В новой маршрутной сети упор сделан на трамваи Фото: Андрей АБРАМОВ

Гоняющие маршрутчики, трамваи и автобусы, в которые не влезешь с коляской, долгое ожидание транспорта — все эти проблемы давно зрели в Челябинске. И обновить маршрутную систему города тоже планировали давно. В этом году ее, наконец, сделали. Но пандемия внесла свои коррективы и реализацию программы перенесли на год — с 2022 года. Как планируют вытеснять нелегальные маршрутки, станет ли быстрее добираться до дома на трамвае — изучаем основные положения транспортной реформы.

Трамваи в приоритете

По словам разработчиков, главная задача новой маршрутной сети — повысить комфортность, сократить время ожидания на остановке и самого проезда. Должны быть бесплатные и удобные пересадки. Более того, власти пообещали: чтобы добраться из одного района в другой не потребуется многочисленных пересадок — центр Челябинска будет прошит магистральными маршрутами. Вопросы по некоторым направлениям будут еще пересмотрены.

Рассматривалось три сценария транспортной сети Челябинска. Первый — приоритет автобусного движения. Второй — трамвайно-автобусное движение (с сохранением троллейбусов). И третий вариант — с учетом строительства метрополитена.

Трамваев на линию будут выводить больше Фото: Андрей АБРАМОВ

— В итоге был выбран второй сценарий. Его особенностью является развитие трамвайного сообщения между районами, — рассказал преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Кирилл Мячков.

Предполагается, что скорость сообщения вырастет на 35%, трамвайные линии будут продлены на 16,9 километров. Трамваи будут ходить чаще — за счет увеличения их числа на линии на 23%. Кроме того, запланирована реконструкция платформ — они станут приподнятыми, чтобы маломобильные пассажиры смогли беспрепятственно заходить в транспорт.

— Основой нашего проекта стало развитие городского электротранспорта. Все знают, наше министерство выкупило весь городской электротранспорт. Сейчас мы начали работу по инвентаризации движимого и недвижимого имущества, чтобы посмотреть, как и куда его реализовывать, — добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев.

Общественный транспорт — в новые районы

Проектом предусмотрено, что общественный транспорт будет ходить в новые районы — по улице Дмитрия Неополитанова (новый микрорайон О2), по Елькина, Куйбышева, в Благодатово, Вавиловец, по улице Кручатова и Овчинникова и др.

Власти обещают, что ждать транспорт долго не придется Фото: Андрей АБРАМОВ

— Мы планировали сеть исходя из того, что есть, — сообщил Кирилл Мячков. — Но учитываем, что город растет и появляются новые районы и закладываем изменения в ту схему, которая будет реализовываться в течение нескольких лет.

Кроме того, уже с 1 января 2022 года жителям Копейска будет легче добиться до Челябинска. Как сообщил Алексей Нечаев, Копейск в новой маршрутной сети присоединен к Челябинску.

Чтобы не возить воздух, троллейбусы оптимизируют

С 2022 года отменят часть маршрутов городских троллейбусов, оставшиеся будут ходить в два раза чаще.

Троллейбусы, которые ездят пустыми, снимут с маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

— В базовом проекте маршрутной сети сохраняются троллейбусы. Сокращается часть номинальных маршрутов. Например, троллейбус №2 от парка Гагарина до ЧТЗ дублируется автобусом и нерегулируемой маршруткой № 86. В новом проекте этого маршрута нет. Снижать количество выпускаемых на линии троллейбусов мы не будем. Оптимизируем те, которые возят воздух, и перенесем их туда, где они востребованы, — прокомментировал Кирилл Мячков. — Изменится интервал движения троллейбусов — они будут ходить в два раза чаще.

Автобусы: много и удобные

Новая транспортная модель предполагает, что на дорогах Челябинска появится больше автобусов большой вместимости. Основная часть из них должна быть низкопольной. Доступность общественного транспорта, по задумке разработчиков, должна вырасти с 7% до 90%. Город, как сообщил Алексей Нечаев, уже закупил 36 низкопольных автобусов.

В городе будет больше низкопольных автобусов Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще один важный момент, который озвучил Алексей Нечаев, ликвидация автобусов малой и сверхмалой вместимости (проще говоря, маршруткок).

Нелегальным маршруткам — отбой

— Автобусы малой вместимости останутся на подвозящих маршрутах, но по большей части будут заменены на автобусы большой вместимости, — добавил Алексей Нечаев.

