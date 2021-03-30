Борьба с ларьками: зачем администрация Челябинска изменила правила демонтажа киосков

Ржавые киоски появляются то тут, то там. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске, 31 марта, на заседании гордумы приняли новые правила сноса ларьков, которые уродуют облик города. Но накануне выяснилось, что прокуратура не дала свое добро на утверждение документа. И это на фоне того, что некоторые микрорайоны столицы Южного Урала напоминают барахолки. Из-за чего возникли претензии к работе по облагораживанию Челябинска. Об этом мы спросили вице-мэра по правовым вопросам Надежду Рыльскую.

Надежда Рыльская представила новые правила демонтажа киосков. Фото: администрация города

— Надежда Сергеевна, в чем заключались вопросы прокуратуры к ряду пунктов старой версии порядка демонтажа незаконных нестационарных объектов?

— Старой версией порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов, действовавшей до 1 марта 2021 года, было установлено, что ликвидация таких объектов осуществляется муниципальным учреждением, созданным в этих целях мэрией, не позднее 6 месяцев со дня составления акта о демонтаже. Этот срок мог быть продлен еще на полгода при отсутствии у муниципального учреждения специальной техники, денежных средств, необходимых для демонтажа, а также в связи с проведением торгов с целью определения подрядчика на снос.

Положение, дающее возможность муниципальному учреждению продлять срок демонтажа, было включено в порядок Челябинской городской Думой в сентябре 2020 по инициативе администрации города, так как на практике ситуация в большинстве случаев не позволяла демонтировать незаконные нестационарные объекты в течение 6 месяцев.

В декабре 2020 года в Челябинскую городскую Думу поступило требование прокуратуры об изменении порядка демонтажа в части установления конкретных сроков демонтажа незаконно размещенного нестационарного объекта, так как отсутствие такого срока, по мнению прокуратуры, является коррупциогенным фактором.

По мнению администрации города и думы, старая версия документа содержала конкретные сроки демонтажа и условия продления таких сроков, тем не менее, с целью урегулирования ситуации при рассмотрении требования прокуратуры администрацией города совместно с думой прорабатывались и предлагались различные варианты и формулировки по срокам демонтажа для включения в порядок.

Однако договоренности с прокуратурой в вопросе установления срока демонтажа достичь не удалось.

— Расскажите, какая работа осуществлялась мэрией для урегулирования спорных вопросов?

— В 2020 году совместно с Законодательным собранием Челябинской области, Уполномоченным по правам предпринимателей в Челябинской области Александром Гончаровым принимала активное участие в разработке проекта Закона Челябинской области «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов…», в частности в июне 2020 года в Закон включены нормы, позволяющие добросовестным предпринимателям, с которыми ранее были заключены договоры, заключить договор на размещение НТО без торгов на 1 год (по амнистии), а также в дальнейшем заключать договоры на размещение НТО на новый срок также без торгов.

В целях реализации права добросовестных предпринимателей на «нестационарную амнистию», учитывая практику работы муниципального учреждения по демонтажу, по инициативе администрации в сентябре 2020 года в старую версию порядка демонтажа были включены основания приостановки сроков ликвидации киоска, в том числе в случае рассмотрения заявлений предпринимателей о заключении договоров на размещение НТО по амнистии, выявления в процессе демонтажа признаков капитальности объектов. В случае заключения договора по амнистии объект исключался из перечня и не подлежал демонтажу.

Так, по состоянию на 1 января этого года в перечень выявленных незаконных объектов было включено 402 НТО, владельцы которых имели право обратиться в администрацию города для заключения договора по амнистии. Фактически рассмотрено 248 заявлений, заключено 115 договоров.

Доводы прокуратуры о том, что установление шестимесячного срока для демонтажа с возможностью его продления еще на 6 месяцев снижает показатели количества демонтированных объектов, не находят подтверждения, так как сравнительный анализ количества незаконных нестационарных объектов, демонтированных муниципальным учреждением в период действия разных редакций порядка, говорит об обратном. В частности в 2019 году демонтировано 639 объектов, в 2020 году — 645 (с учетом права на «нестационарную амнистию»), за 2 месяца 2021 года — 90 (с учетом амнистии).

