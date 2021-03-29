Пришлось сесть на весла: в городах устроили заплывы через гигантские лужи

Фото: instagram.com/daily_luzha_taganrog/, «Нижний №1», кадр с видео,

Массовыми заплывами в грязных лужах обернулся для жителей регионов России приход весны жители. Нет, они не стали участниками модного флешмоба. Просто из-за потепления снежные кучи начали таять, и улицы из-за огромных луж теперь напоминают каналы в Венеции. На резиновых лодках и надувных матрасах люди плавают в Челябинске, Нижнем Новгороде и Таганроге.

Это видео сняли в поселке недалеко от Краснодара. Как вам начало купального сезона?

Пересели с машин на лодки

Челябинцы шутят, что у них на улице можно поймать рыбу. Фото: кадр с видео

В Челябинске жители микрорайона Никольская роща креативно показали чиновникам, какой ужас происходит возле их домов. На подтопленной улице они устроили рыбалку на надувной лодке.

По словам автора ролика, топит улицу уже не первый год. Без лодки по микрорайону невозможно передвигаться: на ней и в магазин, и в больницу — везде.

— Говорят, здесь можно поймать рыбу. Клюет? — шутит челябинец за кадром.

«Рыбак» на лодке в ответ вытаскивает рыбу из воды.

Гигантская лужа — после каждого дождя

Лужа начала появляться на улице Чехова в августе. Фото: instagram.com/daily_luzha_taganrog/

В Таганроге аналогичная проблема. После каждого дождя участок улицы Чехова превращается в гигантскую лужу. Но люди не унывают — садятся в лодку и гребут. Говорят, таким образом, они пытаются привлечь внимание чиновников к давней проблеме города.

Сначала активисты проверили глубину лужи, которая образовалась полгода назад (рабочие умудрились забетонировать решетку ливневой канализации) и за это время приобрела характерные черты реки. Убедившись, что дно не так уж близко, люди спустили лодку на воду. Заплыв поддержали прохожие и автомобилисты, одобрительно сигналя участникам заплыва. Но организаторы надеются, что на нее обратят внимание городские власти.

Перед заплывом активисты проверили глубину лужи. Фото: instagram.com/daily_luzha_taganrog

Кстати, гигантские лужи после дождя — давняя «головная боль» для таганрожцев. Так, в начале года люди даже завели инстаграм-аккаунт для многолетней лужи на улице Петровской. Тогда акция возымела действие — после очистки ливневки лужа пропала. Однако на этом активисты не остановились. Теперь на странице регулярно появляются данные о других лужах в разных районах города.

Плавают в одних плавках

Нижегородец устроил заплыв на матрасе по затопленной дороге. Фото: «Нижний №1»

А житель Нижнего Новгорода устроил заплыв на надувном матрасе и в одних плавках посреди проезжей части на Московском шоссе, у дома №29а. Видеозапись этого «подвига» разлетелась по многим нижегородским группам в соцсетях.

Предприимчивый молодой мужчина качался на волнах грязной лужи, пока его отдыху не помешал сигнал приближающегося автомобиля. Но когда машина проехала, он продолжил мирное плескание в образовавшемся на улице «бассейне».

Вероятно, он хотел привлечь внимание к действительно острой проблеме города на сегодня — подтоплению улиц паводковыми водами.

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