«Я такого не ожидала»: пенсионерка из Челябинска получила от «Комсомолки» приз, который не смогла унести

В пятницу, 26 марта, газета «Комсомольская правда» провела среди своих читателей розыгрыш призов. Участвовать в розыгрыше могли те, кто с 19 января по 9 марта вырезали купоны со страниц ежедневных и еженедельных выпусков «Комсомольской правды» и отправили их в редакцию. Количество присланных купонов значения не имело, а потому шанс победить был у каждого участника.

В редакцию «Комсомолки» поступило более 150 писем, многие читатели оказались жителями области. Фамилию и имя автора каждого из них наши сотрудники напечатали на специальном купоне, а купоны поместили в лототрон.

За тем, чтобы все происходило честно, наблюдали сами участники конкурса, а для тех, кто не смог присутствовать лично, был сделан фотоотчет.

Третье место и книга «Тайна Трех государей» Дмитрия Миропольского достались Людмиле Казимирчук.

Второе место и книгу Тимура Ланского «Игры мангалов» вручили Валерию Ефимову.

А победа в нашем конкурсе и огромный набор товаров для гигиены и уборки дома досталась Антонине Сычевой, постоянной читательнице «Комсомолки».

— Я вашу газету выписываю больше сорока лет. Думала, подарите какой-нибудь порошок или салфетки, а тут целая гора подарков, — удивляется победительница. — Даже не ожидала такого огромного выигрыша!

Все присутствующие также смогли забрать с собой свежие номера газеты.

В свою очередь директор Челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова поблагодарила всех читателей за многолетнюю дружбу и преданность газете:

— Нам очень приятно, что в век развития электронных СМИ печатные издания остаются востребованными. «Комсомольская правда» идет в ногу со временем: на наших страницах вы всегда найдете интересные материалы и полезную информацию. «Комсомольская правда» имеет почти вековую историю, и многие наши читатели выросли с нашей газетой! Мы остаемся самыми популярным изданием, поэтому для своих подписчиков мы стараемся проводить постоянно интересные конкурсы и акции с хорошими подарками. Благодарю наших читателей и подписчиков. Мы работаем для вас!

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