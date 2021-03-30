Музы для Челябинска: в городе отметили лучших представителей культурной сферы

Государственный русский народный оркестр «Малахит» поздравил лауреатов прекрасными музыкальными произведениями Фото: Кирилл САДЫКОВ

Режиссер, архитектор, балерина и флейтистка — это лишь малая часть тех, кого наградили главной культурной премией Челябинска — «Золотой лирой». Мероприятие проходило в Детской школе искусств № 8 в День работников культуры. Выбор места неслучаен — в этом году сцену школы отремонтировали, поставили новые кресла, закупили звуковое и видеооборудование.

Лауреатов поздравляли вице-губернатор Вадим Евдокимов, глава Челябинска Наталья Котова, министр культуры региона Алексей Бетехтин, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, главный врач Детской областной клинической больницы Галина Киреева и другие челябинцы.

—У нас в городе большое количество творческих коллективов, есть писатели, поэты, хореографы, музыканты, актеры, которые каждый день приходят на работу и занимаются творчеством. Во-первых, это их любимое дело, во-вторых, они еще и радуют нас. И премия «Золотая лира» — признание и поощрение людей, которые делают нашу жизнь лучше, — отметила Наталья Котова.

Глава города Наталья Котова вручила медаль Эльвире Бережновой, балетмейстеру-постановщику Дворца культуры железнодорожников Фото: Кирилл САДЫКОВ

Между награждением лауреатов перед зрителями выступали творческие коллективы города. Во время награждения зал покорила юная флейтистка Софья Атаманюк — ученица Детской школы искусств № 1 и лауреат в номинации «Дополнительное образование (ученик)». Как охарактеризовали девушку ведущие, у Софьи — абсолютный музыкальный слух и сценическое обаяние.

— Я занимаюсь музыкой больше 9 лет, и это для меня отдельный мир, в котором можно стать кем угодно. Мечтаю играть в оркестре и иногда давать сольные концерты. Честно говоря, флейту выбрала совершенно случайно, на занятиях настояли родители. Но позже втянулась, и мне очень понравилось, бросать не хочу. Для меня «Золотая лира» — одна из самых важных наград, которые я получала, — поделилась Софья Атаманюк.

Вице-губернатор Вадим Евдокимов отметил вклад режиссера «Камерного театра» Виктории Мещаниновой Фото: Кирилл САДЫКОВ

Артист балета Челябинского театра современного танца Елена Пришвицына призналась, что танец для нее – это жизнь Фото: Кирилл САДЫКОВ

После награждения девушка вместе с другими флейтистами Челябинска выступила на сцене.Другие лауреаты премии тоже порадовали зрителей своим творчеством. Так, поэт Николай Година — почетный житель Миасса и заслуженный работник культуры РФ — прочел свои стихи.

Воспитанники Детской школы искусств № 1 удивили зрителей великолепной игрой на флейтах Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лауреатам вручили нагрудные знаки «Золотая лира» из серебра с золочением и денежными премиями в 20 тыс. рублей.

Лауреаты

Эльвира Бережнова, балетмейстер-постановщик Дворца культуры железнодорожников — в номинации «За вклад в развитие отрасли Культура»;

Софья Атаманюк, ученица 7 класса «Духовых и ударных инструментов» Детской школы искусств № 1 — «Дополнительное образование (ученик)»;

Владислав Нигаматьянов, помощник педагога-организатора Челябинского автотранспортного техникума — «Культурно-досуговая деятельность»;

Виктория Мещанинова, главный режиссер «Камерного театра» — «Театральное искусство»;

Кристина Пименова, завотделом библиотечно-информационного обслуживания Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых — «Талантливая молодежь»;

Вячеслав Губанов, дирижер Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки — «Музыкальное искусство»;

Нина Самойлова, преподаватель Детской школы искусств № 12 -«Дополнительное образование (учитель)»;

Ирина Морозова, преподаватель Детской художественной школы искусств — «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»;

Тамара Лебедева, завсектором детской библиотеки № 17 Централизованной системы детских библиотек — «Библиотечное дело»;

Виталий Квач, архитектор, член Союза архитекторов СССР — «Пластическое искусство и дизайн»;

Елена Пришвицына, артист балета Челябинского театра современного танца — «Хореографическое искусство»;

Юлия Краснова, директор Центра историко-культурного наследия г. Челябинска — «Музейное дело и краеведение»;

Николай Година, поэт — «Литературное творчество» (проза, поэзия, драматургия).

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