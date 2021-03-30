Школы Челябинска объявили, сколько готовы принять первоклассников: смотрим, какая конкуренция будет в гимназиях и лицеях

Комитет по делам образования опубликовал количество мест в школах Челябинска
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 1 апреля в челябинских школах начнутся зачисления в 1 классы. В этом году учебные заведения ждут более 16,5 тысяч первоклассников. На сайтах уже опубликованы списки количества вакантных мест. Мы составили рейтинг школ, где принимают много учеников, и посмотрели, какая конкуренция за места будет в элитных гимназия и лицеях.
От плана приема первоклассников зависит, сколько классов будет открыто в параллели, сколько учеников будет находиться в каждом кабинете и сможет ли школа учить всех в первую смену. Многие школы стараются принимать максимальное число детей, в результате в классах сидят по 35 учеников, а потом дети вынуждены учиться вплоть до пятого класса исключительно во вторую смену.
Центральный район
Школа № 148 (вместе с филиалами, а это три здания) — 360 мест
Школа № 8 — 150
Школа № 30 (вместе с филиалом) — 150
Школа № 147 (вместе с филиалом) — 120
Школа № 153 — 120
Школа № 138 — 90
Прогимназия № 90 — 120
Гимназия № 1 — 90
Лицей № 67 — 90
Гимназия № 10 — 60
Советский район:
Школа №145 — (вместе с филиалами) — 196
Школа №15 (вместе с филиалом) — 170
Школа №105 — 168 мест
Школа №105 — 168
Школа №53 (вместе с филиалом) — 129
Школа №121 — 110
Школа №131 (вместе с филиалом) — 100
Школа №17 — 90
Школа №43 — 90
Школа №56 — 90
Школа №58 — 90
Школа №98 — 90
Школа №110 — 90
Школа №144 — 90
Лицей № 11 (вместе с филиалом) — 125
Лицей №142 — 72
Гимназия №80 — 75
Калининский район:
ОЦ № 1 (вместе с филиалом) — 150
ОЦ «НЬЮТОН» — 150
Школа № 54 (вместе с филиалом) — 205
Школа № 154 — 175
Школа № 36 — 150
Школа № 104 (вместе с филиалом) -150
Школа № 150 — 150
Школа № 151 — 150
Школа № 25 — 130
Школа № 109 — 125
Школа № 124 — 120
Школа №129 — 120
Школа № 21 — 120
Школа № 78 — 120
Школа № 5 — 100
Школа № 6 — 100
Школа № 50 — 60
Лицей № 97 (филиал) — 125
Гимназия № 23 — 110
Курчатовский район:
ОЦ № 2 г. — 180
ОЦ № 5 — 300
Школа №28 (вместе с филиалом) — 235
Школа № 152 — 180
Школа № 13 — 150
Школа № 89 — 125
Школа № 41 — 125
Школа № 118 — 120
Школа №12 — 104
Школа № 45 — 100
Школа № 137 — 100
Школа №3 — 90
Школа №4- 90
Школа № 22 — 90
Школа №115 — 84
Лицей №35 (вместе с филиалом) — 240
Гимназия №95 — 225
Гимназия №26 — 150
Гимназия № 93 — 120
Ленинский район:
Школа № 68 (вместе с филиалами) — 381
Школа № 75 (вместе с филиалом) — 304
Школа № 55 (вместе с филиалом) — 203
Школа №108 (вместе с филиалом) — 195
Школа № 51 — 163
Школа № 32 (вместе с филиалом) — 161
Школа № 130 (вместе с филиалом) — 150
Школа № 46 -120
Школа № 47 — 114
Школа № 99 — 100
Школа № 146 — 78
Гимназия № 76 (вместе с филиалом) — 228
Гимназия № 100 — 128
Лицей № 77 — 100
Лицей № 37 — 100
Металлургический район:
Школа № 73 — 180
Школа № 94 (вместе с филиалами) — 170
Школа № 24 (вместе с филиалом) — 125
Школа № 91 — 110
Школа № 70 (вместе с филиалом) — 100
Школа № 103 — 100
Школа № 74 — 81
Школа № 61 — 75
Школа № 42 — 75
Школа № 141 — 75
Школа № 71 — 60
Школа № 92 — 50
Школа № 14 (филиал) — 48
Школа № 140 — 30
Школа № 33 — 25
Школа искусств № 3 — 20
Лицей № 82 — 108
Гимназия № 96 — 75
Тракторозаводский район:
ОЦ №3 (вместе с филиалом) — 157
Школа №116 (три здания) — 700
Школа №39 (два здания) — 183
Школа №155 — 181
Школа №19 — 155
Школа №84 — 150
Школа №59 — 125
Школа №112 — 125
Школа №86 — 125
Школа №81 — 119
Школа №62 — 75
Школа №106 — 75
Школа №107 — 75
Гимназия №48 (два здания) — 125
Лицей №102 — 100
Лицей №120 — 100
«Комсомольская правда-Челябинск» рассказала о том, когда и какие документы подавать родителям будущих школьников.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru