Жители поселка в Челябинской области завалили Миндортранс жалобами на тройное сокращение автобусов

Люди недовольны сокращением рейсов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока в Челябинске обсуждают новую транспортную реформу, жители поселка Красногорский Еманжелинского района региона хватаются за голову. Раньше каждый час они могли уехать на автобусе №393 до Челябинска, а теперь число рейсов сократили до трех. Итог — люди не успевают на учебу и работу, а пожилые люди вынуждены возвращаться из областной больницы на такси. Как чиновники планируют решать проблему — в материале КП-Челябинск.

— Количество рейсов в этом году очень сократили. Раньше из Красногорска до Челябинска было 11 рейсов, сейчас их всего три, в обратном направлении — из десяти оставили всего два, — рассказал КП-Челябинск пенсионер, депутат совета депутатов Красногорского городского поселения Анатолий Ушаков. — Уехать из поселка на работу, в больницу, а многие ездят в областную больницу, или по делам люди могут на автобусах на 6:50, 12:10 и 18:00, а обратно из Челябинска — только в 9:25 и 14:25. Люди возмущаются и ругают действующую правящую партию, потому что не успевают вернуться домой, если, к примеру, задержались на приеме в облбольнице. Туда едут пожилые люди, в основном. Работающие вечером вообще уехать не могут. Не успевают на рейс в 14:25, и им приходится добираться на перекладных или такси.

Планомерное сокращение числа автобусов, по словам местных жителей, началось в Красногорском в 2020 году. Сначала убрали три рейса, но особых перемен тогда люди не почувствовали и ездили на оставшихся восьми. Но в марте ситуация кардинально поменялась — убрали еще пять автобусов.

— Я как депутат собрания депутатов Красногорского городского поселения считаю, что это целенаправленная провокация частных извозчиков на дискредитацию действующих властей, и на предстоящих выборах такое равнодушие к людям отразится, — продолжает Анатолий Ушаков.

Возмущает людей и транспортное сообщение поселка с Южноуральском. Туда на учебу ездят дети — студенты техникумов и училищ. Говорят, что чиновники частично решили проблему запуском дополнительных «проходных» автобусов №597, вот только к началу занятий — к 8:00 — успеть на них невозможно.

Автобусов всего три, и с самого утра билеты на них распроданы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Местные жители просят добавить два рейса с выездом из Красногорска в Челябинск — на 6:00, чтобы можно было успеть на работу, и на 16:00, чтобы в обратную сторону из Челябинска можно было уезжать в 18:25, — добавил депутат. — Хочется уйти от безразличия частных перевозчиков и обойтись без затягивания решения вопроса пассажирских перевозок правительством Челябинской области и лично губернатором.

В Челябинской области работу всех межмуниципальных маршрутов (их в регионе 279), в том числе и проходящих по территории Еманжелинского муниципального района, контролирует Миндортранс. Там знают о проблеме. От жителей поселка Красногорский Еманжелинского района поступают обращения по поводу сокращения количества рейсов межмуниципального маршрута №393, соединяющего поселок с Челябинском.

— Действующий перевозчик в настоящее время из-за поломки двух автобусов выполняет три рейса в день одним автобусом, — рассказали в пресс-службе Миндортранса. — Перевозчик направил в адрес Министерства заявление о прекращении работы на маршруте. Чтобы удовлетворить потребности населения на пассажирские перевозки, решено организовать с 22 марта заезда в поселок Красногорский трех дополнительных рейсов проходящего маршрута №597 Троицк-Южноуральск-Челябинск. Таким образом, в настоящее время транспортная доступность в поселок Красногорский обеспечена.

На определение нового перевозчика для маршрута №393 Красногорский — Челябинск в регионе объявлен конкурс. Он состоится 30 марта.

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