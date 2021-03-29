Запись в 1 класс в Челябинске 2021: когда и какие документы подавать родителям будущих школьников

Неужели пора в школу! Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие привыкли к несерьезности этого дня, ведь 1 апреля принято считать Всемирным днем дурака. И лишь мамам и папам будущих первоклашек станет не до смеха - от их грамотного и взвешенного решения будет зависеть судьба собственных детей. С 1 апреля начнется запись в 1 классы в Челябинске 2021 г. «Комсомольская правда-Челябинск» выяснила, когда и какие документы подавать родителям будущих школьников.

У родителей челябинских первоклассников будет 3 месяца на то, чтобы подойти к решению о выборе школы грамотно и взвешенно. Первый этап по приему заявлений продлится до 30 июня 2021 года включительно. Запись в 1 класс в Челябинске начнется по прописке. В это время заявления также смогут подать родители детей, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в выбранной школе.

1 апреля 2021 год - серьезный день для родителей челябинских первоклассников. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Подать заявление одновременно в несколько образовательных учреждений не получится. Передумать в процессе возможно, но тогда вам сначала придется аннулировать поданное ранее заявление, лично обратившись в школу. И повторить процесс уже с новым учебным заведением.

Вариантов зачисления ребенка в общеобразовательное учреждение на 2021-2022 учебный год несколько. Родители Челябинска могут:

* самим прийти в школу, куда собираетесь определить ученика, и написать заявление о его приеме;

* воспользоваться услугами Почты России и через оператора отправить заказное письмо на имя руководства школы;

* отправить заявление по электронной почте. Оно должно быть заполнено разборчивым почерком, отсканировано или сфотографировано так, чтобы машина смогла распознать реквизиты;

* и самым популярный и удобный способ для тех, у кого есть доступ к ГОСУСЛУГАМ. Легко выполнимый алгоритм действий на портале образовательных услуг Челябинской области или сайте государственных услуг. Ресурс станет доступен только с 1 апреля 2021 года.

Внимание! Список домов, прикрепленных к школам в 2021 году изменился: публикуем адреса. По ним вы сможете определить, к какой школе относится ваш адрес.

Помимо желания и уверенности для записи ребенка в 1 класс, нужно всего несколько документов. А именно: свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя (официального представителя), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) или справка о составе семьи из паспортного стола.

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