Отпаивали снегом и проталкивали под дверь еду: в Челябинской области полицейский спас собаку, запертую в квартире

Такого малыша хозяйка бросила на погибель. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Трогательная история произошла в Златоусте. Она началась с сообщения в отдел полиции. Жители многоэтажки пожаловались, что из одной квартиры долго доносится жалобное скуление собаки.

Разобраться в истории приехал участковый Даниил Винс. Он выяснил, что в этой квартире живет молодая особа 28-ми лет. А плачет за дверьми ее четвероногий питомиц — йоркширский терьер.

Участковый дозвонился до хозяйки. Она рассказала, что сейчас работает в Челябинске и домой не собирается, но и проникать в квартиру строго запретила. Сотрудник полиции предупредил женщину об ответственности за жестокое обращение с животным и обязал в кратчайший срок прибыть домой.

Но к этому времени собачка могла погибнуть. Вместе с соседями полицейский через щелочку в двери проталкивал ей снег и еду. Когда хозяйка вернулась, опасения подтвердились. В квартире у собаки действительно не было ни воды, ни корма.

Песика уже осмотрели ветеринары. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, сейчас проводится проверка, возможно, женщину привлекут к ответственности.

А Даниил Винс взял на себя заботу о терьерчике по имени Тимоша. Собачку направили в ветклинику для осмотра, и теперь ее жизни ничего не угрожает.

КСТАТИ

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