Состояние сельских ФАПов удручающее. В этом убедились депутаты Законодательного Собрания области в ходе выездного совещания 23 марта 2021 года

В выездном совещании приняли участие депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания совместно с Министром здравоохранения Челябинской области Юрием Семеновым, при участии главы Аргаяшского Муниципального района Игоря Ишимова и главного врача ГБУЗ «Районная больница с.Аргаяш» Николая Панкова.

Выездное совещание, по сути, представляло собой выездную проверку положения дел в первичном медицинском звене на местах. В ходе совещания делегация посетила несколько населенных пунктов Аргаяшского муниципального района Челябинской области. Среди них поселок Увильды, где существующий фельдшерско-акушерский пункт хоть и исправно работает, но находится в бедственном состоянии: низкая температура воздуха, ржавые трубы, травмоопасное, заледенелое крыльцо, внешний вид помещения давно требует ремонта. Строительство нового ФАПа в поселке намечено на 2023 год. В деревне Аязгулова здание действующего ФАПа признано аварийным и в последнее время не функционирует, жители деревни вынуждены обращаться за медицинской помощью в районную больницу с. Аргаяш. Работы по строительству блочного сооружения нового ФАП находятся в подготовительной стадии. Заключительной точкой совместного совещания стало посещение ГБУЗ «Районная больница с.Аргаяш»: в здании стационара ведется комплексный капитальный ремонт, ремонт детской поликлиники намечен на 2022-2024 годы, также на 2024 год запланировано строительство нового современного здания поликлиники «под ключ» с приобретением всего необходимого оборудования и оснащения. В целом складывается впечатление, что динамика положительная, однако неожиданным для собравшихся оказался «крик о помощи» врачей и среднего медицинского персонала детской поликлиники. Так просто и понятно «люди в белых халатах» завили о том, что остро нуждаются, например, в спецодежде. А далее, не боясь быть уволенными, сообщили, что главный врач их просьбы и мольбы просто не слышит. В поликлинике не хватает медикаментов, перчаток и шприцов. Бумагу, клей и канцелярские принадлежности сотрудники приобретают самостоятельно. Крайне остро ощущается кадровый дефицит: на 11 тысяч детей приходится всего четыре педиатра. На прямой вопрос руководителя фракции «ПАТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» Степана Фирстова о средней заработной плате прозвучал такой же прямой ответ: «Старшая медицинская сестра детской поликлиник получает 17 тысяч рублей».

— Ну что ж, теперь представители всех фракций услышали из уст самих врачей, о том, какую реальную заработную плату они получают.Эта ситуация для нас неудивительна, мы регулярно бываем на местах и слышим эти цифры. На заседании комитета по социальной политике в минувший четверг мы озвучили аналогичные цифры по Южноуральску. Совершенно очевидно, что средние заработные платы врачей и медицинского персонала, представленные Министерством здравоохранения, далеки от реальности. Повторюсь, такие цифры достигается путем совмещений и работы на трех-четырех ставках. Откровения сотрудников, высказанные вот так публично, безусловно говорят о накале ситуации. Важно отметить, что мы со своей стороны должны обеспечить этим сотрудникам безопасность и дать гарантию, что они не будут уволены и никакие репрессивные меры к ним применяться не будут. Здесь должно сработать профессиональное сообщество, это очень важно. Кроме того, от Партии Пенсионеров мы подарим нашим коллегам-врачам, сотрудникам детской поликлиники медицинские халаты. Со всем уважением к их нелегкому труду, — прокомментировал Степан Фирстов.

Дефицит кадров подтвердил и главный врач районной больницы с. Аргаяш Николай Евгеньевич Панков, особенно отметив нехватку неврологов, травматологов, педиатров, детских хирургов и офтальмологов.

Министр здравоохранения области Юрий Алексеевич Семенов пообещал провести контрольную проверку по вопросу начисления и выплаты заработной платы сотрудникам больницы.

После посещения запланированных в рамках выездного совещания населенных пунктов Степан Фирстов, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области выполнил разворот и отправился с визитом в поселок Ишалино Аргаяшского района, откуда ранее в Партию Пенсионеров поступило обращение от сотрудников местного Центра общей врачебной практики (ЦОВП). Указанные в обращении факты нашли прямое подтверждение на месте: здание, в котором расположен Центр и в котором ведется прием взрослого и детского населения поселка, находится в крайне изношенном состоянии: устаревшие коммуникации, трещины по стенам и потолку, помещение не соответствует противопожарным нормам, температура воздуха составляет 15-17 градусов, в морозные дни опускается до + 9, отсутствует необходимое оборудование, имеющаяся аппаратура изношена и приходит в негодность. Реальные заработные платы сотрудников также неутешительны: врач Центра общей врачебной практики зарабатывает 23 тысячи рублей в месяц, медицинская сестра — 15-17 тысяч рублей.

— Та ситуация, которую мы здесь видим, просто не имеет никакого объяснения.Состояние помещения не просто не отвечает санитарным и противопожарным нормам, оно не отвечает общепринятым, человеческим нормам, а между тем здесь работают люди и сюда же жители приходят за медицинской помощью, в том числе и для детей.Полноценно и результативно работать при температуре 15 градусов просто невозможно. Ситуация крайне сложная, мощностей катастрофически не хватает.Жители говорят о полной безысходности на местах, они просто не верят уже в здравоохранение.За медицинской помощью они едут либо в Челябинск, либо в закрытые территории. Сегодня мы получили очередное подтверждение, что врач, работающий на одну ставку, получает не более 22-23 тысяч рублей, фельдшер, медицинская сестра и того меньше. Сколько нужно еще подтверждений, чтобы чиновники услышали врачей на местах? О каких целевых показателях средней заработной платы врачей и медицинского персонала на уровне 30-60-80 тысяч рублей может идти речь, если врачи в отдаленных территориях буквально выживают в режиме ежедневного подвига, при этом спасая жизни и сохраняя здоровья населения региона? — заключил Степан Фирстов.

По итогам выездного совещания было принято решение проводить подобные выезды на регулярной основе. Озвученные проблемные вопросы депутаты возьмут на контроль.

Анализ состояния ФАПов в населенных пунктах Аргаяшкского муниципального района.