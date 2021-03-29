Партия пенсионеров и Общество врачей России подписали соглашение о сотрудничестве

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» подписали соглашение о сотрудничестве

26 марта 2021 года в информационном агентстве «Интерфакс» (г.Москва) состоялась онлайн пресс-конференция на тему: «Подписание соглашения о сотрудничестве Партии пенсионеров и Общества врачей России».

В пресс-конференции приняли участие: Председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков; Президент Общероссийской общественной организации «Общество врачей России», академик РАН Олег Янушевич; Секретарь Центрального совета Партии пенсионеров по вопросам здравоохранения, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Степан Фирстов.

Целью данного соглашения, прежде всего, является подготовка законодательных инициатив, направленных на изменение отношения к медицине и здоровью граждан. Союз политической силы Партии пенсионеров и профессионального врачебного сообщества «Общества врачей России» будет способствовать последовательным качественным изменениям в системе здравоохранении и созданию оптимальных условий для ее успешного и эффективного функционирования.

В ходе пресс-конференции были рассмотрены вопросы, как политического, так и медицинского характера.

В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Бураков отметил, что для Партии пенсионеров, представляющей интересы старшего поколения, вопросы качественного оказания медицинской помощи всегда будут в приоритете. В этой связи важнейшими положениями в политической работе партии являются: восстановление достаточного бюджетного финансирования системы здравоохранения, пересмотр положений и нормативно — правовых документов, регламентирующих работу врачей и системы здравоохранения в целом, а также развитие новой стратегии оказания медицинской помощи людям пожилого возраста посредством создания специализированных гериатрических центров.

В свою очередь, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Степан Фирстов, являясь одновременно Председателем Совета регионального отделения «Общества врачей России» в Челябинской области и руководителем Челябинского отделения Партии пенсионеров, поделился первыми результатами своей общественно-политической деятельности в областном Парламенте. За небольшой период времени (с сентября 2020 года) удалось выявить и начать детальный разбор проблем, о которых ранее в регионе было не принято говорить открыто: дефицит медицинских кадров в разрезе специальностей, заработная плата врачей и медицинского персонала, состояние материально-технической базы больниц в отдаленных территориях.

— Мы как Партия пенсионеров против усредненных цифр. Мы сторонники разговаривать на местах с людьми, мы готовы конструктивно решать каждую ситуацию и направлять ее в правильное русло, — заявил Степан Фирстов.

Президент «Общества врачей России» Олег Янушевич подтвердил необходимость создания условий для поддержания значимости и востребованности профессии врача, а также обратил внимание на работу системы здравоохранения в период пандемии, подчеркнув особую роль врачей и их морально-волевых качеств в успехах России в борьбе с коронавирусной инфекцией, достигнутых на сегодняшней день: наличие трех вакцин, массовая вакцинация населения страны, отсутствие локдауна и др.

— Те меры, которые были приняты у нас, я считаю, они показательны, и врачи, которые боролись и продолжают бороться с этой пандемией, заслуживают самого высоко звания героя! — убежден Олег Янушевич.

Все участники пресс-конференции сошлись во мнении, что совместная работа Партии пенсионеров и Общества врачей России без сомнения окажет положительное влияние на укрепление социальных основ российского общества.

СПРАВКА КП

«Общество врачей России» — крупнейшее в стране общественное профессиональное объединение врачей, являющееся продолжателем традиций Московско-Санкт-Петербургского медицинского общества, созданного в России в 1880г., нацеленное на партнерство в решении проблем здравоохранения, общественное обсуждение программных и нормативных документов, законопроектов и законодательных инициатив. В состав Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» входят 16 общероссийских общественных профессиональных организаций по основным врачебным специальностям (терапия, хирургия, онкология, стоматология и др.), представители врачебного и академического сообществ из Российского медицинского общества, представители вузовской и научно-педагогической общественности, врачи разных специальностей из 62 субъектов Российской Федерации. В настоящее время Общество врачей России представляет интересы более 375 тысяч российских врачей.

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 1 декабря 2001 года на основе общественно-политической организации «Партии пенсионеров» была создана политическая партия «Российская партия пенсионеров». Основным программным и идеологическим документом партии стал «Манифест партии Пенсионеров», базирующийся на идее перераспределения природной ренты в государстве в пользу граждан. 29 февраля 2012 года на Центральном совете организации было принято решение преобразовать общественную организацию «Российские пенсионеры за справедливость» в политическую партию. 7 апреля 2012 года в Москве состоялся учредительный съезд Российской партии пенсионеров за справедливость.