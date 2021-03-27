Здоровью южноуральцев угрожают и другие вирусы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области статистика заражений коронавирусом медленными темпами идет на спад. Число заболевших снижается, а выписанных пациентов становится больше. Появилось доверие к вакцинации, поэтому в ТРК, где делали прививки, возник ажиотаж. Собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 марта 2021 г.

По сообщению минздрава Челябинской области, на раннее утро 28 марта диагноз коронавирус был поставлен 135 южноуральцам. Все заболевшие взрослые, детей среди них нет.

Инфографика: коронавирус74.рф

Удручает статистика смертности. По разным причинам не смогли побороть COVID-19 семь человек. Причем у четверых был только коронавирус, а у троих помимо этого имелись сопутствующие заболевания.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 56 116 жителей Челябинской области.

27 марта в одних ТРК проводилась диагностика ПЦП-методом, в других — вакцинация от коронавируса. И там и там был ажиотаж.

Работа с населением продолжится и 28 марта, но можно будет пройти только обследование. Вакцинации уже не будет. Адреса и список смотрите по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Весной начинается традиционный рост простудных заболеваний. По данным управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная.

— Заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную «негриппозную» этиологию и обусловлена циркуляцией преимущественно вирусов парагриппа и риновирусов, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что все вопросы вы можете задать по телефонам горячей линии:

8 (351) 240-15-16 — министерство здравоохранения;

8-800-201-41-88 — круглосуточная горячая линия.

У челябинцев появилась надежда на перемены в организации системы здравоохранения. Самый молодой главный врач челябинской больницы Дмитрий Прокопьев попросил президента Владимира Путина запустить специальный управленческий курс для менеджеров здравоохранения. Эту идею он озвучил на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Глава государства одобрил предложение и назначил куратором Татьяну Голикову.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 марта 2021 г.

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