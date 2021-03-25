Актеры готовятся отметить свой профессиональный праздник.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Международный день театра в Челябинске 2021 отметят 27 марта. Это долгожданное событие для зрителей, потому специально для них готовят подарки в виде акции на билеты, встречи с актерами, показа новых спектаклей.
В Челябинском камерном театре по 18 апреля проходит персональная выставка Дмитрия Пичуева. А в сам День театра все желающие смогут попробовать себя в роли артистов, пройти кастинг и поучаствовать в читке пьес.
Челябинский государственный академический театр драмы им. Орлова подготовил специальный проект «Ночь в театре», где покажет нашумевший мюзикл «Снежная королева». После него гости смогут погрузиться в настоящее веселье с танцами, играми, мастер-классами и профессиональными тренингами. Всего будет работать 9 творческих площадок.
Молодежный челябинский театр 27 и 28 марта объявляет Марафон современной драматургии. Артисты представят три пьесы — финалистки конкурса новой драматургии «Ремарка». Посетить мероприятия можно будет бесплатно, по предварительной записи.
Также с 25 по 28 марта администрация Молодежного театра предлагает зрителям 50-ти процентную скидку на свои спектакли до конца сезона. Воспользоваться предложением можно в течение четырех дней.
В историческом парке «Россия — моя история» с 26 марта откроется уникальная выставка «Зеркало сцены». В течении месяца посетители увидят самые яркие моменты из жизни театров Челябинской области в современном мультимедийном формате. А с помощью шлемов виртуальной реальности каждый сможет побывать на подмостках величайших театральных сцен мира. Своей историей появления и становления с челябинцами поделились 16 театров Южного Урала.
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