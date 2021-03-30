Еще три корпуса: зачем в областном инфекционном центре открывают новые места

Губернатор Алексей Текслер курирует строительство инфекционного центра в Малой Сосновке. Фото: gubernator74.ru

В областном инфекционном центре в Малой Сосновке построены еще три корпуса. Здания могут работать в автономном режиме, если того потребует ситуация. Есть разделение на «красную» и «зеленую» зоны, ординаторские и комнаты отдыха для врачей. Есть реанимационные палаты. Боксы, как в уже действующих корпусах, имеют выходы на улицу. Санузлы, душевые кабины.

ВЕРНУТЬСЯ К ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ

— Вторая очередь больницы — это 54 койки в стандартном режиме. В случае ЧС можно разместить до 260 больных, — говорит руководитель фирмы-подрядчика ООО «Уральская новая компания» Рустем Насыров. — 31 марта мы передадим врачам корпуса, все почти готово. Озеленением, высадкой деревьев, асфальтированием займемся в мае.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Зачем нужны дополнительные мощности в областном инфекционном центре?

— У нас еще остается достаточное количество ковидных баз. Например, горбольница № 9 в Челябинске, частично — горбольница № 8, корпус ОКБ № 3 на ул. Островского. Нам важно возвращение плановой медицинской помощи. Три новых корпуса позволят закрыть нам ряд госпитальных баз, сконцентрировать лечение ковидных пациентов, — говорит первый замгубернатора Ирина Гехт.

Накануне передачи площадей врачам в построенных корпусах побывал глава региона.

Напомним, в Малой Сосновке современная больница появилась по его распоряжению. Одиннадцать одноэтажных корпусов возвели в рекордные сроки — за 74 дня.

С вводом еще трех корпусов в случае максимальной загрузки центр сможет разместить до 750 коек.

1 апреля начнется оснащение новых корпусов. Пациенты появятся здесь в середине месяца. Фото: gubernator74.ru

По распоряжению губернатора Алексея Текслера первая очередь центра в Малой Сосновке стоила областному бюджету 2,5 млрд руб. На возведение трех дополнительных корпусов выделено 589 млн руб.

ПО НАРАСТАЮЩЕЙ: ЧЕЛЯБИНЦЫ ЗА ПРИВИВКОЙ ИДУТ В ТРК

Сейчас в Челябинской области идет активная кампания по вакцинации против коронавируса. На сайте госуслуг можно выбрать время посещения прививочного кабинета.

Регион апробирует новые формы работы: в ТРК Челябинска открываются импровизированные процедурные кабинеты. 20 марта привились 195 человек. В субботу 27 марта вакцинировали в ТРК «Алмаз» и «ТРК «Космос». Привито 365 южноуральцев.

Скоро по всему региону в торговых комплексах начнется прививочная кампания.

— Много разговоров на Западе о начале третьей волны коронавирусной инфекции. Наша задача — не допустить никаких третьих волн. Добиться этого можно путем вакцинации. Продолжим соблюдение всех мер предосторожности: масочный режим, дистанцирование. Нужно помнить, что ковид никуда не ушел. Важно беречь себя и своих близких, — сказал губернатор.

В ТРК Челябинской области начнут прививать от COVID-19. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— До 1 апреля строители передадут медикам корпуса; в течение двух недель их оснастят всем необходимым. Мы рассчитываем с запуском второй очереди нашего инфекционного центра закрыть, в первую очередь, ковидную базу областной больницы № 3 на ул. Островского. В нем развернутся кардиология, пульмонология, амбулаторно-диагностический центр по онкологии. Мы должны все больше возвращать медицину в плановую работу, решать проблемы здравоохранения, снижать смертность. Три новых корпуса могут работать как самостоятельная больница. Когда благодаря, в том числе, и вакцинации темпы распространения инфекции снизятся, мы сможем загружать эти корпуса по другим направлениям. Например, по кардиологии.

ЦИФРА

140,6 тыс. вакцин

от коронавирусной инфекции получила Челябинская область. Недавняя партия в 17,6 тыс. доз распределена по муниципалитетам региона.

В регионе действует более 60 прививочных пунктов. По распоряжению губернатора их станет больше в два раза.

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