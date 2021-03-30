Школы Челябинска объявили, сколько готовы принять первоклассников: смотрим, какая конкуренция будет в гимназиях и лицеях

Комитет по делам образования опубликовал количество мест в школах Челябинска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 апреля в челябинских школах начнутся зачисления в 1 классы. В этом году учебные заведения ждут более 16,5 тысяч первоклассников. На сайтах уже опубликованы списки количества вакантных мест. Мы составили рейтинг школ, где принимают много учеников, и посмотрели, какая конкуренция за места будет в элитных гимназия и лицеях.

От плана приема первоклассников зависит, сколько классов будет открыто в параллели, сколько учеников будет находиться в каждом кабинете и сможет ли школа учить всех в первую смену. Многие школы стараются принимать максимальное число детей, в результате в классах сидят по 35 учеников, а потом дети вынуждены учиться вплоть до пятого класса исключительно во вторую смену.

Центральный район

Школа № 148 (вместе с филиалами, а это три здания) — 360 мест

Школа № 8 — 150

Школа № 30 (вместе с филиалом) — 150

Школа № 147 (вместе с филиалом) — 120

Школа № 153 — 120

Школа № 138 — 90

Прогимназия № 90 — 120

Гимназия № 1 — 90

Лицей № 67 — 90

Гимназия № 10 — 60

Советский район:

Школа №145 — (вместе с филиалами) — 196

Школа №15 (вместе с филиалом) — 170

Школа №105 — 168 мест

Школа №105 — 168

Школа №53 (вместе с филиалом) — 129

Школа №121 — 110

Школа №131 (вместе с филиалом) — 100

Школа №17 — 90

Школа №43 — 90

Школа №56 — 90

Школа №58 — 90

Школа №98 — 90

Школа №110 — 90

Школа №144 — 90

Лицей № 11 (вместе с филиалом) — 125

Лицей №142 — 72

Гимназия №80 — 75

Калининский район:

ОЦ № 1 (вместе с филиалом) — 150

ОЦ «НЬЮТОН» — 150

Школа № 54 (вместе с филиалом) — 205

Школа № 154 — 175

Школа № 36 — 150

Школа № 104 (вместе с филиалом) -150

Школа № 150 — 150

Школа № 151 — 150

Школа № 25 — 130

Школа № 109 — 125

Школа № 124 — 120

Школа №129 — 120

Школа № 21 — 120

Школа № 78 — 120

Школа № 5 — 100

Школа № 6 — 100

Школа № 50 — 60

Лицей № 97 (филиал) — 125

Гимназия № 23 — 110

Курчатовский район:

ОЦ № 2 г. — 180

ОЦ № 5 — 300

Школа №28 (вместе с филиалом) — 235

Школа № 152 — 180

Школа № 13 — 150

Школа № 89 — 125

Школа № 41 — 125

Школа № 118 — 120

Школа №12 — 104

Школа № 45 — 100

Школа № 137 — 100

Школа №3 — 90

Школа №4- 90

Школа № 22 — 90

Школа №115 — 84

Лицей №35 (вместе с филиалом) — 240

Гимназия №95 — 225

Гимназия №26 — 150

Гимназия № 93 — 120

Ленинский район:

Школа № 68 (вместе с филиалами) — 381

Школа № 75 (вместе с филиалом) — 304

Школа № 55 (вместе с филиалом) — 203

Школа №108 (вместе с филиалом) — 195

Школа № 51 — 163

Школа № 32 (вместе с филиалом) — 161

Школа № 130 (вместе с филиалом) — 150

Школа № 46 -120

Школа № 47 — 114

Школа № 99 — 100

Школа № 146 — 78

Гимназия № 76 (вместе с филиалом) — 228

Гимназия № 100 — 128

Лицей № 77 — 100

Лицей № 37 — 100

Металлургический район:

Школа № 73 — 180

Школа № 94 (вместе с филиалами) — 170

Школа № 24 (вместе с филиалом) — 125

Школа № 91 — 110

Школа № 70 (вместе с филиалом) — 100

Школа № 103 — 100

Школа № 74 — 81

Школа № 61 — 75

Школа № 42 — 75

Школа № 141 — 75

Школа № 71 — 60

Школа № 92 — 50

Школа № 14 (филиал) — 48

Школа № 140 — 30

Школа № 33 — 25

Школа искусств № 3 — 20

Лицей № 82 — 108

Гимназия № 96 — 75

Тракторозаводский район:

ОЦ №3 (вместе с филиалом) — 157

Школа №116 (три здания) — 700

Школа №39 (два здания) — 183

Школа №155 — 181

Школа №19 — 155

Школа №84 — 150

Школа №59 — 125

Школа №112 — 125

Школа №86 — 125

Школа №81 — 119

Школа №62 — 75

Школа №106 — 75

Школа №107 — 75

Гимназия №48 (два здания) — 125

Лицей №102 — 100

Лицей №120 — 100

«Комсомольская правда-Челябинск» рассказала о том, когда и какие документы подавать родителям будущих школьников.

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