Мы объявили русский язык как обязательный для всех, далее идет профильный предмет в соответствии с направлением подготовки и далее дали возможность абитуриенту выбрать третий предмет. Если абитуриент не сдал математику или не сдавал ее вообще, то у него есть возможность предоставить результаты другого предмета (при наличии).

Ответственный секретарь приемной комиссии Южно-уральского государственного медицинского университета Римма Багаутдинова говорит, что в ЮУГМУ максимальное количество факультетов для поступления — шесть. Это лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, фармация, стоматология и клиническая психология. Поступить можно по результатам ЕГЭ.

— Абитуриенты сдают три предмета и подают заявление на конкретную специальность, — добавила Римма Багаутдинова.

Еще об одном нововведении приемной кампании 2021 года рассказала директор института довузовского образования Челябинского государственного университета Татьяна Садовникова. Теперь школьники не будут видеть свои имена и фамилии в списках.

— Отслеживать себя можно будет только по номеру СНИЛСа либо, что пока пугает еще больше, по присвоенному вузом каждому абитуриенту индентификатору, — объяснила Татьяна Садовникова. — Понимаем, что будет достаточно сложно. Что касается направлений подготовки в ЧелГУ: в этом году мы не стали «укрупнять» и оставили три.

По словам исполняющего обязанности директора Челябинского филиала РАНХиГС при президенте РФ Евгения Алдошенко, в филиал столичного вуза откроют семь направлений подготовки.

— Мы один из немногих вузов в РФ, который может работать по самостоятельно разработанным образовательным стандартам, — отметил Евгений Алдошенко. — Этот стандарт немного сложнее, чем Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), так как мы обязаны выполнять и его и ставить планку немного выше. На все семь направлений подготовки у нас есть бюджетные места, и мы с удовольствием будем принимать абитуриентов в зависимости от ЕГЭ, которое они сдали.

Бюджетные места в 2021 году и самые востребованные специальности

Бонусом для абитуриентов, несмотря на нововведения в правилах приема в вузы, станет количество бюджетных мест. В вузах Челябинской области в 2021 году их будет больше, чем годом ранее.

Так, в ЧелГУ на бюджет смогут поступить 1178 студентов. Самым дорогостоящим направлением станут «Медицинская биохимия» и «Наноинженерия». Цены пока не называют, но говорят, что стоимость оправдана.

— Обучение предполагает работу на дорогостоящем сложном оборудовании с привлечением различных баз — клиник и лабораторий, — рассказала директор института довузовского образования ЧелГУ Татьяна Садовникова. — Выпускники этих направлений — товар штучный, и большого набора на них никогда нет, но 100-процентно эти выпускники будут всегда трудоустроены.

Самые доступные направления в ЧелГУ — физика и математика. Здесь минимальная цена коррелирует с большим количеством бюджетных мест. Есть они в колледже при вузе.

Бюджетных мест в этом году будет больше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше шансов поступить на бюджет будет и у желающих связать жизнь с медициной. В ЮУГМУ в этом году, по словам ответственного секретаря приемной комиссии Риммы Багаутдиновой, откроют 545 бюджетных мест, и это на 90 больше, чем в прошлом году.

— Больше всего — 337 бюджетных мест — будет на «Лечебном деле», далее идет «Педиатрия» — 167, «Медико-биологическое дело» — 16, «Стоматология» — 15, «Фармация» — 10, — добавила представительница медуниверситета. — Цена обучения на платной основе в зависимости от факультета будет отличаться. Самая дорогая и востребованная специальность — стоматология.

В ЮУрГУ откроют более 2000 бюджетных мест. Больше всего их будет на инженерных направлениях подготовки, направлениях, связанных с IT, цифровизацией, искусственным интеллектом, информационной безопасностью. Меньшее — в гуманитарных направлениях и экономических специальностях.

— Тем не менее, количество бюджетных мест достойное, и оно увеличилось по сравнению в прошлым годом, — резюмировала заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина. — Что касается колледжа: к сожалению, бюджета по четырем направлениям подготовки на базе 9 и 11 классов бюджета нет. Если говорить о стоимости контактного обучения и ориентироваться на стоимость прошлого года, самая дорогая — это физическая культура и программы связанные с архитектурой. Здесь очень большие затраты и за счет этого стоимость обучения высокая.

Для будущих педагогов в ЮУрГГПУ откроют 1235 бюджетных мест. Ответственный секретарь приемной комиссии Ирина Петрухина говорит, что впервые в этом году в колледже при вузе бесплатно готовы обучить 110 выпускников 9 классов. : 35 бюджетных мест выделяется для 9-классников, остальные — для 11-классников.

Меньше всего бюджетных мест — 70 — в челябинском филиале РАНХиГС при президенте РФ. Наиболее востребованной специальностью в вузе является «Юриспруденция» и «Муниципальное и государственное управление». В прошлом году стоимость года обучения была около 130 тысяч рублей.

— В нашем колледже бюджет — основная составляющая, — говорит ответственный секретарь приемной комиссии ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» Мария Кашурина. — Мы открываем 600 бюджетных мест, из них 550 — на базе 9 классов, 50 — на базе 11-ти. В планах увеличить контрольные цифры приема, так как выпускники могут воспользоваться уникальной возможностью не сдавать в этом году ЕГЭ. По количеству — на каждую специальность набирается по 25 бюджетных мест. Единственная специальность, на которой в этом году у нас будет две бюджетных группы, то есть по 50 человек — это «Технологии металлообрабатывающего производства».

Стоимость платного обучения в колледже в прошлом году составляла 57 660 рублей в год. Но коммерция есть только на пяти направлениях, связанных со строительством, сферой IT и ремонтом двигателей и агрегатов автомобилей.

Цена вопроса

Точную стоимость обучения в вузах Челябинской области в 2021 году пока не называют. Идет согласование на уровне министерства науки и высшего образования РФ. Скорее всего, процесс растянется до конца апреля.

В том числе в начале мая вузы смогут дать ответ на вопрос, будет ли перерасчет при дистанционной форме обучения, с корой столкнулись студенты в период пандемии коронавируса.

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