— Предлагались ли прокуратурой иные варианты демонтажа незаконных объектов? Если да, то какие именно? Какое принято решение?

— Необходимо отметить, что Законом «О прокуратуре» предусмотрена возможность участия прокуратуры в правотворческой деятельности, в том числе при необходимости совершенствования действующих правовых актов.

Так, ранее прокуратурой в администрацию вносились проекты правовых актов в порядке законодательной инициативы, но в данной спорной ситуации предложений с конкретными формулировками по срокам сноса, иным вопросам в части демонтажа либо предложений об альтернативных способах демонтажа от прокуратуры мы не получили, хотя и просили оказать содействие.

В то же время к нам из прокуратуры в 2020 году поступило 254 обращения о демонтаже незаконно размещенных нестационарных объектов, в 2021 году — 43 таких обращения, которые в силу закона администрация города должна исполнить.

В связи с тем, что вопрос об установлении срока демонтажа нестационарных объектов так и не был урегулирован с прокуратурой города, в феврале Челябинская городская дума вынуждена была признать утратившей силу старую версию порядка демонтажа и поручить администрации разработать и внести на рассмотрение депутатов новый документ.

Таким образом, доводы ряда СМИ о том, что демонтаж незаконных объектов в городе не ведется с конца 2020 года, несостоятельны, так как в период действия старой версии порядка с 1 января по 1 марта 2021 года муниципальным учреждением демонтировано 90 нестационарных объектов.

— Кем разрабатывался новый порядок демонтажа? Какие нормы были взяты за основу?

— Продолжая работу по выявлению незаконных нестационарных объектов после 1 марта этого года, проект нового порядка был оперативно разработан администрацией города при содействии гордумы с учетом практики осуществления демонтажа на территории города, выработанной в предыдущие годы, анализа практики демонтажа нестационарных объектов в других крупных городах, где демонтаж осуществляется за счет средств местного бюджета силами муниципальных учреждений, предложений депутатского корпуса, предпринимательского сообщества.

Новые киоски должны будут соответствовать необходимым требованиям, в том числе по дизайн-коду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— В чем новизна данного порядка? Расскажите подробнее о новых способах демонтажа.

— Новым порядком предусмотрено, что мэрия будет выявлять незаконные нестационарные объекты (ларьки, гаражи, заборы, шлагбаумы и прочие) и включать их в соответствующие перечни, чтобы информировать жителей о незаконно размещенных объектах, а также привлечения владельцев таких объектов к административной ответственности и дальнейшего демонтажа.

Новым порядком установлено три варианта принудительного демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов, конечно, в случае, если владелец добровольно не демонтировал объект.

Вариант 1. В Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска с заявлением о демонтаже муниципальным учреждением незаконно размещенных объектов обращаются правоохранительные органы, органы прокуратуры, физические, юридические лица.

Заявления о демонтаже рассматриваются комитетом в хронологической последовательности, исходя из даты и времени получения заявлений.

Решение о демонтаже муниципальным учреждением незаконно размещенных нестационарных объектов принимается в пределах финансирования на этот год, срок для принятия решения — 30 дней со дня поступления заявления.

При отсутствии финансирования в объеме, необходимом для осуществления демонтажа незаконного объекта, комитет уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения заявления. После поступления финансовых средств, необходимых для демонтажа, специалисты возобновляют рассмотрение заявления.

На сновании решения о демонтаже муниципальное учреждение демонтирует незаконно размещенные объекты в течение 5 рабочих дней со дня получения такого решения, а если объект расположен рядом с социально значимыми зданиями (школы, детские сады, поликлиники, суды и прочие) либо в нем осуществляется незаконная торговля алкоголем или игорная деятельность демонтаж проводится в течение 2 рабочих дней.

Вариант 2. В комитет с заявлением о возможности демонтажа незаконно размещенного объекта своими силами и за свой счет обращаются любые физические и юридические лица, в том числе депутаты, главы внутригородских районов города Челябинска, предприниматели.

