Ночь. Круглица. Фонарь. Горелка. Челябинец выжил на диком Таганае при морозе в минус 32

За пару дней Михаил прошел порядка 50 километров. Фото из архива Михаила Щелконогова.

Полсотни километров за два морозных и ветреных дня, шикарные виды (а какие еще могут быть на хребте Таганай), ночевка в обычной палатке в полутораметровом сугробе и на бывшей метеостанции, ночные «призраки», страх замерзнуть и не проснуться, чай с хвоей... Челябинский лыжник, сотрудник «Спортивного города» Михаил Щелконогов решил на себе испытать «таганайский маршрут». В одиночку. Без спецподготовки. На одном энтузиазме...

Схема маршрутов около входа в Нацпарк "Таганай". Фото из архива Михаила Щелконогова.

ОПЛАТИЛ ВОСХОЖДЕНИЕ

— Я знал истории, когда такие походы на Таганай, и зимой и летом заканчивались печально. Люди обмораживались, терялись, подолгу блуждали, голодали и даже гибли. Почему решил пойти в зимний поход? Работа, работа, работа и великая усталость... Нужна была моральная перезагрузка, — рассказывает Михаил. — Настроился на одну-две ночевки. Уверенности придавала моя спортивная подготовка, а еще экипировка: утепленные ботинки, хороший спальник, палатка, хороший коврик, куртка, перчатки... Собрал рюкзак и в конце февраля отправился по намеченному маршруту.

Михаил на горе Круглица. Фото из архива Михаила Щелконогова.

Все, кто бывал или хочет побывать на Таганае должны знать, что основная туристическая тропа начинается с места под названием Центральная усадьба. Любителям походов там рекомендуют зарегистрироваться, купив билет за 150 рублей. Работники Нацпарка записывают ваши данные, маршрут, номер телефона, время и дату, когда вы собираетесь вернуться обратно.

— «Нахождение на территории национального парка «Таганай» без разрешения является административным правонарушением» — это строчки из объявления около стойки регистрации. Не вернешься, не отметишься, могут забить тревогу и «поднять боевые расчеты». Я оплатил «стартовый взнос». Кстати, те, у кого златоустовская прописка могут ходить в парк бесплатно.

Михаил рассказал, что с Центральной усадьбы отправился в путь в направлении хребта Большой Таганай довольно поздно - в 16.30. Через час пересек реку Большая Тесьма, спустя еще час прошел приют Белый Ключ, потом Двуглавая сопка, Гремучий Ключ и к 19.00 с востока вышел к поляне перед Откликным гребнем (высота более 1100 метров). Это километров 12.

Утро у Откликного гребня. Фото из архива Михаила Щелконогова.

— К этому моменту уже порядочно похолодало и чувствовалось заметно ниже -20. Прилично стемнело. Все усугублял сильный порывистый ветер, который на Откликном в принципе почти не прекращается, — продолжает Михаил. — Не мешкая, достал фонарик и постарался как можно скорее найти место для ночлега. За пару десятков метров до каменистого подножья «гребня», в сугробе руками откопал яму глубиной с метр. Разложил палатку. Просто поставил, без креплений. Забросил внутрь рюкзак и уже замерзшими пальцами застегнул изнутри все молнии.

ЗВУКИ «СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Михаил больше всего переживал, что газовый баллон для плитки с диапазоном работы от -20 градусов и выше не «заведется».

В палатке удалось разогреть макароны по-флотски. Фото из архива Михаила Щелконогова.

— В сущности, так и вышло. Отогревал его руками и все же добыл огонь. Я был спасен.... Разогрел уже заледеневшую порцию макарон «по-флотски», сдобренных острыми приправами, и дополнив все это отваром из перемороженных еловых веток, талого снега и щепотки соли. В полной амуниции забрался в спальник. Ботинки снял, а ноги укутал запасными утепленными штанами.

