Челябинская транспортная карта бьет рекорды

В марте проект компании «Интерсвязь» — «Транспортная карта» побил собственный рекорд. За неделю при оплате проезда в общественном транспорте Челябинска «умным девайсом» воспользовались более 10 000 пользователей — двукратный рост всего за полгода. Разработчики планируют увеличение скорости роста в ближайшие недели и связывают это с обновлением нескольких важных функций синей «таблетки». Ключевых изменений два. Оба связаны с платежными системами.

В последнюю неделю марта и первую неделю апреля после введения обновления пользователи «Транспортной карты» смогут заметить нововведение в соответствующем разделе приложения «Интерсвязь». Пополнение счета на девайсе можно будет произвести напрямую при помощи карты Сбербанка или сервиса «Сбер-онлайн». По статистике карты именно этого банка наиболее распространены среди населения Южного Урала. Поэтому разработчикам было важно реализовать прямое взаимодействие сервисов банка и технологии компании «Интерсвязь». При прямом платеже нет комиссии, значит и использование ключа от домофона компании «Интерсвязь» стало более выгодным для оплаты проезда в транспорте.

— Челябинцы сейчас только начинают привыкать к валидаторам, которые начинают устанавливать в Челябинске. В этом плане компания «Интерсвязь» опередила время. На протяжении уже полутора лет владельцы нашей «Транспортной карты» пользуются устройством, которое решает, по сути, те же самые задачи: делает оплату проезда в транспорте более удобной и быстрой, освобождает от необходимости иметь в кармане наличные, проездной абонемент и всегда заряженный телефон. Поэтому запуск возможности оплаты через популярные финансовые сервисы — это необходимый шаг в развитии проекта, который позволяет нам и дальше находиться в позиции «опережающих время» и приближать по уровню культуру общественного транспорта Челябинска к Москве и Санкт-Петербургу, — рассказал генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин

Второе обновление связано с отслеживанием средств на «Транспортной карте». Теперь при понижении баланса ниже определенного уровня пользователи получают предупреждающие push-уведомления. Разработчики отмечают, что это дополнение поможет в первую очередь родителям маленьких южноуральцев, которые используют «ключ-таблетку». Ситуации, когда ребенок вдруг не смог расплатиться за проезд, теперь исключены.

Отметим, «Транспортная карта» компании «Интерсвязь» на сегодняшний день остается одним из самых выгодных способов оплаты проезда в общественном транспорте в Челябинске. При пополнении баланса на сумму более 700 рублей пользователь получает скидку 10%. Также абсолютно всем доступна услуга бесплатной пересадки.

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