Щербакова, Туктамышева и Трусова: вспоминаем самые яркие моменты выступлений фигуристок на соревнованиях в Челябинске

Анна Щербакова (слева) стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева (в центре) завоевала серебро, а Александра Трусова (справа) - бронзу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Впервые в истории российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в женском одиночном катании. Медали завоевали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. До этого девушки выступили на чемпионате России в Челябинске. Давайте вспомним самые яркие моменты жеребьевки и соревнований.
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске Александра Трусова показала два четверных лутца — самые сложные и «дорогие» в фигурном катании прыжки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Больше всего за Александру переживал ее наставник - Евгений Плющенко.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На жеребьевке Елизавета Туктамышева удивила необычным нарядом, но это было еще до откровенной съемки в журнале.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Во время выступления в Челябинске Елизавета упала, но мужественно откатала программу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Елизавете 24 года и среди соперниц она одна из самых возрастных.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Спортсменка показала невероятную стойкость в стремлении к победе.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Анна Щербакова показала в Челябинске красивое, грациозное катание.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске Анна тоже завоевала золото.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Как выступили российские фигуристки и что показали на чемпионате мира, читайте в репортаже.
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