Я впервые ночевал в зимнем лесу, в палатке. Думаю, у каждого в такой ситуации порядком разыграется воображение. Особенно, когда вокруг на многие километры нет ни одной живой души. Постоянные порывы ветра, беспорядочные колыхания стенок палатки, какие-то шорохи... То и дело кажется, что к твоему жилищу кто-то подходит. Жутковато. Я не особо впечатлительный человек, но пару-тройку раз в этих колыханиях мое на тот момент обостренное восприятие распознавало звуки приближения волка, рыcи, или, прости Господи, снежного человека. Спустя час или около того я устал пугаться и смирился с неизбежным. Какое-никакое утомление уже подступило. Забылся. Проснулся от холода. Стало страшно о того, что могу замерзнуть и не проснуться. Кстати, уже позже на метеостанции мне рассказали, что в ту ночь на Таганае температура опускалась до минус 32. Конечно, оставался вариант оставить на ночь включенной горелку, но перспектива устроить в палатке пожар пугала больше, чем перспектива замерзнуть. В палатке к тому времени я уже порядком надышал и обогрел воздух. Уснул. Проспал часов шесть, с головой укутавшись в спальный мешок. Конечно же, с перерывами — через каждые полтора-два часа делал специальные, разработанные мной в тот же момент, разогревающие упражнения.

Яма на месте палатки на Откликном гребне. Фото из архива Михаила Щелконогова.

— Часов в семь утра я заставил себя вылезти, наконец, из спальника и включить горелку. Согрел кипятка. Заварил чай, перекусил печеньем, шоколадом. Потом проделал над собой еще несколько усилий. Первое – натянул насквозь промерзшие за ночь ботинки. Второе – вылез из прогретой уже к тому моменту палатки. Около девяти утра отправился в путь. На улице чувствовался морозец, но при этом был полный штиль и утреннее, уже почти весеннее солнышко приятно согревало. Дальше на Круглицу (1178 метров). Есть силы идти и любоваться шикарными видами. Несколько фото на вершине и вопрос — что делать дальше?

На подходе к самой высокой точке, к горе Круглица - 1178 метров. Фото из архива Михаила Щелконогова.

«ТАГАНАЙ-ГОРА»

Михаил принял решение остаться еще на ночь в приюте «Метеостанция» рядом с вершиной Дальний Таганай (1112 метров). Путь туда лежал через приют «Таганай».

Около приюта "Таганай". Фото из архива Михаила Щелконогова.

— В приюте меня радушно встретил управляющий по имени Алексей и предложил согреться и пообедать. Очень приятное умиротворенное место. После ночи в палатке ты готовишь еду в теплом помещении, насквозь пронизанном ароматами ладана и дров, которые потрескивают в печке. В такие моменты, поверьте, по-другому начинаешь ценить комфорт, — делится впечатлениями Михаил. — Оставил Алексею немного конфет в качестве благодарности. Больше, к сожалению, угостить было нечем... Хозяин рассказал, что сегодня будний день, и потому никого нет. В выходные нужно будет бронировать места заранее.

Интерьер приюта "Таганай". Фото из архива Михаила Щелконогова.

Дальше путь лежал на «Метеостанцию — Таганай-гора». Это еще порядка десяти километров, последние четыре из которых — довольно крутой подъем. Здесь, на мой взгляд, самые живописнейшие из здешних мест.

Живописные места на подходе к метеостанции. Фото из архива Михаила Щелконогова.

На метеостанции не менее радушно меня принял управляющий Михаил. Пригласил в дом, предложил горячего чая, перекус, показал лежаки. «Посадочных мест» здесь десятка полтора — деревянные двухъярусные кровати. Но если кто-то не поместится, то можно устроиться и на полу. Все чистенько. Видно, что делали ремонт. Мне повезло: оставалось парочка свободных лежанок. Метеостанция уже не функционирует несколько лет. Работает, как «объект культурного наследия» и один из приютов. Газ для приготовления еды и системы отопления, воду, кое-какие припасы сюда привозят на снегоходах, а летом на квадроциклах. Электричество от солнечных батарей (светодиодные лампы включают вечером всего на пару часов, но разрешают подзарядить аккумуляторы).