Такие заявления рассматриваются комитетом в хронологической последовательности, исходя из даты и времени получения заявления.

Срок рассмотрения заявлений составляет не более 10 рабочих дней со дня их поступления.

Демонтаж незаконно размещенного нестационарного объекта осуществляется силами и за счет средств заявителя в течение 15 рабочих дней на основании уведомления о возможности демонтажа с обязательным присутствием сотрудника муниципального учреждения и составлением акта о демонтаже по установленной форме.

Вариант 3. Если в течение 6 месяцев в отношении незаконного объекта, включенного в перечень, не поступили заявления о его демонтаже в рамках варианта 1 и варианта 2, комитетом в течение 30 дней принимается решение о демонтаже или об отсутствии оснований для демонтажа такого объекта. Такое решение принимается в хронологической последовательности исходя из даты составления акта о выявлении объекта.

После демонтажа незаконного нестационарного объекта предусмотрено проведение благоустройства территории, в том числе уборка мусора и отходов. все это позволит минимизировать случаи повторного незаконного установления объекта в данном месте и улучшить облик города в целом.

Новым порядком также предусмотрено, что муниципальное учреждение еженедельно формирует и размещает на сайте администрации города план демонтажа незаконных нестационарных объектов на предстоящую неделю и отчет о демонтаже.

Новый порядок содержит основания для исключения из Перечня выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов (демонтаж нестационарного объекта, заключение с владельцем объекта договора по «нестационарной амнистии» и другие).

Новым порядком предусмотрена и утилизация муниципальным учреждением демонтированного объекта, в случае если в течение 15 рабочих дней с момента демонтажа и вывоза такого объекта для хранения владелец его не забрал или владелец не установлен.

Новый порядок вступает в силу со дня его опубликования, однако его нормы, предусматривающие формирование двух перечней, вступают в силу с 15.04.2021. Это сделано, чтобы администрация провела инвентаризацию перечня выявленных незаконных объектов, сформированного в рамках старой версии порядка, и включения таких объектов в новые перечни при наличии оснований.

— Какие основные идеи были заложены в новый порядок при его разработке?

— Основными идеями нового порядка являются равное для всех жителей города, юридических лиц право обратиться с заявлением о демонтаже любого незаконного нестационарного объекта, включенного в перечень; прозрачность процедуры принятия администрацией города решений о демонтаже; продолжение работы по демонтажу незаконных объектов за счет средств местного бюджета; возможность демонтировать незаконный объект самостоятельно, но под контролем мэрии; увеличение количества демонтированных объектов за счет вариативности мероприятий по демонтажу; недопущение повторного незаконного размещения демонтированных объектов; привлечение к проблемам демонтажа правоохранительных и иных контролирующих органов, обладающих полномочиями для привлечения лиц, нарушивших закон, к установленной ответственности.

— Надежда Сергеевна, какова основная цель принятия нового порядка демонтажа?

— Вводимая новым порядком процедура взаимодействия на постоянной основе представительных и исполнительных органов местного самоуправления, правоохранительных и иных надзорных органов, предпринимательского сообщества, депутатов, жителей города, направлена на достижение реальных результатов по демонтажу незаконных объектов, улучшение внешнего облика города, повышение качества жизни горожан, добросовестную конкуренцию, реализацию прав предпринимателей осуществлять легальную торговую деятельность на законных основаниях в местах, включенных в схему размещения НТО, с учетом приведения внешнего вида торговых объектов к единому дизайн-коду, упорядочивание нестационарной торговли.

Для сведения, в настоящее время в схему размещения НТО на территории города включено 1466 мест, из них 209 мест фактически свободно. Вместе с тем, администрация готова прорабатывать с предпринимателями вопросы включения в схему новых мест размещения ларьков.

Кроме того, с заявлением о соответствии внешнего вида НТО дизайн-коду к нам уже обратились 48 предпринимателей. Выдано 8 актов соответствия.

Все это говорит о полной готовности органов местного самоуправления Челябинска и, самое главное, представителей предпринимательского сообщества легализовать нестационарную торговлю и сделать город красивым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru