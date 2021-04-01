Где купить сад в Челябинске в 2021: спрос на загородную недвижимости стабильно растёт

Начинается жаркая пора на покупку частной недвижимости. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Самоизоляция закончилась, но начался традиционный весенний спрос на загородную недвижимость. Многие жители Челябинска выбирают загородный дом, по площади равный просторной 3-х или 4-х комнатной квартире. Главные плюсы такого приобретения: небольшие коммунальные платежи и собственная территория. Агенты недвижимости рассказали «Комсомольской правде», где купить сад в Челябинске в 2021 г

ПРИОРИТЕТЫ В ЖИЛЬЕ

У людей, переживших всплеск пандемии, понимание о жилье трансформировалось. Теперь это не столько место для восстановления сил, сколько многофункциональное пространство. В нем должно быть отдельное помещение для мини-офиса (ведь многие перешли на удаленную работу), зона для общения с близкими и отдельный уголок для каждого члена семьи.

Наш первый урожай. Фото из архива героя публикации.

В мае прошлого года, когда случился локдаун, семья Хильченко из Челябинска, не долго думая, решила пустить накопленные средства не в бизнес, о котором давно мечтала, а в собственную загородную недвижимость. Намного важнее, считает Юлия Хильченко, — чтобы у детей (а их в семье двое) была возможность гулять в свое удовольствие без каких-либо ограничений. Так что семья на 100% довольна таким приобретением:

Мое прекрасное утро на даче. Фото из архива героя публикации.

— В прошлом году мы выбирались на дачу каждую пятницу и проводили там все выходные. Успели даже посадки некоторые сделать. Поели свои помидорки и огурчики — это просто отдельный кайф! С района Тополиной аллеи 15 минут на машине, чтобы оказаться за городом и еще 20 мин по трассе, и мы на своем небольшом, но уже таком родном и уютном участке.

Лучшее лето - проведенное на даче. Фото из архива героя публикации.

Дом в 43 квадратных метра и 6 соток земли в 40 километрах от Челябинска по Уфимскому направлению обошелся семье в 190 тысяч рублей. И это сравнительно недорого по нынешним меркам.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ ЗАГОРОДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Спрос и повышение цен на загородную недвижимость происходит два раза в год: весной и осенью. Первые покупатели — это инвесторы. Они выбирают участок до первого снега, чтобы основательно подготовиться к дачному сезону и успеть что-то подремонтировать. Вторые — те, кому не терпится отдохнуть. Их пора наступает с потеплением. В это время загородная недвижимость как раз и поднимается в цене. Однако, по версии руководителя IBC-недвижимость Станислава Ахметзянова, скоро все может измениться:

— Высокий спрос на загородную недвижимость связан с запретами вылета за рубеж. После того, как откроют границы, к сожалению, для всех баз, всех санаториев и для загородной недвижимости приостановится такое бурное развитие.

Какие дома предпочитают челябинцы. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН ЧАСТНОГО ДОМА

Сегодня жители Южного Урала чаще выбирают загородные дома для отдыха с четверга по понедельник или недвижимость, расположенную недалеко от Челябинска. Так легче добираться на работу или в детский сад. Нынешние покупатели экономят и останавливаются вариантах до 8 миллионов рублей. В среднем, челябинцы готовы потратить на дом около 4,5-6 миллионов рублей. Но за такие деньги добротный особняк в черте города не достать, считает Станислав Ахметзянов.

— Близко к городу за 4,5 миллиона рублей можно купить что-то только в садовом товариществе. И это вряд ли будет загородный дом. Это такой компромисс между загородным домом и загородным садом.

Челябинцы экономят на загородной недвижимости. Фото: Мария РАЗУМОВА

Покупателей недвижимости в возрасте до 45 лет все больше прельщают домики с лужайками, они хотят жить на западный манер. А уже после 45-ти у людей появляется потребность что-то выращивать — они рассматривают дачи с хорошими земельными участками и благоприятными климатическими условиями.

ГДЕ КУПИТЬ САД В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Самое популярное направление в Челябинске, которое сейчас активно застраивается, — северо-западное, — рассказал ведущий специалист по загородной недвижимости АН Компаньон Владислав Алехин:

— Оно благоприятно подходит по экологии, так как территориально удалено от многих заводов и мест производств, хорошая транспортная доступность, близость к объектам инфраструктуры. Если говорить об области, то это, естественно, горная часть и наши прекрасные озера Тургояк, Увильды. Те места прекрасно подходят как для дачи, так и для постоянной загородной жизни.

У коренных челябинцев свои приоритеты. Те, кто здесь долго живут, знают, что теплее всего в южной стороне в направлении Троицкого тракта. Там плодовые деревья меньше подвержены вымерзанию. А вот в западном и северо-западном по Уфимскому тракту (Кайгородово, Харлуши) можно столкнуться с неблагоприятными климатическими условиями. Курганское направление многие отвергают из-за розы ветров, которая собирает в той стороне дым от заводов.

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