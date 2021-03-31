«Сборище покемонов»: в Курганской области «реставраторы» изуродовали памятник красноармейцам на Аллее славы

Судя по состоянию памятника, ремонт был сделан давно. Фото: [ТК] ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК/vk.com

В Сети широко обсуждают, во что превратился мемориал на Аллее Славы в городе Катайске Курганской области. Фотографии, сделанные в советские времена и в наше время, выложили в местном паблике «[ТК] ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК».

Судя по всему, ежегодно монумент просто подкрашивали, не убирая старые слои. Теперь на барельефе сложно узнать красноармейцев и сибирских партизан. Получившиеся персонажи с одутловатыми лицами в шапках, похожих на чалму, больше напоминают персонажей из мультиков про богатырей. На сегодняшний день, краска частично скололась и требует новой реставрации.

Жителей Катайска удивило, каким был и каким стал монумент.

— Неужели наша Аллея Славы через ...дцать лет превратится в сборище покемонов? — пишет в комментариях Надежда Степанова.

— Почему нельзя обратиться к автору. Он вроде как в Кургане живет, у него как минимум эскизы могут быть, — пишет Иван Скаредин.

— Ситуация конечно страшная: кто-то выделил средства на реконструкцию, кто то сделал ее (видимо ночью), кто то принял работу, а только сейчас очнулись? — возмущается Иван Скаредин.

Не которые даже сравнили получившееся со скандальным памятником Аленка из Нововоронежа.

В комментариях под постом отметилась и администрация города. В мэрии заверили, что текущий ремонт проводится ежегодно. Этой весной запланировано восстановление памятника — ему вернут первоначальный вид. Работы будет проводить скульптор Александр Галяминских, автор бюстов Героев СССР возле мемориала Славы и памятника Перхурову.

— В бюджете города на 2021 год предусмотрены средства на восстановительные работы, — уточнили в администрации.

В разговоре с журналистом КП-Челябинск глава Катайска Сабиржан Мусалямов прокомментировал, что памятник ремонтировали своими силами.

— Сколы произошли недавно. Ремонтируем ежегодно к 9 мая, чтоб привести в более-менее хороший вид. Делаем своими силами: восстанавливаем, подмазываем. Фотографии у нас не было, сейчас вот появилась, — рассказал Сабиржан Мусалямов.

Также в администрации рассказали, что планируют привести в порядок остальные памятники.

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