Актеры готовятся отметить свой профессиональный праздник. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Международный день театра в Челябинске 2021 отметят 27 марта. Это долгожданное событие для зрителей, потому специально для них готовят подарки в виде акции на билеты, встречи с актерами, показа новых спектаклей.

В Челябинском камерном театре по 18 апреля проходит персональная выставка Дмитрия Пичуева. А в сам День театра все желающие смогут попробовать себя в роли артистов, пройти кастинг и поучаствовать в читке пьес.

Челябинский государственный академический театр драмы им. Орлова подготовил специальный проект «Ночь в театре», где покажет нашумевший мюзикл «Снежная королева». После него гости смогут погрузиться в настоящее веселье с танцами, играми, мастер-классами и профессиональными тренингами. Всего будет работать 9 творческих площадок.

Молодежный челябинский театр 27 и 28 марта объявляет Марафон современной драматургии. Артисты представят три пьесы — финалистки конкурса новой драматургии «Ремарка». Посетить мероприятия можно будет бесплатно, по предварительной записи.

Также с 25 по 28 марта администрация Молодежного театра предлагает зрителям 50-ти процентную скидку на свои спектакли до конца сезона. Воспользоваться предложением можно в течение четырех дней.

В историческом парке «Россия — моя история» с 26 марта откроется уникальная выставка «Зеркало сцены». В течении месяца посетители увидят самые яркие моменты из жизни театров Челябинской области в современном мультимедийном формате. А с помощью шлемов виртуальной реальности каждый сможет побывать на подмостках величайших театральных сцен мира. Своей историей появления и становления с челябинцами поделились 16 театров Южного Урала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru