Студенты МГТУ им. Г.И. Носова будут измерять количество вредных веществ в воздухе

МГТУ им. Г.И. Носова и Всероссийское общество охраны природы будут совместно проводить экологический мониторинг в Магнитогорске. С помощью переносного оборудования студенты университета начнут осуществлять замеры количества вредных веществ в воздухе. Полученные данные разместят на информационных площадках университета.

МГТУ им. Г.И. Носова и Всероссийское общество охраны природы подписали меморандум о сотрудничестве. Предметом соглашения является работа в области охраны окружающей среды, реализация совместных образовательных и научно-исследовательских инициатив, направленных на осуществление экологического образования и просвещения, формирование экологической культуры населения, а также повышение экологической безопасности города Магнитогорска.

Всероссийское общество охраны природы предоставит университету четыре переносных комплекта специального оборудования, которое позволит делать замеры вредных веществ, содержащихся в воздухе, в разных точках города. В том числе в них войдут и компактные газоанализаторы, а также смартфоны со специальным приложением, позволяющим фиксировать время, координаты и автора съемки.

— Полученные данные позволят оценить динамику и источники загрязнения атмосферного воздуха, сравнить полученные параметры с нормативами и выявить отклонения. Будет создана карта экологического мониторинга, которая позволит видеть какие предприятия города оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку, — отметил первый заместитель Председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Мониторинг с использованием специальных сертифицированных приборов будут осуществлять студенты-эковолонтеры, которые пройдут обучение у специалистов Всероссийского общества охраны природы. Проведение измерений и обработка их результатов будет проводиться под контролем ученых университета.

— Для МГТУ им. Г.И. Носова — это и научный проект, и общественный, но прежде всего миссионерский, ведь главная цель -благополучие жителей всего города. Нам важно совместить методики, технологии и аппаратное обеспечение Всероссийского общества охраны природы и нашего университета для обеспечения оперативного и независимого контроля окружающей среды. Только имея объективные, научно-обоснованные, системные и постоянные данные о состоянии воздуха, мы сможем делать выводы о корректирующих действиях, — пояснил проректор по научной и инновационной работе МГТУ им. Г.И. Носова Олег Тулупов.

Ознакомиться с показателями экомониторинга можно будет регулярно на информационных площадках университета и других местных ресурсах. Инициативу университета поддержал и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

— Это очень хорошая инициатива МГТУ им. Г.И. Носова, что в Магнитогорске появится независимый экологический мониторинг, которым будут заниматься студенты. С его помощью население будет получать достоверную и объективную информацию об экологической ситуации в городе. Сегодня задача номер один — это снижение вредного воздействия на окружающую среду и ПАО «ММК» ведет масштабную работу в этом направлении. Поэтому мы готовы сотрудничать с университетом, Всероссийским обществом охраны природы, чтобы совместными усилиями сделать проживание в нашем городе комфортным, — добавил Григорий Щуров директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК».

Уже в апреле университет начнет подготовку эковолонтеров и проведут пробные замеры.