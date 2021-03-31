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Общество31 марта 2021 8:10

«Сборище покемонов»: в Курганской области «реставраторы» изуродовали памятник красноармейцам на Аллее славы

Власти города заявили, что не знали, как монумент выглядел раньше
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)

Судя по состоянию памятника, ремонт был сделан давно. Фото: [ТК] ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК/vk.com

В Сети широко обсуждают, во что превратился мемориал на Аллее Славы в городе Катайске Курганской области. Фотографии, сделанные в советские времена и в наше время, выложили в местном паблике «[ТК] ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК».

Судя по всему, ежегодно монумент просто подкрашивали, не убирая старые слои. Теперь на барельефе сложно узнать красноармейцев и сибирских партизан. Получившиеся персонажи с одутловатыми лицами в шапках, похожих на чалму, больше напоминают персонажей из мультиков про богатырей. На сегодняшний день, краска частично скололась и требует новой реставрации.

Жителей Катайска удивило, каким был и каким стал монумент.

— Неужели наша Аллея Славы через ...дцать лет превратится в сборище покемонов? — пишет в комментариях Надежда Степанова.

— Почему нельзя обратиться к автору. Он вроде как в Кургане живет, у него как минимум эскизы могут быть, — пишет Иван Скаредин.

— Ситуация конечно страшная: кто-то выделил средства на реконструкцию, кто то сделал ее (видимо ночью), кто то принял работу, а только сейчас очнулись? — возмущается Иван Скаредин.

Не которые даже сравнили получившееся со скандальным памятником Аленка из Нововоронежа.

В комментариях под постом отметилась и администрация города. В мэрии заверили, что текущий ремонт проводится ежегодно. Этой весной запланировано восстановление памятника — ему вернут первоначальный вид. Работы будет проводить скульптор Александр Галяминских, автор бюстов Героев СССР возле мемориала Славы и памятника Перхурову.

— В бюджете города на 2021 год предусмотрены средства на восстановительные работы, — уточнили в администрации.

В разговоре с журналистом КП-Челябинск глава Катайска Сабиржан Мусалямов прокомментировал, что памятник ремонтировали своими силами.

— Сколы произошли недавно. Ремонтируем ежегодно к 9 мая, чтоб привести в более-менее хороший вид. Делаем своими силами: восстанавливаем, подмазываем. Фотографии у нас не было, сейчас вот появилась, — рассказал Сабиржан Мусалямов.

Также в администрации рассказали, что планируют привести в порядок остальные памятники.

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