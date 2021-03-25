Челябинские врачи спасли новорожденного весом 860 граммов с врожденным менингитом

Мальчик родился с критической массой тела — 860 граммов. Фото: ЧОДКБ / Vk.com

Челябинские врачи спасли недоношенного младенца с врожденным гнойным менингитом. Саша родился в Златоусте на 27 неделе беременности весом всего 860 граммов, и борьба за его жизнь у неонатальных реаниматологов из областной детской клинической больницы началась буквально с первых минут. Эвакуировать малышка на реанимобиле удалось только на седьмые сутки.

— Состояние ребенка было настолько тяжелым, что эвакуировать малыша в областную больницу было невозможно, — рассказали в пресс-службе ЧОДКБ. — Ежедневно в течение недели наши врачи стабилизировали состояние ребенка и проводили необходимое лечение в Златоусте. На седьмые сутки Сашу эвакуировали на реанимобиле. Он находился под аппаратом ИВЛ и был доставлен в реанимацию недоношенных и новорожденных детской областной клинической больницы.

Врачи боролись за жизнь ребенка несколько месяцев. Фото: ЧОДКБ / Vk.com

Уже в Челябинске медики диагностировали у младенца врожденный гнойный менингит. Это опасная инфекционно-воспалительная патологией — болезненный процесс распространяется на оболочки головного и спинного мозга. У новорожденных протекает особенно тяжело, так как заболевание может поражать нервную систему. В некоторых случаях все заканчивается смертью малыша.

Как рассказал заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии №1 ЧОДКБ Олег Лапин, это не редкая ситуация.

— У мамы может беременность протекать обычно, без всяких патологий, иметь обычную микрофлору, не несущую никакой опасности для взрослого человека, — объяснил специалист. — Но для недоношенного ребенка, который рождается с кислородным голоданием, со сниженным иммунитетом, обычная микрофлора оказывается опасной, проникает через гематоэнцефалический барьер и вызывает менингит.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Его готовят к выписке. ЧОДКБ / Vk.com

В реанимации Саша провел почти месяц. Он учился дышать без аппарата ИВЛ. Еще два с половиной месяца находился под пристальным наблюдением врачей в отделении новорожденных.

— За это время офтальмологи ЧОДКБ сделали мальчику лазеркоагуляцию сетчатки, поскольку у Саши еще диагностировали ретинопатию недоношенных, — добавили в пресс-службе ЧОДКБ.

Сейчас мальчик весит почти три килограмма и готовится к выписке домой.

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