Директор областного государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области» Артем Сагдаков пояснил, что предложенный проект действительно постепенно вытесняет неконтролируемые маршруты из городской сети.

— Одна из наших задач, чтобы предприятия конкурировали за маршруты, а не за конкретного пассажира, что часто приводит к нарушениям правил дорожного движения, — поясняет Артем Сагдаков.

Нелегальных маршруток будет меньше Фото: Андрей АБРАМОВ

По его словам, сократить число маршруток, которые никем не контролируется, по новой транспортной схеме удастся уже к 2024 году.

Эксперт добавили, что вытеснение пойдет экономическим путем. Проще говоря, маршруткам станет невыгодно ездить там, где удачно курсируют трамваи и автобусы.

Проезд подешевеет

Новая маршрутная сеть предполагает создание единой системы оплаты проезда и снижение стоимости проезда.

— Предполагается введение безналичной платы проезда, бесплатная пересадка по всей сети, безлимитные проездные по числу дней и билетное «меню», условия по которому выгоднее для длительного абонемента, — комментирует преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Кирилл Мячков.

По его словам, сейчас стоимость проездного на три вида транспорта — 2,2 тыс. рублей. И такой проездной охватывает только 60% маршрутов. К 2024 году его стоимость снизится до 1,3 тыс. рублей с охватом в 100%.

Транспорт будет ходить чаще Фото: Андрей АБРАМОВ

При этом, как добавил Мячков, сократится время ожидания транспорта по Челябинску на 6%, по агломерации — на 8%.

«Про метро не забываем». Если Москва даст денег, то оно появится в Челябинске

Достройка метро в Челябинске возможна, если на это выделят федеральные деньги.

— Базовый сценарий транспортной реформы предполагает развитие автобусного, трамвайного и троллейбусного сообщения. Но проект нам позволяет параллельно начать расчеты в плане строительства метро. У нас есть возможность привлечь деньги за счет федерального бюджета, областной мы на это направить не можем. Про метро никто не забыл, — сказал Алексей Нечаев.

Как добавил доцент кафедры автомобильного транспорта Иркутского национального исследовательского технического университета Алексей Левашев, метро — недешевое удовольствие и обладает не таким большим пассажиропотоком, чтобы строить его за счет средство областного бюджета.

— С другой стороны метро может быть рассмотрено как объект гражданской обороны. Если в таком ключе будет найдена аргументация, то вполне возможно получить средства из федерального бюджета, — пояснил Левашев.

Если дадут денег, то метро построят. Фото: Александр Егоров/twitter.com

Проект развития маршрутной сети, который разработали в ЮУрГУ для Челябинска, предполагает три варианта. Изначально их было шесть.

— Первый — это запуск восьми станций метро, одна из которых будет заканчиваться на Северо-Западе. Второй — укороченная сеть метро из четырех станций. И третий — достройка существующих тоннелей и совмещение их с трамвайной сетью, чтобы запустить метротрам, — говорит преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Кирилл Мячков.

Проект за 21,5 млрд

Госзаказ на исследование и разработку новой маршрутной сети ЮУрГУ получил в 2020 году. Разработано два проекта: малой агломерации (Челябинск, Копейск, Сосновский район) и большой агломерации (семь муниципалитетов: Коркино, Еманжелинка и пр.) К работе были привлечены лучшие специалисты транспортной сферы страны. В разработке использовали традиционные и авторские методики ЮУрГУ.— Проведена большая работа, проект выносили на общественное обсуждение. По стратегии принято больше 200 замечаний и предложений. Сейчас разработан базовый вариант новой маршрутной сети, чтобы жители города могли беспрепятственно и быстро добираться, за одну пересадку и одну цену до необходимых мест, — сообщил Алексей Нечаев. — После внесения окончательных правок документ примем.

Всего разработано четыре документа. По словам Алексея Нечаева, на внедрение новой транспортной сети потребуется 21,5 млрд рублей. Сроки транспортной реформы в Челябинске 2022 — 2030 годы.

КСТАТИ

Маршрутную сеть в Челябинске хотели поменять еще в 2016 года. Кстати, конкурс на разработку проекта тогда выиграла компания, готовая вести работы всего за рубль. Но буквально через пару дней после торгов Евгений Тефтелев, бывший тогда главой города, заявил, что областному центру не нужна новая сеть. Нужно внести корректировки в существующую.

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