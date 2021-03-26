9 Мая в Челябинске 2021: как отметят День Победы и какая техника примет участие в Параде

День Победы в Челябинске 2021 отметят парадом и концертами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До Дня победы остается несколько месяцев, но в Челябинской области уже готова афиша празднования. Известно, что мероприятия проведут в режиме онлайн. «Комсомольская правда» узнала, как пройдет 9 Мая в Челябинске 2021, будет ли Парад Победы и что включено в афишу

Что будет 9 Мая в Челябинске

В Челябинске планируют провести полноценное празднование Дня Победы с торжественным построением войск, пролетом самолетов, демонстрацией военной техники, возложением цветов к мемориалам, захоронениям и памятникам.

Предположительно возложение венков и цветов на Аллее славы состоится 9 мая 2021 года в 9 часов. А торжественное построение на площади Революции в 11 часов.

Сейчас администрация города в поиске средств для установки трибун. Будет организовано более тысячи мест, куда смогут посадить пожилых людей.

Как пройдет Парад Победы в Челябинске 2021

Войска готовятся к торжественному построению. В нем планируют задействовать больше 1700 военнослужащих, сотрудников полиции, ветеранов боевых действий и военной службы. И непременно учащихся города: воспитанников с первоначальной летной подготовкой, кадетов школы №45, личный состав 21 авиационной дивизии, МЧС России, сводный оркестр, кинологический взвод.

На площади Революции состоится демонстрация из 23 единиц военной автобронетанковой техники, 3 единиц бронетанковой техники времен ВОВ: танк Т-34, ИС-3 и самоходная установка САО-152, около 40 единиц раритетной техники, 3 учебно-тренировочных самолета ДОСААФ. А в небо над городом поднимутся самолеты и два вертолета Ми-8.

Понаблюдать за раритетными боевыми машинами можно будет не только в движении, но и рассмотреть их поближе. Военные обещают устроить статическую выставку техники Гвардейской танковой дивизии из Чебаркуля. Будет представлено около 30 машин.

Будет ли шествие Бессмертного полка

А вот, что делать с Бессмертным полком, представители оргкомитета пока не решили. Будут следить за эпидемиологической ситуацией в Челябинской области, чтобы не спровоцировать новую волну. В прошлом году акция памяти проходила в онлайн-формате и продолжалась больше 6 часов. Южноуральцы прислали больше 450 видеороликов с рассказами о родственниках-фронтовиках и свыше 2000 фотографий своих героев.

Как ведется подготовка к 9 Мая в Челябинске 2021

Еще одна важная тема, которую подняли чиновники — благоустройство мемориалов и захоронений. На территории области 966 мемориальных объектов, 28 братских и 38 одиночных воинских захоронений времен ВОВ. В прошлом году, не смотря на пандемию, в регионе была проведена большая работа по увековечиванию памяти погибших защитников отечества. Перезахоронили еще двух земляков, найденных поисковиками: героя РФ Петра Васильевича Еремеева и красноармейца Дмитрия Андреевича Игнатова. Продолжаются работы по реконструкции братского захоронения воинов в Магнитогорске.

Ситуация, вызванная пандемией, остается непростой. В регионе сохраняются ограничения по проведению массовых мероприятий. Жизнь и здоровье немногочисленных героев куда дороже, чем любая феерия. В ближайшее время должны определиться с форматом участия ветеранов ВОВ в Параде Победы.

Культурная программа

К 9 Мая в Челябинской области в разных городах пройдет множество концертов, в том числе о женщинах в годы войны, военных песнях. Только с 14 апреля по 19 мая Магнитогорская хоровая капелла проведет в регионе 13 концертов «Поэма памяти».

Со 2 по 5 мая в Златоусте пройдет неделя милосердия. Местный театр «Омнибус» организует спектакли с бесплатным посещением для незащищенных категорий граждан.

В челябинском молодежном театре покажут спектакль «А завтра была война», драматический театр представит зрителям постановку «Вечно живые». А театр кукол подготовил необычный спектакль для взрослых «Полонез Огинского».

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