Метеостанция запитана от солнечных батарей и работает, как приют. Фото из архива Михаила Щелконогова.

У хозяина есть рация. По ней он связывается с Центральной усадьбой. Что-то из съестного оставляют туристы. Кстати, ночевка здесь обойдется в 400 рублей. Можно оплатить на Центральной усадьбе в Златоусте или здесь же на месте. Я отдал деньги напрямую своему тезке... Здесь на метеостанции я наблюдал один из самых красивых закатов в своей жизни. Без преувеличения. Даже не надейтесь, что фотографии смогут это передать.

Закат на метеостанции на хребте Таганай. Фото из архива Михаила Щелконогова.

Ноги гудели после долгого перехода, поэтому сделал фото прямо из домика метеостанции… Утром выдвинулся назад на Центральную усадьбу. Это примерно 25 километров.

Всего за два дня похода Михаил прошел более 50 километров. Рассказывает, что во время похода телефон у него ловил сеть только в двух местах – на горе Круглица и на метеостанции. По всем маршрутам установлены указатели и информационные щиты – куда идти и сколько километров. Лучше всего никуда не сворачивать, а идти по этим направлениям. Заблудиться там не опытному «походнику» проще простого. Дорог мало, ориентиров тоже.

КСТАТИ

По официальным данным в 2020 году в Национальном парке «Таганай» побывали 176 тысяч 525 человек.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный парк Таганай (создан в марте 1991 года) — общая площадь 568 кв. км. Протяженность с юга на север 52 км. с запада на восток от 10 до 15 км.

Национальный парк «Таганай» это около 700 видов растений, из которых 45 — реликтовые, почти 200 видов животных, старинные рудники и минеральные копи, в которых обнаружено более 80 разновидностей минералов и горных пород. Территория парка разделена на пять функциональных зон — заповедную, зону регулируемых регламентированных посещений, зону познавательного туризма, активного отдыха и обслуживания, а также зону хозяйственного назначения.

Хребет Таганай находится на границе Европы и Азии. По хребту проходит граница водораздела между Волжско-Камским и Обь-Иртышским бассейнами. Река Тесьма впадает в Каспийское море, а река Киалим несет свои воды к Северному Ледовитому океану.

Всего в Национальном парке «Таганай» шесть лесных приютов и четыре палаточные стоянки.

Такой путеводитель вывешен в администрации Нацпарка "Таганай" Фото из архива Михаила Щелконогова.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Леонид Волков, спелеолог, краевед, ориентировщик, турист со стажем:

— Не подготовленному туристу в таких походах не нужно геройствовать. Совершать какие-то рекордные переходы. Особенно зимой. Старайтесь проложить маршрут так, чтобы всегда можно было заночевать в приюте или в палатке. В нацпарке «Таганай» есть указатели как и до какого приюта можно добраться. Следуйте им. Маршрут от Центральной Усадьбы до Двуглавой сопки и обратно занимает примерно семь часов. Самый близкий — до Белого ключа. Это примерно пять километров.

Запишите телефоны администрации Национального парка и службы спасения возьмите с собой карты местности и навигатор. Места в приютах можете забронировать на сайте или в Центральной усадьбе.

В национальном парке Таганай есть много участков с огромными камнями: все вершины ими устилаются. Учтите, что некоторые валуны подвижны, можно оступиться и получить серьезную травму.

Начните с несложных маршрутов – на 10-15 километров. Всегда берите с собой запас питьевой воды, что-нибудь из перекуса. Если идете с ночевкой нелишне будет взять комплект сменной одежды. Но старайтесь не перегружать рюкзак. Четко продумайте, что возьмете с собой. Чем больше лишних кило за спиной, тем тяжелее будет идти. Кстати, сейчас в продаже имеются специальные газовые горелки, с помощью которых можно поддерживать тепло в палатке.

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