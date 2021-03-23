Клещи скоро проснутся: челябинские специалисты сделали неблагоприятный прогноз

Челябинская область традиционно считается опасным регионом по распространению клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области еще не сошел снег, а эпидемиологи уже пугают клещами. Они просыпаются с первыми оттепелями и часто несут в себе угрозу в виде опасных заболеваний. На круглом столе в «Комсомольской правде» специалисты рассказали, когда начнется сезон активности клещей, поможет ли вакцинация и что дает страховка от укусов.

Какая зима, такой и сезон клещей

В 2021 году южноуральские клещи пока себя никак не проявили. Согласно многолетним данным, эпидемиологический сезон в Челябинске и области ожидается с апреля по октябрь. Максимальная активность кровососов обычно приходится на конец мая. Как быстро они проснутся на этот раз, зависит от погодных условий.

Так как клещи любят влажность, а осадков в этом году выпало предостаточно, специалисты полагают, что прогноз по количеству насекомых на весенне-летний сезон 2021 года будет крайне неблагоприятным.

Как только установится среднесуточная температура воздуха выше 5 градусов, клещи тут же почувствуют себя хозяевами лесов и дворов Челябинска. Эпидемиологи тщательно следят за ситуацией, и как только сойдет снег, начнут обрабатывать территорию — около 6-7 тысяч гектаров Южного Урала.

Круглый стол прошел в «Комсомольской правде». Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Раиса Косарева, в прошлом году от клещей пострадали более 17 тысяч жителей области:

— Это немного ниже, чем в прошлые годы — на 4%. Но произошло заметное снижение заболеваемости: клещевым энцефалитом на 30%, по клещевому боррелиозу в 2 раза.

Что спасет от клещей

Выходя на прогулку в парки и скверы или выезжая на природу, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил, чтобы обезопасить себя от серьезных последствий, связанных с клещевыми инфекциями.

— Если мы с вами будем правильно одеваться, использовать репелленты или акарицидные препараты, проводить обработку территории заблаговременно и проводить взаимоосмотры. И самое главное — вовремя прививаться от клещевого энцефалита. Это единственная инфекция, которая передается через укусы клещей и которую можно предупредить путем вакцинации на сегодняшний день, — советует Раиса Косарева.

И в то же время статистика Челябинской области по привитому населению от клещевых инфекций не совсем обнадеживает: 52% детей и 10% взрослых. Как рассказала директор ДМС ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» Елена Дзюбина, каждый 50-й человек из застрахованных в Челябинской области подвергается укусам:

— Популярность программы «Антиклещ» набирает обороты с каждым годом. Однако полис не гарантирует того, что вас не укусит клещ, и вы не заболеете. Полис и прививка — разные вещи.

Когда ставить прививки от клещевого энцефалита

Прививочная кампания от клещевых инфекций в преддверии эпидемиологического сезона уже началась. Она длится в три этапа. Ревакцинацию необходимо делать через 1-7 месяцев, третья вакцина положена через год. Ставить прививки детям можно с годовалого возраста. Стоимость одной прививки в частных медицинских учреждениях в пределах 1500 рублей.

К противопоказаниям относятся тяжелые аутоиммунные заболевания, бронхиальная астма, аллергические реакции после первой инъекции, беременность.

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