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Спорт27 марта 2021 17:40

Щербакова, Туктамышева и Трусова: вспоминаем самые яркие моменты выступлений фигуристок на соревнованиях в Челябинске

Впервые в истории российские спортсменки заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Анна Щербакова (слева) стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева (в центре) завоевала серебро, а Александра Трусова (справа) - бронзу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые в истории российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в женском одиночном катании. Медали завоевали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. До этого девушки выступили на чемпионате России в Челябинске. Давайте вспомним самые яркие моменты жеребьевки и соревнований.

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске Александра Трусова показала два четверных лутца — самые сложные и «дорогие» в фигурном катании прыжки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше всего за Александру переживал ее наставник - Евгений Плющенко.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На жеребьевке Елизавета Туктамышева удивила необычным нарядом, но это было еще до откровенной съемки в журнале.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время выступления в Челябинске Елизавета упала, но мужественно откатала программу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Елизавете 24 года и среди соперниц она одна из самых возрастных.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спортсменка показала невероятную стойкость в стремлении к победе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анна Щербакова показала в Челябинске красивое, грациозное катание.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске Анна тоже завоевала золото.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как выступили российские фигуристки и что показали на чемпионате мира, читайте в репортаже.

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