В Челябинской области сняли фильм о том, как сделал состояние богатейший золотодобытчик Урала

Съемки приходили в Миассе. Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Студенты и преподаватели челябинской академии культуры сняли документальный фильм о купцах Симоновых из Миасса. Семья оказала большое влияние на развитие золотой промышленности нашего края. А еще известны тем, что в их особняке находится миасский краеведческий музей

Симонов-старший — Егор Митрофанович — идеал капитализма. XIX век. Бывший крепостной отправился на золотые шахты, где трудился простым старателем. Скопив денег, приобрел участок с золотоносной жилой, затем еще один и все удачно. Так и стал богатейшим промышленником Урала. Богатства тратил не только на себя. Помогал бедным, строил школы и храмы (один из них — Свято-Троицкий — до сих пор и находится в старой части Миасса). Симонов даже был почетным членом Императорского археологического общества, входил в Уральское общество любителей естествознания.

Но вскоре из-за тяжелой болезни Егору Симонову пришлось передать дела сыну Василию. А тот был гулякой и запомнился лишь пьяными выходками, кутил, разбрасывал деньги. В революционные годы семья лишилась всего имущества. Егора Митрофановича лишили статуса и дома, ему пришлось уехать в поселок Кочкарь, где он умер в 1922 году.

Смотреть видеосюжет Фильм «Отец и сын Симоновы» сняли в Челябинской области

Создатели фильма решили поднять не столько проблему отцов и детей, а сколько проблему отношения к тому наследию, что человек оставляет после себя и как на это реагирует общество.

Съемки проходили в другом историческом особняке — доме купца Смирнова. Там находится музей пельменя. Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Симонов-старший реализовал современную мечту капиталистического мира, отмечается в фильме. Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Сценарий фильма основывается на архивных документах. Привлекали исторических консультантов, использовали раритетные вещи.

— Сам подход к съемке несколько новаторский. В нем использованы приемы исторической реконструкции, что характерно для художественного кино, но есть и закадровый тест, созданный по телевизионным канонам. Мы были в поиске и нашли именно такое решение, — рассказала преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК Светлана Попова.

Недавно фильм «Отец и сын Симоновы» оценили на высоком уровне — он победил международном кинофестивале «Sochi Film Festival» в номинации «Лучший документальный фильм».

Церковь, которую построил Симонов, пережила эпоху богоборчества и стоит до сих пор. Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

Студенты вместе с преподавателями учились снимать кино не за партами, а в реальных условиях. Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

В планах творческой группы — съемки фильма о братьях Елькиных.

— Мы хотим рассказать челябинцам нашу историю. Это и революционный героизм, и еврейский вопрос, и юношеский максимализм, а так же безжалостность, обезличенность и беспринципность системы, ломающей человека. Фильм запланирован масштабным, в нем будет много массовых сцен, в том числе один из боев гражданской войны, а также светский бал. Мы воссоздадим атмосферу Челябинска революционного времени, покажем, как жили люди в то время, и какие мысли их волновали, — рассказала Светлана Попова.

Фото: Кинопроект "Машина Времени" | Съемки кино |/vk.com

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